Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию
Заявления США о возможных поставках "Томагавков" Украине — это элемент отчаяния и политического торга, на линию боевого соприкосновения отправка дальнобойных ракет никак не повлияет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя заявления американской стороны о "Томагавках", Анпилогов заявил, что это следствие беспомощности Вашингтона. "Американская сторона столкнулась с тем, что она фактически мало чем может воздействовать на Россию, чтобы подвигнуть нас на какие-либо уступки", — пояснил он.
Эксперт считает, что, не имея возможности изменить ситуацию на фронте, администрация Белого дома пытается поднять ставки.
"Сделать это на земле не получается, потому что для этого нужны какие-то реальные победы украинской армии, но движение фронта идет в одну и ту же сторону", — отметил Анпилогов.
Однако, по его мнению, эти шаги не принесут желаемого эффекта. "На линию боевого соприкосновения поставки "Томагавков" никак не повлияют, их не так много, на самом деле. А их разрушительные возможности нельзя назвать чудовищными или достаточными для того, чтобы оказать на Россию сколь-либо значимое воздействие", — подытожил военный эксперт.
