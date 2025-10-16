https://ukraina.ru/20251016/anpilogov-o-zayavleniyakh-ssha-po-tomagavkam-vashington-sudorozhno-ischet-varianty-vozdeystviya-na-rossiyu-1070122763.html

Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию

16.10.2025

Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию

Заявления США о возможных поставках "Томагавков" Украине — это элемент отчаяния и политического торга, на линию боевого соприкосновения отправка дальнобойных ракет никак не повлияет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Комментируя заявления американской стороны о "Томагавках", Анпилогов заявил, что это следствие беспомощности Вашингтона. "Американская сторона столкнулась с тем, что она фактически мало чем может воздействовать на Россию, чтобы подвигнуть нас на какие-либо уступки", — пояснил он.Эксперт считает, что, не имея возможности изменить ситуацию на фронте, администрация Белого дома пытается поднять ставки. Однако, по его мнению, эти шаги не принесут желаемого эффекта. "На линию боевого соприкосновения поставки "Томагавков" никак не повлияют, их не так много, на самом деле. А их разрушительные возможности нельзя назвать чудовищными или достаточными для того, чтобы оказать на Россию сколь-либо значимое воздействие", — подытожил военный эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.

