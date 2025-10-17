Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе - 17.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251017/eksklyuzivnyy-sluchay-oleg-nemenskiy-o-konflikte-azovtsev-i-banderovtsev-v-ternopole-1070220192.html
Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе
Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе - 17.10.2025 Украина.ру
Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе
Оппозиция на Украине сейчас очень слаба и серьезной угрозы для власти не представляет. Представляют угрозу массовые бунты населения с присоединившейся к нему локальной властью. Но до этого пока что не дошло. Сейчас режим Зеленского продолжает концентрировать власть в своих руках. Делает это хоть и с грехом пополам, но в целом небезуспешно.
2025-10-17T06:50
2025-10-17T06:50
интервью
украина
западная украина
одесса
владимир зеленский
олег неменский
геннадий труханов
украина.ру
тцк
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053193147_109:35:791:418_1920x0_80_0_0_c35a007ea787309ff5987ec5505bb581.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.На днях Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Предлогом стало наличие у Труханова российского гражданства.- Олег Борисович, есть мнение, что Зеленский начал наступление на традиции местного самоуправления на Украине. Действительно ли ситуация с Трухановым говорит об этом?- Вполне очевидно, что Зеленский обеспокоен властью над крупными городами страны. Эта зима будет, судя по всему, для населения Украины, особенно в городах, действительно сложной, есть опасения социальных протестов. И тут очень важно, чтобы именно люди Зеленского контролировали ситуацию в крупных городах, а не местные мэры, которые часто находятся в контрах с Зеленским.Это касается и самого Киева, но и таких городов, как Одесса. Фотографии паспорта Труханова, которые слили в сеть, впечатляют тем, что это очень грубая подделка. Там даже в латинской транслитерации фамилии допущены ошибки, у нас приняты другие нормы. То есть это фиктивный предлог для устранения неудобного мэра. Несмотря на довольно сильную, заметную негативную реакцию и среди одесситов, и вообще по стране, в том числе среди чиновников, все же власть на Украине сейчас крепко держится и своего добьется, по крайней мере в Одессе.- Тем временем в Тернополе Третья штурмовая бригада, бойцов которой отправили на помощь сотрудникам ТЦК, устроила настоящий террор против местных жителей. Режим Зеленского начинает использовать военных и для поддержки силовой мобилизации, и для подавления, возможно, каких-то протестов внутри страны?- В данном случае это, скорее, ошибка в управлении. Все-таки третья штурмовая это "азовцы"*. Они традиционно занимают антибандеровские позиции, считая себя наследниками Мельника, а не Бандеры. И у них действительно очень сильные идеологические расхождения с господствующим на Западной Украине идейным течением, западноукраинским национализмом.Еще с конца нулевых годов мы видели конфликты между харьковскими нацистами, из которых вырос "Азов"*, и западноукраинскими бандеровцами. Если устраивать такие погромы на Западной Украине сознательно, то, конечно, туда надо посылать азовцев, потому что им там все чужие и они там готовы вести себя примерно так же, как на Донбассе. Но в результате это лишь обозлит местное население и сделает социальную атмосферу на Украине менее выгодной для власти, чем сейчас.Поэтому, если это сделано сознательно, то, на мой взгляд, это ошибочное решение. На самом деле, Западная Украина склонна сейчас к пассивным формам протеста. Это массовый выезд на рубеж, массовое дезертирство из вооруженных сил и так далее, но ожидать во время войны с "москалями" всплеска местного сепаратизма или открытых выступлений против Киева на Западной Украине как раз не стоит. Так или иначе, страна идет именно тем путем, на котором настаивали жители Западной Украины. Это их сценарий реализовывает Зеленский, хочет он того или нет. Так что конфликт между "азовцами" и бандеровцами на Западной Украине это, скорее, эксклюзивный случай, который вряд ли повторится.- Переживет ли переживет ли режим Зеленского эту зиму, ведь социальная ситуация может обостриться до такой степени, что на Западе, возможно, примут решение о его смещении, коль он не может навести порядок в стране?