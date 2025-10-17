https://ukraina.ru/20251017/khinshteyn-rasskazal-pro-nastoyaschiy-energeticheskiy-spetsnaz-v-kurskoy-oblasti-1070247508.html

Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области

Хинштейн рассказал про "Настоящий энергетический спецназ" в Курской области

Электроснабжение жителей Курской области почти полностью восстановлено. Об этом 17 октября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

2025-10-17T12:36

"Настоящий энергетический спецназ", - констатировал губернатор, характеризую работу специалистов. Они всю ночь занимались устранением последствий атак ВСУ."Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске практически полностью восстановлено, - отметиил Хинштейн. - В Беловском районе запитаны все дома, кроме шести населённых пунктов — по ним продолжаются работы. В ближайшее время энергетики должны восстановить подачу электричества в полном объёме". В Рыльске электроснабжение в большей части восстановлено вчера, за исключением трёх частных домов и одного МКД. Место атаки обследовали сапёры. Чтобы полностью восстановить электроснабжение во всех домах, энергетикам придётся временно отключить электричество в Рыльске. Также в Рыльске в четырёх домах выбиты окна — на месте работает комиссия, чтобы зафиксировать ущерб. Хинштейн пообещал помощь в восстановлении. "Огромная признательность нашим энергетикам из ПАО "Россети-Центр": несмотря на риск новых обстрелов, они всегда, в любое время суток, в любую погоду выезжают на места происшествий и восстанавливают то, что варварски пытается разбить враг. Рискуют собой, нередко работают под дронами и рядом с неразорвавшимися боеприпасами. Они тоже наши герои!", - заявил губернатор Курской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

