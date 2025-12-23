https://ukraina.ru/20251223/drozdovets-v-ogne-belyy-general-anton-turkul-1073254724.html

Дроздовец в огне. Белый генерал Антон Туркул

Белые офицеры частенько писали о своих "утерянных победах", как правило, демонстрируя литературные таланты и непонимание того, что, собственно, произошло (но тут они не одиноки – даже сейчас не утихают дискуссии о причинах революции). Одним из таких мемуаристов был командир (начальник) Дроздовской дивизии генерал-майор Антон Туркул

история

Антон Васильевич Туркул родился 23 декабря 1892 года в Тирасполе, входившем тогда в Херсонскую губернию. Туркулы – дворянский (шляхетский) род, который происходит от выходца из Молдавии Василия Туркулы, получившего польское дворянство в 1676 году. Впрочем, конкретно Антон Васильевич считался выходцем "из мещан" (сын служащего).В 1909 году закончил Ришельевскую гимназию в Одессе.В 1910 году поступил вольноопределяющимся в 56 Житомирский пехотный полк, расквартированный в Тирасполе. Дважды пытался поступить в военное училище, но не преуспел. В 1913 году уволен в запас в чине младшего унтер-офицера.В 1914 году мобилизован. На Румынском фронте показал себя с наилучшей стороны – получил два солдатских "георгия", окончил курсы прапорщиков, уже в качестве офицера получил орден Св. Георгия и золотое георгиевское оружие, а в 1917 году уже был штабс-капитаном (текучка офицеров низшего звена – одна из причин дезорганизации армии накануне революции).В мае 1917 года вступил в ударный батальон. На этом этапе ударные части формировались из добровольцев, а использовались они не только для прорывов, но и для подавления волнений в армии и в тылу. Значительная часть офицеров ударных частей примкнула к Белой армии, почем в советском кино было принято украшать форму белогвардейцев символикой ударных частей – адамовой головой.В 1918 году Туркул вступил в бригаду полковника Михаила Дроздовского, вскоре став командиром роты. С января 1919 года командир батальона (в январе скончался Дроздовский), с октября – командир 1-го Дроздовского полка Дроздовской дивизии в чине полковника.7 апреля 1920 года за успешную десантную операцию Перекоп-Хорлы произведён в генерал-майоры. Разумеется, "настоящим" генералом он не был – в Белой армии не все генералы были одинаково генералами – выше всего котировались царские звания, пониже – полученные при Временном правительстве, а уж выскочки вроде Туркула считались… выскочками.С 6 августа 1920 года – командир Дроздовской дивизии. Дроздовская дивизия, наряду с Корниловской, считалась в Белой армии одной из лучших, можно сказать – "гвардейской". Именно эти две дивизии решали самые важные задачи, но победить в войне они, конечно, не могли.В частности, Дроздовская дивизия сыграла главную роль в последней наступательной операции Белой армии – под Юшунью в октябре-ноябре 1920 года. Благодаря этому контрудару удалось слаженно провести эвакуацию, избежав кошмара мартовской Новороссийской эвакуации. Правда, Туркула в строю в это время не было – он заболел тифом.После эвакуации командовал Дроздовским полком в Галлиполи. Оттуда эмигрировал в Югославию, где вместе с Витковскими Штейфоном создаёт отряды из эмигрантов для борьбы с коммунистами.В 1931 году эмигрировал во Францию, где издавал журнал "Доброволец". Пытался организовать покушение на Льва Троцкого, жившего на Принцевых островах. С 1935 года – организатор и глава Русского Национального Союза Участников Войны (РНСУВ), за что был исключён из Русского Обще-Воинского Союза.В программных документах РНСУВ утверждалось:"Если Российская Империя будет, то она будет только монархической. Но 20-летнее господство в СССР нерусской коммунистической власти не могло пройти бесследно.(…) Задача национальной диктатуры – помочь Российской нации встать на её исторический путь".Если вам показалось в этом фрагменте знакомая по документам украинского интегрального национализма терминология, но вам не показалось. Туркул не был чужд изучения европейского мейнстрима. Он писал в журнале РНСУВ "Сигнал":"В основу нашего политического мышления мы взяли фашизм и национал-социализм, показавшие на деле свою жизнеспособность и победившие у себя на родине коммунизм. Но, конечно, доктрины эти мы преломляем в русской истории и применяем к русской жизни, к чаяниям и нуждам Российского народа. (...) Наш идеал – фашисты всех стран и народов, в которых горит их национальная честь, в которых сильна их национальная правда и которые понимают и отдают должное и чужой чести, и чужой правде. Не использование и эксплуатацию, но взаимное уважение и добрососедский мир и союз".