Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области - 17.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251017/khinshteyn-rasskazal-pro-nastoyaschiy-energeticheskiy-spetsnaz-v-kurskoy-oblasti-1070247508.html
Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области
Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области - 17.10.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области
Электроснабжение жителей Курской области почти полностью восстановлено. Об этом 17 октября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
2025-10-17T12:36
2025-10-17T13:35
новости
курская область
хинштейн
вооруженные силы украины
украина
россия
украина.ру
мирные жители
кто
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1068996584_381:57:2742:1385_1920x0_80_0_0_86f48e19d4246abcdacffd549d1f7ca8.jpg
"Настоящий энергетический спецназ", - констатировал губернатор, характеризую работу специалистов. Они всю ночь занимались устранением последствий атак ВСУ."Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске практически полностью восстановлено, - отметиил Хинштейн. - В Беловском районе запитаны все дома, кроме шести населённых пунктов — по ним продолжаются работы. В ближайшее время энергетики должны восстановить подачу электричества в полном объёме". В Рыльске электроснабжение в большей части восстановлено вчера, за исключением трёх частных домов и одного МКД. Место атаки обследовали сапёры. Чтобы полностью восстановить электроснабжение во всех домах, энергетикам придётся временно отключить электричество в Рыльске. Также в Рыльске в четырёх домах выбиты окна — на месте работает комиссия, чтобы зафиксировать ущерб. Хинштейн пообещал помощь в восстановлении. "Огромная признательность нашим энергетикам из ПАО "Россети-Центр": несмотря на риск новых обстрелов, они всегда, в любое время суток, в любую погоду выезжают на места происшествий и восстанавливают то, что варварски пытается разбить враг. Рискуют собой, нередко работают под дронами и рядом с неразорвавшимися боеприпасами. Они тоже наши герои!", - заявил губернатор Курской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
курская область
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1068996584_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_8c25d5ae92c4a22dbb761f2d3367fef5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, украина, россия, украина.ру, мирные жители, кто, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, восстановление, энергетика, электроснабжение, электричество, электроэнергия, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, коммунальщики, жкх
Новости, Курская область, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Украина.ру, мирные жители, КТО, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, восстановление, энергетика, электроснабжение, электричество, электроэнергия, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, коммунальщики, ЖКХ

Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области

12:36 17.10.2025 (обновлено: 13:35 17.10.2025)
 
© Фото : Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкВступление в должность губернатора Курской области А. Хинштейна
Вступление в должность губернатора Курской области А. Хинштейна - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Электроснабжение жителей Курской области почти полностью восстановлено. Об этом 17 октября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Настоящий энергетический спецназ", - констатировал губернатор, характеризую работу специалистов.
Они всю ночь занимались устранением последствий атак ВСУ.
"Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске практически полностью восстановлено, - отметиил Хинштейн. - В Беловском районе запитаны все дома, кроме шести населённых пунктов — по ним продолжаются работы. В ближайшее время энергетики должны восстановить подачу электричества в полном объёме".
В Рыльске электроснабжение в большей части восстановлено вчера, за исключением трёх частных домов и одного МКД. Место атаки обследовали сапёры. Чтобы полностью восстановить электроснабжение во всех домах, энергетикам придётся временно отключить электричество в Рыльске.
Также в Рыльске в четырёх домах выбиты окна — на месте работает комиссия, чтобы зафиксировать ущерб. Хинштейн пообещал помощь в восстановлении.
"Огромная признательность нашим энергетикам из ПАО "Россети-Центр": несмотря на риск новых обстрелов, они всегда, в любое время суток, в любую погоду выезжают на места происшествий и восстанавливают то, что варварски пытается разбить враг. Рискуют собой, нередко работают под дронами и рядом с неразорвавшимися боеприпасами. Они тоже наши герои!", - заявил губернатор Курской области.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьХинштейнВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияУкраина.румирные жителиКТОСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОвосстановлениеэнергетикаэлектроснабжениеэлектричествоэлектроэнергияэлектроэнергетикакоммунальное хозяйствокоммунальщикиЖКХ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Главы правительств Словакии и Украины ведут "конструктивные" переговоры
14:02Кто останется без стула за столом переговоров по Украине и чем Макрон угрожает России — Колташов
13:46Песков рассказал о встрече Путина и Трампа
13:24Правительство ЛНР рассказало о формировании бюджета
13:12Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно
13:03Дроном ВСУ ранен глава Казинской администрации Белгородской области
13:00Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октября
12:49Минобороны России рассказало об освобождённых населённых пунктах
12:36Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области
12:32В Кривом Роге ударили по натовским самолетам, Венгрия готовит саммит России и США. Новости к этому часу
12:22Перебои в электроснабжении, опасность БПЛА: какие регионы России под угрозой
11:41Армия России освободила Приволье
11:35Российские войска заняли первые здания в Константиновке
11:15Путин повлиял на Трампа, ВСУ отступают, СКР расследует убийство военкора. Новости к этому часу
10:54Трамп накануне встречи с Зеленским поговорил с Путиным и поставил все под сомнение - Newsweek
10:47Реквием по мечте. Почему и как в Европе стопорится "зелёная" трансформация экономики
10:46Дорожное строительство, промышленность и соцподдержка: ключевые проекты в Новороссии
10:44Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным
10:35Российские войска наносят удары по областям Украины: стало известно, куда прилетело
10:14Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 октября
Лента новостейМолния