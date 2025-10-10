https://ukraina.ru/20251010/posle-alyaski-pochemu-v-dialoge-rossii-i-ssha-ne-udalos-izbezhat-eskalatsii---mneniya-ekspertov-1069876525.html

После Аляски. Почему в диалоге России и США не удалось избежать эскалации - мнения экспертов

В диалоге России и США по украинскому вопросу возникала серьёзная пауза, а импульс после саммита на Аляске исчерпан. Эти два заявления Дмитрия Пескова и Сергея Рябкова подытожили позицию Кремля в ответ на несколько агрессивных выпадов и со стороны Штатов, и со стороны ЕС.

В последние недели нагнеталась атмосфера в публичном поле разговорами о передаче дальнобойных ракет Томагавк, очередными энергетическими санкциями от европейцев (намерены до 2028 года полностью отказаться от российской нефти и газа), а также колкими комментариями Трампа в адрес российского лидера. На этом фоне Россия усилила давление на фронт, увеличила интенсивность обстрелов энергетической украинской инфраструктуры, а также ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Кубой и подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Венесуэлой (прямо в подбрюшье США). Кроме того, Госдума денонсировала соглашение между Россией и США об утилизации плутония. Как пояснил Сергей Рябков на заседании Думы, причинами для приостановки действия Соглашения стало "коренное изменение обстоятельств: введение США санкций против Российской Федерации, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела нашей страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы.Всё это, безусловно ведёт к новому витку эскалации с непредсказуемыми последствиями. Почему? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Американист Алексей НаумовЗаявление Рябкова об "исчерпании импульса саммита на Аляске" надо читать в контексте. Во-первых, вторая часть высказывания ясно указывает нам виновника — страны ЕС, которые своей неконструктивной позицией и неготовностью учитывать мнение России срывают, с точки зрения Москвы, зачатки мирного процесса. Во-вторых, слова Рябкова прозвучали ответом на вербальные интервенции Трампа о "Томагавках" и разочаровании в Путине при всем хорошем к нему отношении. В-третьих, пока Трамп занят внутренней политикой и шатдауном, он так и не дал официального ответа на предложение Путина о годовом продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. В целом Россия и США сохраняют диалог, и слова что Трампа, что Рябкова пока свидетельствуют о разочаровании его ходом и темпом, но не означают разрыва между Москвой и Вашингтоном. Россия хочет развести вопросы украинского конфликта и российско-американских отношений, США же понимают, что двусторонние отношения — один из немногих рычагов влияния на Россию. Но это пряник, а не кнут: "Вы хотите наладить отношения? Мы тоже, но пойдите на хоть какие-то уступки по Украине, мы не за Киев, мы просто хотим, чтобы все закончилось". Выхода из этой ситуации два: или, собственно, уступки, или столь впечатляющие военные успехи, которые сделают требование уступок бессмысленным. Пока модальность отношений будет прежней: США будут жаловаться и пытаться мягко давить, Россия будет стоять на своем, сохраняя уважительный тон. В разрыве отношений сейчас не заинтересованы ни Москва, ни Вашингтон.Политически аналитик Дмитрий СаймсПрощание с Анкориджем? После встречи президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа в Москве надеялись, что удалось добиться реального прорыва в российско-американских отношениях. Но постепенно становилось всё более ясно, что с американской стороны было больше позитивных слов и жестов, чем конкретных дел. Да и слова Трампа и его советников постепенно давали всё меньше оснований для оптимизма. И вот, наконец, сегодня – важное заявление Заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в Государственной Думе. По его словам, "к сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников "войны до последнего украинца", прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан".А Трамп отметил вчера, что он "очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает". Ну, все имеют право на разочарование, включая президента США. Однако важно отметить, что ни он, ни его сотрудники ни разу не указывали на то, что они получали какие-то обещания российского руководства, которые потом оказались не выполненными. Например, Трамп предсказывал после Анкориджа, что в ближайшее время состоится его встреча с Путиным с участием Владимира Зеленского. Но в Кремле пояснили, что возможность такой встречи в Анкоридже даже не обсуждалась – и Белый дом не стал оспаривать российскую версию событий. А вот у России есть чёткие основания не просто для разочарования, а для очень серьёзной озабоченности. Трамп говорит, что он пока не принял решение о поставке Украине ракет "Томагавк". Точнее, он сказал, что "вроде как, принял решение, если подумать" – но у