Понять подобные увлечения можно, если помнить, что белое движение в идеологическом отношении было совершенно стерильно – белые знали, что такое плохо (большевики), но в качестве позитивной программы могли предложить только возвращение назад – когда деревья были большие.Фашизм и нацизм давали им видимость позитивной программы при безусловно антикоммунизме. Антисемитизм Гитлера белых офицеров (тем более – из славных погромами южных губерний) насторожить не мог. А вот то, что арийские юберменши в принципе не могли видеть в славянских унтерменшах равноправных партнёров они понять не могли в силу широты славянской души.В апреле 1938 года был выслан из Франции по инициативе французских спецслужб (возможно из-за симпатий к немецким нацистам, возможно – из-за сотрудничества с иностранными разведками, например – японской). Жил в Берлине, в августе 1939 года, в знак протеста против договора с СССР, переехал в Рим.С началом войны сотрудничал с немцами, в 1943 году даже ездил в экспедицию в Севастополь с целью найти могилу Дроздовского. Не нашёл – обстановка не содействовала поискам.В 1944 году вступил в Русскою освободительную армию Андрея Власова, командовал в ней бригадой (на основе которой предполагалось создать корпус). 17 декабря 1944 года был кооптирован в Комитет освобождения народов России, но Власов и Фёдор Трухин относились к нему с подозрением – они-то были "красные", а он – "белый"… Кроме того, бывшие советские офицеры считали белогвардейцев отставшими в военных вопросах, хотя, по словам белогвардейца Андрея Архипова-Гордеева, Трухин отзывал о нём так:"Это личность очень одиозная, его знает почти вся Россия по его боям и рейдам в период гражданской войны, а, кроме того, в военных школах разбирались его отдельные тактические операции и о нём, кстати сказать, как начальнике, мнение очень высокое".В 1945 году успел отступить в Италию и капитулировать перед союзниками. Был арестован, до 1947 года находился в заключении, но по каким-то причинам не был передан советской стороне. Каким образом проводился отбор, кого передать СССР, а кого оставить, не совсем понятно – так-то передали первых лиц – Власова и Краснова, а менее заметные фигуры оставили в резерве на случай войны с СССР*.В 1948 году издал книгу мемуаров "Дроздовцы в огне: Картины гражданской войны, 1918-1920 гг.":"В огне спадают все слова, мишура, декорации. В огне остаётся истинный человек, в мужественной силе его веры и правды. В огне остаётся последняя и вечная истина, какая только есть на свете, божественная истина о человеческом духе, попирающем саму смерть".Надо правда иметь в виду, что книга была издана в литературной обработке писателя Ивана Лукаша. Так что литературные красивости текста скорее всего принадлежат не автору мемуаров.В августе 1950 года вернулся к политической деятельности и организовал съезд ветеранов РОА, где был избран председателем Комитета Объединённых Власовцев. КОВ выпускал газету "Доброволец".Умер 20 августа 1957 года в результате неудачной операции, похоронен в Париже.По сей день идут дискуссии относительно возможного его сотрудничества со спецслужбами разных стран.Марк Аронс и Джон Лофтус, опираясь на материалы западных архивов, уверенно пишут, что Туркул выполнял задания ГРУ, снабжая западные спецслужбы первосортной "дезой". Но мы не исключаем, что это богатая фантазия западных спецслужб. Наши ничего такого не сообщали, хотя очень многое рассекречено.Доказано только то, что до войны у него были контакты с ОГПУ, после войны он допрашивался представителями британских спецслужб. Также можно предположить, что поездка в Севастополь не могла обойтись без разрешения немецких властей, а то, что Туркула не передали СССР после войны связано с работой спецслужб союзников (причём не обязательно с его согласия).* Есть мнение, что союзники передавали только граждан СССР. Это не так – Пётр Краснов гражданином СССР никогда не был.

