"Томагавки" для наступления ВСУ, успехи российской армии. Хроника событий на утро 16 октября

Президент США Дональд Трамп заявил о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступательные операции Украины. Между тем на ряде направлений в зоне специальной военной операции отмечено продвижение российских подразделений.

Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь было уничтожен 51 украинский беспилотник. Из них 12 сбили над Саратовской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской и шесть — над Крымом.Кроме того, по четыре беспилотника было нейтрализовано над Брянской и Воронежской областями, три — над Белгородской, по одному — над Курской областью, Чёрным и Азовским морями.Одновременно на Украине была объявлена ракетная опасность. По данным Телеграм-каналов, в воздух был поднят истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", что обычно предвещает запуск высокоточного оружия.Удар наносился комбинированно: крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Сообщается о прилётах по целям в нескольких областях:В Черниговской области зафиксированы многочисленные взрывы. Массированный налёт БПЛА идёт по целям в Чернигове и Нежине.В Харьковской области, по данным источников, в небе находилось до 60 ударных БПЛА. Ракетные удары нанесены по объектам в Балаклее, Андреевке, а также на окраинах Харькова.Ракетные удары также зафиксированы по целям в Полтаве и области, а также в Кропивницком.Поступающая информация указывает, что в Харьковской и Полтавской областях удары, по всей видимости, наносились по объектам энергетической инфраструктуры. Сообщается о возгораниях на энергообъектах в Харьковской области и о поражении газохранилища в Полтавской области.Что происходит на международной аренеГлава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе может впервые открыто противостоять администрации президента США Дональда Трампа. Однако, как сообщает Euractiv, этот шаг будет связан не с защитой торговых или экономических интересов ЕС, а с принципиальной позицией по экологическому соглашению ООН.Речь идет о плане по сокращению выбросов парниковых газов в глобальном судоходстве. В минувшие выходные США пригрозили санкциями в отношении любых стран и официальных лиц, включая представителей ЕС, которые поддержат инициативу по снижению выбросов от морского транспорта с текущих 3% до нуля.Несмотря на угрозы, в Брюсселе немедленно подтвердили намерение соблюдать подписанные международные договоренности. По информации издания, после заявлений Вашингтона на фон дер Ляйен вышли представители иностранных государств для консультаций. В ходе этих переговоров она заняла твердую позицию, что, по словам источника в Еврокомиссии, "говорит о готовности идти на политический риск". Этот риск включает потенциальное включение самой фон дер Ляйен в американские санкционные списки.В Euractiv отмечают, что если эта информация подтвердится, данный случай станет первым, когда председатель ЕК бросила открытый вызов администрации Трампа. Примечательно, что это происходит на фоне недавних масштабных уступок со стороны Евросоюза в рамках торгового соглашения с США, согласно которому ЕС согласился уплачивать 15-процентные пошлины на большую часть своего экспорта.Между тем президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, планы Украины по переходу в наступление. С таким заявлением американский лидер выступил в среду в ходе пресс-конференции в Белом доме."Мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу", — сказал Трамп.Президент США отметил, что Киев запрашивает у Вашингтона дальнобойное оружие для начала наступательных действий. Ранее глава Белого дома заявлял, что почти принял решение о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, но сначала хотел бы понять, как киевские власти планируют их использовать.На возможные поставки отреагировала Москва. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом крылатых ракет Tomahawk нанесет ущерб российско-американским отношениям, которые и так находятся на крайне низком уровне.По словам российского лидера, в Москве убеждены, что Украина не сможет применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих.Кроме того Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в отказе от покупки российской нефти. С таким заявлением американский лидер выступил в ходе пресс-конференции в Белом доме."Я был несчастлив от того, что Индия покупает нефть у России. И он заверил меня сегодня в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай", — отметил Трамп.Глава Белого дома пояснил, что процесс отказа от российской нефти уже начался, но для его полного завершения потребуется время. "Невозможно это сделать немедленно, есть некоторый процесс. Но этот процесс скоро завершится", — добавил он.При этом Трамп подчеркнул, что не будет возражать против возобновления поставок российских углеводородов в Индию после завершения конфликта на Украине.Американский лидер также выразил уверенность в готовности сторон к заключению сделки по урегулированию украинского кризиса. "Думаю, что Путин, президент Путин хочет добиться этого. Посмотрим", — заявил он.Данное заявление прозвучало на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Дели. В начале августа Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии, прямо связав это решение с закупками индийцами российской нефти. В ответ официальные лица Индии ранее заявляли, что Дели будет продолжать покупать российские энергоресурсы, исходя из собственных экономических интересов.В то же время Дональд Трамп прямо заявил, что Вашингтон уже ведет торговую войну с Китаем. Соответствующее заявление глава американской администрации сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме."Мы ведем ее сейчас", — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, начнется ли торговая война между США и КНР, если ему не удастся достичь договоренностей на предстоящей встрече с председателем Китая Си Цзиньпином.Главным оружием в этой конфронтации, по мнению главы Белого дома, являются тарифы на китайские товары, которые он вводит с апреля текущего года. Эти меры уже успели оказать значительное влияние на мировые рынки и стали центральной темой в международных торговых отношениях.Фронтовая сводка Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Покровском направлениипосле освобождения Новопавловки бои вплотную подошли к окраинам Покровска. Российские штурмовые группы ведут наступление в западной части города. Одновременно с этим, после взятия Балагана, подразделения ВС РФ закрепились в микрорайоне Молодёжный города Мирноград.На Угледарском направлениеи освобождена Алексеевка, а также отмечено продвижение российских сил севернее села. Продолжаются бои за населённые пункты Полтавка и Успеновка вдоль водного канала Янчур. Для нарушения логистики противника высокоточным вооружением поражён мост через реку Волчья между Покровским и Александровкой.В районе Константиновки продолжаются тяжёлые сражения. Основные боестолкновения ведутся в Плещеевке, Иванополье и Предтечино. Российские подразделения наступают вдоль всей линии соприкосновения, выходя на окраины Константиновки.На Северском направлении штурм населённого пункта Дроновка ведётся с двух сторон. Зафиксированы успехи в районе Ямполя и отмечено продвижение вдоль железнодорожной линии в сторону Красного Лимана.На Запорожском направлении российские силы продвинулись в районе Приморского. В настоящее время идут бои за населённые пункты Степногорск и Орехово.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 16 октября.

