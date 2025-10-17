https://ukraina.ru/20251017/glavnye-novosti-k-1500-17-oktyabrya--1070256919.html
На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября
На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября - 17.10.2025 Украина.ру
На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях к этому часу
2025-10-17T15:00
2025-10-17T15:00
2025-10-17T15:51
🟦 В Польше зафиксировали рекордное количество польско-украинских браков, сообщает "Польское радио". По его данным, в 2024 году было зарегистрировано более 5,3 тысячи браков с участием граждан Украины. Для сравнения: в 2023 году таких браков было 2,2 тысячи, а в 2015 году — только 715. Подавляющее большинство новых союзов — это браки польских мужчин с украинками. Только в 535 случаях женщины-польки выходили замуж за украинцев.🟦 В Киевской области 40-летний ранее судимый мужчина из-за неприязненных отношений с жителем Барышевки, подъехал в автомобиле к его двору и бросил через забор взрывчатку. В результате взрыва повреждено крыльцо и окна жилого дома. Никто не пострадал.🟦 На Украине появятся военные полицейские. Проект закона подготовило Главное управление военной службы правопорядка ВСУ. Они будут патрулировать территории на блокпостах, проверять документы и при необходимости задерживать людей. Военная полиция будет иметь право задерживать как военных, так и гражданских, составлять протоколы, охранять военные объекты.В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Подробнее — в материале Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октября.
На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября
15:00 17.10.2025 (обновлено: 15:51 17.10.2025)
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях к этому часу
🟦 В Польше зафиксировали рекордное количество польско-украинских браков, сообщает "Польское радио".
По его данным, в 2024 году было зарегистрировано более 5,3 тысячи браков с участием граждан Украины. Для сравнения: в 2023 году таких браков было 2,2 тысячи, а в 2015 году — только 715.
Подавляющее большинство новых союзов — это браки польских мужчин с украинками. Только в 535 случаях женщины-польки выходили замуж за украинцев.
🟦 В Киевской области 40-летний ранее судимый мужчина из-за неприязненных отношений с жителем Барышевки, подъехал в автомобиле к его двору и бросил через забор взрывчатку. В результате взрыва повреждено крыльцо и окна жилого дома. Никто не пострадал.
🟦 На Украине появятся военные полицейские. Проект закона подготовило Главное управление военной службы правопорядка ВСУ.
Они будут патрулировать территории на блокпостах, проверять документы и при необходимости задерживать людей. Военная полиция будет иметь право задерживать как военных, так и гражданских, составлять протоколы, охранять военные объекты.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Подробнее — в материале Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.