"40% учеников почти не могут читать". Почему США утратили лидерство в образовании
16:38 15.10.2025 (обновлено: 16:55 15.10.2025)
Соединенные Штаты Америки длительное время удерживали превосходство в научно-технологической сфере. Однако ситуация изменилась, поскольку образовательные стандарты опустились до самого низкого уровня в нынешнем веке, и США больше не могут обеспечивать себя достаточным количеством образованных специалистов.
Издание The Atlantic анализирует эту проблему, указывая на то, что системный спад в системе образования уже привел США к технологической отсталости. На сегодня Америка практически безнадежно проигрывает в научной гонке с Китаем, где построена самая эффективная в мире образовательная система. И это неудивительно – учитывая, что значительная часть американских школьников, по сути, не умеет читать.
"Прошедшее десятилетие, вероятно, стало одним из худших в истории американского образования. Успеваемость американских школьников упала до уровня, который не наблюдался более двадцати пяти лет. Результаты тестов Национальной оценки образовательного прогресса, опубликованные в этом году, показали, что 33 % учащихся восьмых классов читают на уровне ниже базового – то есть им сложно следить за развитием событий в тексте или даже кратко изложить его основную суть. Это самое большое количество учащихся, которые не могут читать осмысленно, зафиксированное с 1992 года. Среди учащихся четвертых классов 40 % не могут читать на базовом уровне. В 2024 году средний балл по стандартизированному тесту для поступления в колледж, оцениваемому по шкале от 1 до 36, составил 19,4. Это самый низкий показатель с момента введения теста в 1990 году. Показатели успеваемости по чтению и математике среди 13-летних учащихся достигли самых низких значений с тех пор, как эти тесты были введены в 1971 и 1978 годах соответственно", – рассказывает об этом обозреватель Идрис Кахлун, описывая американскую образовательную катастрофу в цифрах и фактах.
Эксперты обычно обвиняют во всем смартфоны – потому что они отвлекают школьников от учебы. Или сетуют на стремительное развитие технологий, которые позволяют делать домашние задания с помощью программ искусственного интеллекта, не прилагая для этого собственных интеллектуальных усилий.
Однако кризисная ситуация стала следствием совпадения целого ряда социально-экономических факторов. Одним из них является недостаток финансирования общедоступных учебных заведений. Во время пандемии американские конгрессмены выделили на образовательные цели большую сумму – около 190 миллиардов долларов. Однако деньги в основном пошли на погашение старых задолженностей или были израсходованы на ремонт школьных зданий. Потому что федеральные и местные власти долгое время экономили на этих капитальных расходах, обеспечивая их по остаточному принципу.
Значительную часть выделенных в коронавирусную эпоху средств съела постоянно растущая инфляция. А нового аукциона невиданной щедрости от правительства до сих пор не последовало. Администрация Джозефа Байдена предпочитала выделять сотни миллиардов долларов на финансирование производства оружия или просто дарила деньги режиму Зеленского, отгружая тонны наличности через USAID и подобные ей структуры. А при действующем президенте Дональде Трампе деньги по-прежнему тратятся на закупки вооружений или на строительство пограничной стены в Техасе.
Работодатели в лице крупнейших технологических корпораций США тоже не видят смысла поддерживать качество всеобщего школьного образования, вкладывая в это по-настоящему серьезные средства.
Состоятельные благотворители все реже одаривают своими щедротами американские школы, поскольку не видят в этом собственной выгоды. Они заранее списывают со счета будущие поколения американцев – полагая, что будущих рабочих и инженеров в значительной степени заменят современная робототехника и все те же технологии ИИ, которые показывают в своем развитии постоянный прогресс.
Кроме того, в условиях глобализации американские компании могут покупать квалифицированные научно-технические кадры на мировом рынке, стимулируя массовую "утечку мозгов" из Индии, Африки и Латинской Америки.
США выезжали на этом в прошлом, особенно после развала Советского Союза, переманивая к себе изобретателей и исследователей. Но для полноценной конкуренции с Китаем этого ресурса уже не хватает, а антииммиграционная политика Белого дома рубит сук, на котором пока еще держится американский рынок труда.
"Научно-технологическое превосходство Америки находится под серьезным вопросом. В таких областях, как производство электромобилей и солнечных батарей, Китай уже вышел на передовые позиции. В тех же секторах, где Америка продолжает лидировать, ее технический прогресс во многом обусловлен иммиграционной политикой, которая привлекает самых талантливых и целеустремленных специалистов со всего мира, а также исследовательскими университетами, готовящими их к работе. Администрация президента Дональда Трампа применяет политику запугивания в отношении этих университетов и ограничивает выдачу виз, в том числе для высококвалифицированных специалистов, тем самым отталкивая талантливых специалистов в условиях международной войны за таланты. Идея состоит в том, что именно студенты в Америке, а не те, кто получил образование в других странах, станут рабочей силой, которая будет поддерживать экономику. Однако эта гипотеза, как и в случае с американскими студентами, может быть математически несостоятельной", – констатирует The Atlantic.
Все это бросает Соединенным Штатам Америки серьезный исторический вызов по целому ряду критически значимых направлений.
Отставание в образовательной сфере уже в скором времени приведет к значительным потерям для экономики. "Экономические издержки, уже понесенные из-за снижения академической успеваемости, огромны", – пишет об этом Идрис Кахлун.
Эрик Ханушек, специалист по экономике образования из Института Гувера, подсчитал – нынешние получатели американских дипломов будут зарабатывать на протяжении своей жизни на 7,7 % меньше, чем если бы они окончили вуз раньше, в период более высокой успеваемости учащихся. В результате ВВП США снизится примерно на 6 %, что обернется для страны убытками на сумму около 90 триллионов долларов в текущих ценах.
По данным издания Politico, администрация Трампа собирается продать частным фирмам-коллекторам часть федерального портфеля студенческих кредитов на сумму 1,6 триллиона долларов.
Новые кредиторы начнут выбивать из молодых специалистов долги, которые являются для этих людей заведомо неподъемными – потому что среднестатистический специалист, принадлежащий к данной возрастной категории, вдобавок должен вносить плату за ипотеку, а часто вынужден брать кредиты на оказание неотложных медицинских услуг.
Это грозит Америке тяжелыми социальными последствиями. Часть вчерашних выпускников покинет страну, спасаясь от давления коллекторов – что приведет к обратному "оттоку мозгов" из США. А миллионы разорившихся людей окажутся выброшенными на обочину жизни, пополняя огромную армию наркозависимых и бездомных американцев.
