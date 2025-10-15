https://ukraina.ru/20251015/40-uchenikov-pochti-ne-mogut-chitat-pochemu-ssha-utratili-liderstvo-v-obrazovanii-1070136983.html

"40% учеников почти не могут читать". Почему США утратили лидерство в образовании

"40% учеников почти не могут читать". Почему США утратили лидерство в образовании - 15.10.2025 Украина.ру

"40% учеников почти не могут читать". Почему США утратили лидерство в образовании

Соединенные Штаты Америки длительное время удерживали превосходство в научно-технологической сфере. Однако ситуация изменилась, поскольку образовательные стандарты опустились до самого низкого уровня в нынешнем веке, и США больше не могут обеспечивать себя достаточным количеством образованных специалистов.

2025-10-15T16:38

2025-10-15T16:38

2025-10-15T16:55

эксклюзив

украина

сша

китай

politico

дональд трамп

образование

америка

владимир зеленский

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070138026_0:0:921:518_1920x0_80_0_0_4f98862e9c15a9a7f0c4ac3132e51476.jpg

Издание The Atlantic анализирует эту проблему, указывая на то, что системный спад в системе образования уже привел США к технологической отсталости. На сегодня Америка практически безнадежно проигрывает в научной гонке с Китаем, где построена самая эффективная в мире образовательная система. И это неудивительно – учитывая, что значительная часть американских школьников, по сути, не умеет читать.Эксперты обычно обвиняют во всем смартфоны – потому что они отвлекают школьников от учебы. Или сетуют на стремительное развитие технологий, которые позволяют делать домашние задания с помощью программ искусственного интеллекта, не прилагая для этого собственных интеллектуальных усилий.Однако кризисная ситуация стала следствием совпадения целого ряда социально-экономических факторов. Одним из них является недостаток финансирования общедоступных учебных заведений. Во время пандемии американские конгрессмены выделили на образовательные цели большую сумму – около 190 миллиардов долларов. Однако деньги в основном пошли на погашение старых задолженностей или были израсходованы на ремонт школьных зданий. Потому что федеральные и местные власти долгое время экономили на этих капитальных расходах, обеспечивая их по остаточному принципу.Значительную часть выделенных в коронавирусную эпоху средств съела постоянно растущая инфляция. А нового аукциона невиданной щедрости от правительства до сих пор не последовало. Администрация Джозефа Байдена предпочитала выделять сотни миллиардов долларов на финансирование производства оружия или просто дарила деньги режиму Зеленского, отгружая тонны наличности через USAID и подобные ей структуры. А при действующем президенте Дональде Трампе деньги по-прежнему тратятся на закупки вооружений или на строительство пограничной стены в Техасе.Работодатели в лице крупнейших технологических корпораций США тоже не видят смысла поддерживать качество всеобщего школьного образования, вкладывая в это по-настоящему серьезные средства.Состоятельные благотворители все реже одаривают своими щедротами американские школы, поскольку не видят в этом собственной выгоды. Они заранее списывают со счета будущие поколения американцев – полагая, что будущих рабочих и инженеров в значительной степени заменят современная робототехника и все те же технологии ИИ, которые показывают в своем развитии постоянный прогресс.Кроме того, в условиях глобализации американские компании могут покупать квалифицированные научно-технические кадры на мировом рынке, стимулируя массовую "утечку мозгов" из Индии, Африки и Латинской Америки.США выезжали на этом в прошлом, особенно после развала Советского Союза, переманивая к себе изобретателей и исследователей. Но для полноценной конкуренции с Китаем этого ресурса уже не хватает, а антииммиграционная политика Белого дома рубит сук, на котором пока еще держится американский рынок труда.Все это бросает Соединенным Штатам Америки серьезный исторический вызов по целому ряду критически значимых направлений.Отставание в образовательной сфере уже в скором времени приведет к значительным потерям для экономики. "Экономические издержки, уже понесенные из-за снижения академической успеваемости, огромны", – пишет об этом Идрис Кахлун.Эрик Ханушек, специалист по экономике образования из Института Гувера, подсчитал – нынешние получатели американских дипломов будут зарабатывать на протяжении своей жизни на 7,7 % меньше, чем если бы они окончили вуз раньше, в период более высокой успеваемости учащихся. В результате ВВП США снизится примерно на 6 %, что обернется для страны убытками на сумму около 90 триллионов долларов в текущих ценах.По данным издания Politico, администрация Трампа собирается продать частным фирмам-коллекторам часть федерального портфеля студенческих кредитов на сумму 1,6 триллиона долларов.Новые кредиторы начнут выбивать из молодых специалистов долги, которые являются для этих людей заведомо неподъемными – потому что среднестатистический специалист, принадлежащий к данной возрастной категории, вдобавок должен вносить плату за ипотеку, а часто вынужден брать кредиты на оказание неотложных медицинских услуг.Это грозит Америке тяжелыми социальными последствиями. Часть вчерашних выпускников покинет страну, спасаясь от давления коллекторов – что приведет к обратному "оттоку мозгов" из США. А миллионы разорившихся людей окажутся выброшенными на обочину жизни, пополняя огромную армию наркозависимых и бездомных американцев.Читайте также: После Аляски. Почему в диалоге России и США не удалось избежать эскалации - мнения экспертов.

https://ukraina.ru/20250908/iz-nashikh-detey-khotyat-sdelat-debilov-nedouchek-na-ukraine-testiruyut-otmenu-besplatnogo-obrazovaniya-1068301072.html

украина

сша

китай

америка

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, сша, китай, politico, дональд трамп, образование, америка, владимир зеленский, джо байден, белый дом, вашингтон, американцы, конгресс сша, финансирование, ввп, санкции, политика, коррупция, режим, украина.ру, украина.ру