Фронт режут на анклавы: эксперт Павлив о новой тактике изоляции театров военных действий
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
ВС РФ реализуют новую тактику логистической изоляции театров военных действий, что создает проблемы для снабжения и перемещения ВСУ. Это отчётливо видно в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и на Донбассе, где применяется расширившийся ассортимент доработанных ракет и БПЛА. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Павлив описывает новую тактику российских войск. "Параллельно Россия реализует новую тактику – изоляцию театров военных действий, прежде всего в логистическом и инфраструктурном плане", – заявляет эксперт.
"Это отчётливо видно по Черниговской, Сумской и Харьковской областям. На Донбассе происходит то же самое", – указывает аналитик. Он добавляет, что там, где фронт приближается, резко возрастает количество ударных БПЛА и активно применяются корректируемые авиабомбы.
"Расширился и ассортимент применяемых ракет. А их значительная часть серьезно доработаны", – отмечает Павлив. Это позволяет наносить мощные многоуровневые удары на тактическом уровне.
"Это позволяет российским силам наносить мощные многоуровневые удары уже на тактическом уровне, создавая серьёзные проблемы для логистики, снабжения и перемещения резервов ВСУ", – резюмирует эксперт.
