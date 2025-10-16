Деньги на ремонт аэропорта в Черновцах разворовали - БЭБ Украины - 16.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251016/dengi-na-remont-aeroporta-v-chernovtsakh-razvorovali---beb-ukrainy-1070186322.html
Деньги на ремонт аэропорта в Черновцах разворовали - БЭБ Украины
Деньги на ремонт аэропорта в Черновцах разворовали - БЭБ Украины - 16.10.2025 Украина.ру
Деньги на ремонт аэропорта в Черновцах разворовали - БЭБ Украины
Коррупционное преступление раскрыли на Западной Украине детективы Бюро экономической безопасности Украины. Об этом ведомство сооьщило 16 октября.
2025-10-16T11:50
2025-10-16T11:50
Детективы БЭБ в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета и экс-руководителя отдела технадзора. "Дело касается растраты средств, выделенных на капитальный ремонт коммунального предприятия "Международный аэропорт Черновцы", - сказано в официальном сообщении.Следствие установило, что во время ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Черновцы" бывшие должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, вступили в сговор с представителями подрядной организации. "Служащие подписали акты приемки выполненных работ, хотя фактически эти работы не были выполнены подрядчиком в полном объеме, чем причинили растрату бюджетных средств", - констатировали в БЭБ.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Томагавки" для наступления ВСУ, успехи российской армии. Хроника событий на утро 16 октября
Деньги на ремонт аэропорта в Черновцах разворовали - БЭБ Украины

11:50 16.10.2025
 
Коррупционное преступление раскрыли на Западной Украине детективы Бюро экономической безопасности Украины. Об этом ведомство сооьщило 16 октября.
Детективы БЭБ в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета и экс-руководителя отдела технадзора.
"Дело касается растраты средств, выделенных на капитальный ремонт коммунального предприятия "Международный аэропорт Черновцы", - сказано в официальном сообщении.
Следствие установило, что во время ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Черновцы" бывшие должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, вступили в сговор с представителями подрядной организации.
"Служащие подписали акты приемки выполненных работ, хотя фактически эти работы не были выполнены подрядчиком в полном объеме, чем причинили растрату бюджетных средств", - констатировали в БЭБ.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Томагавки" для наступления ВСУ, успехи российской армии. Хроника событий на утро 16 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния