Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы

Успех российских БПЛА в охоте на украинские локомотивы достигнут благодаря внедрению современных технологий в дроны "Герань". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069493279_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d608541e09ec9ec5e3a73ddd69c5cdc6.jpg

Ранее украинские эксперты пожаловались на то, что российские БПЛА устроили настоящую охоту на подвижной состав железных дорог Украины, выцеливая локомотивы."Это стало возможным, потому что разработчик наших дронов все-таки обратил внимание на современные сбер-технологии связи и коммуникации", — заявил эксперт.Он уточнил, что в новых моделях БПЛА устанавливается передовое оборудование. "И в третьей версии "Гераней" начали устанавливать широкополосные радиомодемы, которые могут создавать самоорганизующиеся гибридные сети по технологии Mesh", — пояснил Орлов.Благодаря этому, как отметил собеседник издания, был достигнут значительный прогресс. По его словам, российские специалисты смогли откорректировать беспилотники для атаки на движущиеся объекты, выявлять их и оперативно менять полетные задания. "Сейчас у нас создается своя широкополосная низкоорбитальная спутниковая система. Это будет, конечно, не полный аналог Старлинка, но тот функционал, который нужен нашим военным она будет иметь", — подытожил военный эксперт.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ на разных участках фронта в материале: "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.