- Говорить об этом рано, потому что сейчас режим неплохо контролирует ситуацию в стране. Оппозиция на Украине сейчас очень слаба и серьезной угрозы для власти не представляет. Представляют угрозу массовые бунты населения с присоединившейся к нему локальной властью. Но до этого пока что не дошло. Это, скорее, опасения на будущее. Сейчас режим Зеленского продолжает концентрировать власть в своих руках. Делает это хоть и с грехом пополам, но в целом небезуспешно. И его положение довольно крепкое.Оно может измениться в случае обрушения фронта. Но мне не кажется, что в ближайшем будущем Украине грозит такой сценарий. Почти обвалившаяся поддержка Запада сейчас опять стала увеличиваться. Международное положение украинской власти сейчас крепнет. Опять же, если в Одессе получится утвердить новую подконтрольную власть, скорее всего, так и будет, то это довольно сильный сигнал для местных чиновников по всей Украине. И это будет способствовать укреплению их лояльности. Так что такие вот сценарии обрушения режима уже ближайшей зимой, пока что преждевременны.*Организация запрещена в РоссииО ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом
https://ukraina.ru/20251016/muzyka-dlya-ushey-zelenskogo-shkola-dlya-narkodilerov-i-migren-evropy-ukraina-v-mezhdunarodnom-1070142520.html
https://ukraina.ru/20251016/ternopolskiy-front-3-y-shturmovoy-nasilie-grabezhi-izdevatelstva-1070193801.html
украина
западная украина
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053193147_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_38999f9100897cb1d8a8c02626604f98.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, западная украина, одесса, владимир зеленский, олег неменский, геннадий труханов, украина.ру, тцк, "азов"
Интервью, Украина, Западная Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Олег Неменский, Геннадий Труханов, Украина.ру, ТЦК, "Азов"

Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе

06:50 17.10.2025
 
© Украина.ру / Арина ТихомироваОлег Неменский интервью
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Украина.ру / Арина Тихомирова
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Оппозиция на Украине сейчас очень слаба и серьезной угрозы для власти не представляет. Представляют угрозу массовые бунты населения с присоединившейся к нему локальной властью. Но до этого пока что не дошло. Сейчас режим Зеленского продолжает концентрировать власть в своих руках. Делает это хоть и с грехом пополам, но в целом небезуспешно.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
На днях Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Предлогом стало наличие у Труханова российского гражданства.
- Олег Борисович, есть мнение, что Зеленский начал наступление на традиции местного самоуправления на Украине. Действительно ли ситуация с Трухановым говорит об этом?
- Вполне очевидно, что Зеленский обеспокоен властью над крупными городами страны. Эта зима будет, судя по всему, для населения Украины, особенно в городах, действительно сложной, есть опасения социальных протестов. И тут очень важно, чтобы именно люди Зеленского контролировали ситуацию в крупных городах, а не местные мэры, которые часто находятся в контрах с Зеленским.
Это касается и самого Киева, но и таких городов, как Одесса. Фотографии паспорта Труханова, которые слили в сеть, впечатляют тем, что это очень грубая подделка. Там даже в латинской транслитерации фамилии допущены ошибки, у нас приняты другие нормы. То есть это фиктивный предлог для устранения неудобного мэра.
Несмотря на довольно сильную, заметную негативную реакцию и среди одесситов, и вообще по стране, в том числе среди чиновников, все же власть на Украине сейчас крепко держится и своего добьется, по крайней мере в Одессе.
Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Вчера, 06:30
Музыка для ушей Зеленского, школа для наркодилеров и мигрень Европы. Украина в международном контекстеЧерез военную силу к миру. Может ли этот метод, опробованный Трампом в Газе, стать формулой для решения украинского конфликта. Об этом в последние дни размышляют западные СМИ
- Тем временем в Тернополе Третья штурмовая бригада, бойцов которой отправили на помощь сотрудникам ТЦК, устроила настоящий террор против местных жителей. Режим Зеленского начинает использовать военных и для поддержки силовой мобилизации, и для подавления, возможно, каких-то протестов внутри страны?
- В данном случае это, скорее, ошибка в управлении. Все-таки третья штурмовая это "азовцы"*. Они традиционно занимают антибандеровские позиции, считая себя наследниками Мельника, а не Бандеры. И у них действительно очень сильные идеологические расхождения с господствующим на Западной Украине идейным течением, западноукраинским национализмом.
