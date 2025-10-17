Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы - 17.10.2025 Украина.ру
Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы
Успех российских БПЛА в охоте на украинские локомотивы достигнут благодаря внедрению современных технологий в дроны "Герань". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Ранее украинские эксперты пожаловались на то, что российские БПЛА устроили настоящую охоту на подвижной состав железных дорог Украины, выцеливая локомотивы."Это стало возможным, потому что разработчик наших дронов все-таки обратил внимание на современные сбер-технологии связи и коммуникации", — заявил эксперт.Он уточнил, что в новых моделях БПЛА устанавливается передовое оборудование. "И в третьей версии "Гераней" начали устанавливать широкополосные радиомодемы, которые могут создавать самоорганизующиеся гибридные сети по технологии Mesh", — пояснил Орлов.Благодаря этому, как отметил собеседник издания, был достигнут значительный прогресс. По его словам, российские специалисты смогли откорректировать беспилотники для атаки на движущиеся объекты, выявлять их и оперативно менять полетные задания. "Сейчас у нас создается своя широкополосная низкоорбитальная спутниковая система. Это будет, конечно, не полный аналог Старлинка, но тот функционал, который нужен нашим военным она будет иметь", — подытожил военный эксперт.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ на разных участках фронта в материале: "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы

04:45 17.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба
Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Успех российских БПЛА в охоте на украинские локомотивы достигнут благодаря внедрению современных технологий в дроны "Герань". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Ранее украинские эксперты пожаловались на то, что российские БПЛА устроили настоящую охоту на подвижной состав железных дорог Украины, выцеливая локомотивы.
"Это стало возможным, потому что разработчик наших дронов все-таки обратил внимание на современные сбер-технологии связи и коммуникации", — заявил эксперт.
Он уточнил, что в новых моделях БПЛА устанавливается передовое оборудование. "И в третьей версии "Гераней" начали устанавливать широкополосные радиомодемы, которые могут создавать самоорганизующиеся гибридные сети по технологии Mesh", — пояснил Орлов.
Благодаря этому, как отметил собеседник издания, был достигнут значительный прогресс. По его словам, российские специалисты смогли откорректировать беспилотники для атаки на движущиеся объекты, выявлять их и оперативно менять полетные задания.
"Сейчас у нас создается своя широкополосная низкоорбитальная спутниковая система. Это будет, конечно, не полный аналог Старлинка, но тот функционал, который нужен нашим военным она будет иметь", — подытожил военный эксперт.
Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи ВС РФ на разных участках фронта в материале: "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:43
Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под ХарьковомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Лента новостейМолния