Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию

Заявления США о возможных поставках "Томагавков" Украине — это элемент отчаяния и политического торга, на линию боевого соприкосновения отправка дальнобойных ракет никак не повлияет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-10-16T04:20
2025-10-16T04:20
Комментируя заявления американской стороны о "Томагавках", Анпилогов заявил, что это следствие беспомощности Вашингтона. "Американская сторона столкнулась с тем, что она фактически мало чем может воздействовать на Россию, чтобы подвигнуть нас на какие-либо уступки", — пояснил он.Эксперт считает, что, не имея возможности изменить ситуацию на фронте, администрация Белого дома пытается поднять ставки. Однако, по его мнению, эти шаги не принесут желаемого эффекта. "На линию боевого соприкосновения поставки "Томагавков" никак не повлияют, их не так много, на самом деле. А их разрушительные возможности нельзя назвать чудовищными или достаточными для того, чтобы оказать на Россию сколь-либо значимое воздействие", — подытожил военный эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
04:20 16.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Public domain
Заявления США о возможных поставках "Томагавков" Украине — это элемент отчаяния и политического торга, на линию боевого соприкосновения отправка дальнобойных ракет никак не повлияет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя заявления американской стороны о "Томагавках", Анпилогов заявил, что это следствие беспомощности Вашингтона. "Американская сторона столкнулась с тем, что она фактически мало чем может воздействовать на Россию, чтобы подвигнуть нас на какие-либо уступки", — пояснил он.
Эксперт считает, что, не имея возможности изменить ситуацию на фронте, администрация Белого дома пытается поднять ставки.
"Сделать это на земле не получается, потому что для этого нужны какие-то реальные победы украинской армии, но движение фронта идет в одну и ту же сторону", — отметил Анпилогов.
Однако, по его мнению, эти шаги не принесут желаемого эффекта. "На линию боевого соприкосновения поставки "Томагавков" никак не повлияют, их не так много, на самом деле. А их разрушительные возможности нельзя назвать чудовищными или достаточными для того, чтобы оказать на Россию сколь-либо значимое воздействие", — подытожил военный эксперт.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вчера, 06:30
Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможнымиСША активно развивают наземные пусковые установки для "Томагавков". Возможно, к весне американцы смогут обеспечить киевскому режиму минимальный залп из 10-15 ракет. Есть несколько проектов, которые используют стандартную пусковую корабельную установку, которая ставится на мобильное шасси и позволяет запускать от двух до четырех крылатых ракет.
Лента новостейМолния