Еще с конца нулевых годов мы видели конфликты между харьковскими нацистами, из которых вырос "Азов"*, и западноукраинскими бандеровцами. Если устраивать такие погромы на Западной Украине сознательно, то, конечно, туда надо посылать азовцев, потому что им там все чужие и они там готовы вести себя примерно так же, как на Донбассе. Но в результате это лишь обозлит местное население и сделает социальную атмосферу на Украине менее выгодной для власти, чем сейчас.
Поэтому, если это сделано сознательно, то, на мой взгляд, это ошибочное решение. На самом деле, Западная Украина склонна сейчас к пассивным формам протеста. Это массовый выезд на рубеж, массовое дезертирство из вооруженных сил и так далее, но ожидать во время войны с "москалями" всплеска местного сепаратизма или открытых выступлений против Киева на Западной Украине как раз не стоит.
Так или иначе, страна идет именно тем путем, на котором настаивали жители Западной Украины. Это их сценарий реализовывает Зеленский, хочет он того или нет. Так что конфликт между "азовцами" и бандеровцами на Западной Украине это, скорее, эксклюзивный случай, который вряд ли повторится.
Присяга батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Вчера, 13:41
Тернопольский фронт 3-й штурмовой: насилие, грабежи, издевательстваТретья отдельная штурмовая бригада ВСУ, состоящая из выходцев из "Азова"*, снова оказалась в центре громкого скандала
- Переживет ли переживет ли режим Зеленского эту зиму, ведь социальная ситуация может обостриться до такой степени, что на Западе, возможно, примут решение о его смещении, коль он не может навести порядок в стране?
- Говорить об этом рано, потому что сейчас режим неплохо контролирует ситуацию в стране. Оппозиция на Украине сейчас очень слаба и серьезной угрозы для власти не представляет. Представляют угрозу массовые бунты населения с присоединившейся к нему локальной властью. Но до этого пока что не дошло. Это, скорее, опасения на будущее. Сейчас режим Зеленского продолжает концентрировать власть в своих руках. Делает это хоть и с грехом пополам, но в целом небезуспешно. И его положение довольно крепкое.
Оно может измениться в случае обрушения фронта. Но мне не кажется, что в ближайшем будущем Украине грозит такой сценарий. Почти обвалившаяся поддержка Запада сейчас опять стала увеличиваться. Международное положение украинской власти сейчас крепнет.
Опять же, если в Одессе получится утвердить новую подконтрольную власть, скорее всего, так и будет, то это довольно сильный сигнал для местных чиновников по всей Украине. И это будет способствовать укреплению их лояльности. Так что такие вот сценарии обрушения режима уже ближайшей зимой, пока что преждевременны.
*Организация запрещена в России
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаЗападная УкраинаОдессаВладимир ЗеленскийОлег НеменскийГеннадий ТрухановУкраина.руТЦК"Азов"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе
06:35"Чёрная зима" приведёт к бунту. Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:25Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе
06:15Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ
06:05Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века
06:00Будет стоять на коленях и вымаливать "Томагавки": Вайнер о предстоящей встрече Трампа и Зеленского
05:55От защитников к захватчикам: в Тернополе нацбатальоны пытали и грабили раненных всушников
05:50Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине
05:45Труханов сдаваться не собирается. Бывший мэр Одессы в борьбе с режимом Зеленского
05:40Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"
05:30Орлов о крылатых ракетах США: "Томагавк" создавали для ядерной атаки со стороны Северного полюса
05:20Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"
05:10Эксперт: Если на Украине некому будет запускать "Томагавки", то мы сможем сэкономить на системах ПВО
05:00Война или нефтяная сделка? Грег Вайнер о реальных планах Трампа по Венесуэле
04:50Орлов: При Трампе Украина получила разрешение наносить удары по всей территории России
04:45Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы
04:40"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке
04:35"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
04:30Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО
04:20Каргин: "ХАМАС решил произвести зачистку кланов, которая вызовет ответную реакцию и бои в Газе"
Лента новостейМолния