него остаются вопросы, что с этими ракетами Киев собирается делать. Ответ на этот вопрос компетентно и надёжно дают в Москве. Как объяснил Рябков, "без программного обеспечения, без пусковых установок, ракеты сами по себе это, скажем так, болванки. Соответственно, – и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, – гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала". То есть, иными словами, Трамп пытается определить, как он сам и его Пентагон укажут Украине использовать "Томагавки". У президента России по этому поводу очень чёткая позиция: применение "Томагавков" Украиной сделает Соединённые Штаты прямым участником войны с Россией — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какие это будут последствия, по понятным причинам, не уточняется. Противника не ставят заранее в известность о своих военных планах. Но из всего, что я слышал от осведомлённых официальных лиц, очевидно, что речь идёт не просто о дипломатических демаршах, призывах и предупреждениях, а о конкретных и серьёзных действиях. Наблюдая за дискуссией в США о поставках "Томагавков", я очень встревожен, несмотря на обилие точек зрения, отсутствием сколько-нибудь серьёзной дискуссии о том, о чём всегда советовали заранее думать Ричард Никсон и Генри Киссинджер перед тем, как ты идёшь на рискованные шаги. А именно – думать не только о том, какой ущерб ты нанесёшь противнику своими мерами, но и о том, где ты окажешься после его возможных (и даже вероятных) контрмер — которых в распоряжении России более, чем достаточно. Но, к сожалению, людей масштаба Никсона и Киссинджера в американских коридорах власти сегодня не просматривается.Публицист Алексей ПилькоСегодня Москва устами замминистра иностранных дел Сергея Рябкова официально объявила: импульс Аляски закончился, а значит Россия и США снова возвращаются в исходную конфронтацию как "при дедушке" Байдене. Видимо, последней каплей стало решение администрации Трампа передать Украине ракеты "Томогавк" (хотя оно ещё не дошло до практической реализации). Как говорится, какие могут быть анкориджские договорённости, когда Соединённые Штаты готовятся уже открыто, а не в прокси-форме, атаковать Россию? Не сильно ли сказано? Вовсе нет. "Томагавки" - это оружие американского производства, поражающее цели на стратегической глубине. Оно может использоваться только военнослужащими США и наводиться на цель исключительно Пентагоном. То есть речь идёт о нападении США на Россию, на что последняя обязана ответить непосредственно по атакующей стороне. Это та самая война между двумя крупнейшими ядерными державами на планете, которой хотел избежать Дональд Трамп (но в итоге пришёл прямо к ней). Итак, решение Трампа передать "Томагавки" Украине ставит Москву перед очень простым выбором. Первый - ограничиться вербальными протестами как это случалось и прежде в ответ на переход США и их союзниками "красных линий". Тогда впереди расстрел американскими военными Петербурга и Кронштадта, Мурманска и Новороссийска, и Москва не станет исключением. А дальше возможно и нанесение вооружёнными силами США глобального обезоруживающего удара (Global Prompt Strike) по российским стратегическим силам сдерживания, успешное поражение которых создаст условия уже для ядерной войны против России. Второй - ответить в военном плане. Для начала атаковать американские военные базы в Европе, прежде всего - логистические центры в Польше и Румынии, через которые идёт снабжение ВСУ. Затем, в случае дальнейшей эскалации - цели непосредственно на территории Соединённых Штатов. На прямое американское нападение необходимо отвечать именно так, не останавливаясь и перед применением нестратегического ядерного оружия по целям в Европе. В конце концов, если ты никак не отвечаешь, то точно проиграешь. А если ответишь, то можешь победить. И ещё одно замечание, касающееся лично Трампа. Своё президентство и политическую карьеру он уже проиграл. И сделал это именно на Украине. Отказавшись идти на соглашение с Россией на базе весьма компромиссного Анкориджа и взяв сторону Евросоюза и Великобритании, он здорово подставил свою страну. Фактически, связал её с проигрывающей борьбу за глобальное влияние стороной. У него был шанс выстроить выгодный для Соединённых Штатов баланс сил в треугольнике Вашингтон - Москва - Пекин, и тем самым обеспечить мир. Судя по всему, Трамп выбрал войну. Значит, так и быть.Общественный деятель Александр СкубченкоИмпульс украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпан — замглавы МИД России Рябков. Жёстко. Россия выразила готовность пойти на уступки ради мира на Украине, но Трамп оказался бумажным тигром, который не в состоянии выполнить свою часть "сделки" — принудить режим Зеленского к взаимным уступкам. Теперь к миру снова принуждать будет Армия России.О других аспектах срыва договоренностей между Россией и США - в интервью Анатолия Вассермана: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают

