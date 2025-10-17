https://ukraina.ru/20251017/eksklyuzivnyy-sluchay-oleg-nemenskiy-o-konflikte-azovtsev-i-banderovtsev-v-ternopole-1070220192.html

Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе

Оппозиция на Украине сейчас очень слаба и серьезной угрозы для власти не представляет. Представляют угрозу массовые бунты населения с присоединившейся к нему локальной властью. Но до этого пока что не дошло. Сейчас режим Зеленского продолжает концентрировать власть в своих руках. Делает это хоть и с грехом пополам, но в целом небезуспешно.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.На днях Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Предлогом стало наличие у Труханова российского гражданства.- Олег Борисович, есть мнение, что Зеленский начал наступление на традиции местного самоуправления на Украине. Действительно ли ситуация с Трухановым говорит об этом?- Вполне очевидно, что Зеленский обеспокоен властью над крупными городами страны. Эта зима будет, судя по всему, для населения Украины, особенно в городах, действительно сложной, есть опасения социальных протестов. И тут очень важно, чтобы именно люди Зеленского контролировали ситуацию в крупных городах, а не местные мэры, которые часто находятся в контрах с Зеленским.Это касается и самого Киева, но и таких городов, как Одесса. Фотографии паспорта Труханова, которые слили в сеть, впечатляют тем, что это очень грубая подделка. Там даже в латинской транслитерации фамилии допущены ошибки, у нас приняты другие нормы. То есть это фиктивный предлог для устранения неудобного мэра. Несмотря на довольно сильную, заметную негативную реакцию и среди одесситов, и вообще по стране, в том числе среди чиновников, все же власть на Украине сейчас крепко держится и своего добьется, по крайней мере в Одессе.- Тем временем в Тернополе Третья штурмовая бригада, бойцов которой отправили на помощь сотрудникам ТЦК, устроила настоящий террор против местных жителей. Режим Зеленского начинает использовать военных и для поддержки силовой мобилизации, и для подавления, возможно, каких-то протестов внутри страны?- В данном случае это, скорее, ошибка в управлении. Все-таки третья штурмовая это "азовцы"*. Они традиционно занимают антибандеровские позиции, считая себя наследниками Мельника, а не Бандеры. И у них действительно очень сильные идеологические расхождения с господствующим на Западной Украине идейным течением, западноукраинским национализмом.Еще с конца нулевых годов мы видели конфликты между харьковскими нацистами, из которых вырос "Азов"*, и западноукраинскими бандеровцами. Если устраивать такие погромы на Западной Украине сознательно, то, конечно, туда надо посылать азовцев, потому что им там все чужие и они там готовы вести себя примерно так же, как на Донбассе. Но в результате это лишь обозлит местное население и сделает социальную атмосферу на Украине менее выгодной для власти, чем сейчас.Поэтому, если это сделано сознательно, то, на мой взгляд, это ошибочное решение. На самом деле, Западная Украина склонна сейчас к пассивным формам протеста. Это массовый выезд на рубеж, массовое дезертирство из вооруженных сил и так далее, но ожидать во время войны с "москалями" всплеска местного сепаратизма или открытых выступлений против Киева на Западной Украине как раз не стоит. Так или иначе, страна идет именно тем путем, на котором настаивали жители Западной Украины. Это их сценарий реализовывает Зеленский, хочет он того или нет. Так что конфликт между "азовцами" и бандеровцами на Западной Украине это, скорее, эксклюзивный случай, который вряд ли повторится.- Переживет ли переживет ли режим Зеленского эту зиму, ведь социальная ситуация может обостриться до такой степени, что на Западе, возможно, примут решение о его смещении, коль он не может навести порядок в стране?- Говорить об этом рано, потому что сейчас режим неплохо контролирует ситуацию в стране. Оппозиция на Украине сейчас очень слаба и серьезной угрозы для власти не представляет. Представляют угрозу массовые бунты населения с присоединившейся к нему локальной властью. Но до этого пока что не дошло. Это, скорее, опасения на будущее. Сейчас режим Зеленского продолжает концентрировать власть в своих руках. Делает это хоть и с грехом пополам, но в целом небезуспешно. И его положение довольно крепкое.Оно может измениться в случае обрушения фронта. Но мне не кажется, что в ближайшем будущем Украине грозит такой сценарий. Почти обвалившаяся поддержка Запада сейчас опять стала увеличиваться. Международное положение украинской власти сейчас крепнет. Опять же, если в Одессе получится утвердить новую подконтрольную власть, скорее всего, так и будет, то это довольно сильный сигнал для местных чиновников по всей Украине. И это будет способствовать укреплению их лояльности. Так что такие вот сценарии обрушения режима уже ближайшей зимой, пока что преждевременны.*Организация запрещена в РоссииО ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом

