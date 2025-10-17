https://ukraina.ru/20251017/budet-stoyat-na-kolenyakh-i-vymalivat-tomagavki-vayner-o-predstoyaschey-vstreche-trampa-i-zelenskogo-1070186074.html

Будет стоять на коленях и вымаливать "Томагавки": Вайнер о предстоящей встрече Трампа и Зеленского

Предстоящая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне может стать полем для жестких переговоров, где глава киевского режима будет просить о расширении военной помощи, а американский президент использует это как рычаг давления на Москву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

По словам политолога, на фоне острой внутриполитической борьбы в Киеве Зеленскому очень нужны новые поставки вооружений. "Я думаю, Зеленский будет прогибаться, стоять на коленях и вымаливать у [президента СШа Дональда] Трампа ракеты "Томагавк" и, возможно, еще 2-3 позиции по дальнобойному оружию", — заявил Вайнер.Политолог отметил, что Вашингтон будет учитывать и предыдущие шаги Киева, в частности, ситуацию с Нобелевской премией. При этом, как считает Вайнер, для Трампа поставки оружия — не самоцель, а инструмент давления на Россию. "Я думаю, что сценарий будет такой: после встречи с Зеленским Трамп позвонит [президенту России Владимиру] Путину и поставит условие — либо "Томагавки" Зеленскому, либо окончание военных действий на Украине. Это шантаж, один из последних рычагов, которые есть в руках у президента США", — подытожил эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".

