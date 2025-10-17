https://ukraina.ru/20251017/glavnye-novosti-k-1500-17-oktyabrya--1070256919.html

На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября

На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября - 17.10.2025 Украина.ру

На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября

Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях к этому часу

2025-10-17T15:00

2025-10-17T15:00

2025-10-17T15:51

новости

украина

польша

киевская область

вооруженные силы украины

брак

всу

блокпосты

патрулирование

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

🟦 В Польше зафиксировали рекордное количество польско-украинских браков, сообщает "Польское радио". По его данным, в 2024 году было зарегистрировано более 5,3 тысячи браков с участием граждан Украины. Для сравнения: в 2023 году таких браков было 2,2 тысячи, а в 2015 году — только 715. Подавляющее большинство новых союзов — это браки польских мужчин с украинками. Только в 535 случаях женщины-польки выходили замуж за украинцев.🟦 В Киевской области 40-летний ранее судимый мужчина из-за неприязненных отношений с жителем Барышевки, подъехал в автомобиле к его двору и бросил через забор взрывчатку. В результате взрыва повреждено крыльцо и окна жилого дома. Никто не пострадал.🟦 На Украине появятся военные полицейские. Проект закона подготовило Главное управление военной службы правопорядка ВСУ. Они будут патрулировать территории на блокпостах, проверять документы и при необходимости задерживать людей. Военная полиция будет иметь право задерживать как военных, так и гражданских, составлять протоколы, охранять военные объекты.В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Подробнее — в материале Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

польша

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, киевская область, вооруженные силы украины, брак, всу, блокпосты, патрулирование, украина.ру, охрана