Трамп похвастался, что разогнал БРИКС
Трамп похвастался, что разогнал БРИКС
Президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем в среду заверил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин
2025-10-15T10:40
2025-10-15T10:40
"И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС", — сказал он.Какие конкретно страны решили выйти из БРИКС, Трамп не уточнил. Официально ни одна страна из объединения с момента его создания не выходила.Ранее президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. В январе этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Трамп похвастался, что разогнал БРИКС

10:40 15.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем в среду заверил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин
"И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС", — сказал он.
Какие конкретно страны решили выйти из БРИКС, Трамп не уточнил. Официально ни одна страна из объединения с момента его создания не выходила.
Ранее президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. В январе этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
