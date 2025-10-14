https://ukraina.ru/20251014/vizit-marionetok-za-instruktsiyami-chto-esche-poluchat-i-poluchat-li-ukraintsy-ot-trampa-v-vashingtone-1070092627.html

Визит марионеток за инструкциями. Что еще получат и получат ли украинцы от Трампа в Вашингтоне

Визит марионеток за инструкциями. Что еще получат и получат ли украинцы от Трампа в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп проводит один за одним телефонный разговор с Владимиром Зеленским и незамедлительно зовёт его лично прилететь в США с ключевыми членами правительства, причём всё это происходит на фоне бурного обсуждения возможности поставок крылатых ракет Tomahawk для атак против России

После установления перемирия в секторе Газа американская администрация намерена сосредоточиться на Украине, и президента США Дональда Трампа сразу по возвращении из Израиля и Египта в Вашингтоне встретит украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром страны Юлией Свириденко, а кульминацией недели визита чиновников Незалежной в Штаты станет пятничная встреча хозяина Белого дома с главой киевского режима Владимиром Зеленским.С чем делегация Банковой летит за океанКак уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ключевыми темами повестки станут укрепление украинской системы ПВО и ударных возможностей ВСУ, усиление устойчивости энергосистемы в преддверии зимнего сезона и санкционное давление на Россию.Конечная цель Киева осталась неизменной – достижение мира через принуждение России к завершению войны, подчеркнул чиновник.А ещё ранее, 29 сентября, Ермак объявил, что Украина рассчитывает подписать со Штатами 4 двусторонних документа, которые посвящены:1. поставкам оружия;2. производству дронов;3. условиям свободной торговли;4. гарантиям безопасностиСамого Ермака, который был связующим звеном между Банковой и Белым домом в период правления президента-демократа Джо Байдена, как известно, нынешняя американская администрация не жалует.В 2025 году Трамп и Зеленский встречались в Вашингтоне дважды: 28 февраля, когда переговоры закончились перепалкой, и украинской делегации пришлось покинуть Белый дом, и 18 августа после саммита президентов РФ и США на Аляске. Между этими датами они пересекались ещё, последний раз встречались 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Анонсируя предстоящий визит за океан, Зеленский в своих соцсетях сообщил, что в Вашингтоне намерен пообщаться с членами Конгресса, представителями американских оборонных и энергетических компаний, а Трампу хочет предложить некую последовательность шагов."Для Соединённых Штатов Киев не является равноправной страной для переговоров, они всегда рассматривали украинцев как своих марионеток. То есть украинская делегация поехала в Вашингтон не советоваться, а получать указания. Видимо, это такие указания, которые было затруднительно давать на расстоянии и потребовали присутствия", - считает член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.Видимо, действительно на повестке вопросы, которые нужно обсуждать только с глазу на глаз, ведь Трамп и Зеленский только за минувшие выходные разговаривали по телефону дважды и обсуждали, по информации портала Axios, энергетические вопросы, потенциальные поставки крылатых ракет Tomahawk, усиление украинской ПВО, возможность ударов ВСУ вглубь территории РФ.Личное присутствие украинской делегации в Вашингтоне, судя по всему, настолько важно, раз их пригласили в разгар шатдауна в Штатах, когда, как писали местные СМИ, даже консультации по военной помощи Киеву вести некому, не говоря уже о принятии важных решений, утверждении финансирования тех или иных проектов, поскольку американские чиновники отправлены в вынужденные отпуска.Tomahawk в центре вниманияНынешний визит украинской делегации проходит на фоне обсуждений возможных поставок крылатых ракет Tomahawk для ВСУ. На прошедшей неделе Трамп сказал, что решение по этому вопросу принял, но хотел бы узнать у Киева, как он собирается применять это вооружение. Видимо, ответ он хочет получить лично, раз, как уточнило посольство Украины в США, направил официальное приглашение Зеленскому на переговоры в Вашингтон.Глава киевского режима уже даже прикинул, за чей счёт приобретать заветные ракеты: либо финансирование в рамках программы НАТО, либо закупка напрямую через сырьевую сделку, либо на средства от замороженных российских активов. Особенно ему нравится последний вариант, о чём он сказал накануне на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве.А в телефонном разговоре с Трампом "поделился своим видением", сколько Tomahawk Украина хотела бы получить для достижения своих целей в вооружённом противостоянии с Россией. Однако не всегда желания совпадают с возможностями. С возможностями американскими конкретно в этом случае: США, по словам экспертов, комментарии которых приводит газета Financial Times, могут выделить Украине всего от 20 до 50 Tomahawk из 4150 имеющихся."Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет Tomahawk, закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 Tomahawk в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся Tomahawk для нанесения удара по венесуэльской территории", - поясняется в статье.Таким образом, даже если Трамп всё же предоставит Украине эти ракеты, то в таком количестве они не окажут решающего влияния на динамику войны, поскольку будут иметь очень ограниченные возможности, "определённо недостаточные для того, чтобы обеспечить длительные, глубокие атаки на Россию", констатирует Financial Times.Этот факт в очередной раз укрепляет мысль о том, что все эти разговоры о Tomahawk для ВСУ – в большей степени всё же инструмент морального давления на РФ, нежели реальное намерение Вашингтона. Но как бы то ни было, недооценивать слова Трампа по этому поводу ни в коем случае нельзя. Главным аргументом тех, кто категорически исключал вариант поставок, заключался в отсутствии возможностей для запуска ракет, но только что американская компания Oshkosh Defense на выставке Ассоциации армии США (AUSA 2025) представила линейку мобильных пусковых установок, способных нести до четырёх крылатых ракет одновременно, в том числе Tomahawk."Выбор времени [демонстрации установки] имеет большое значение. 10 октября украинские официальные лица заявили, что Киев и Вашингтон занимаются “детальной и активной” технической координацией потенциальной передачи Tomahawk, в настоящее время разрабатываются ракетные блоки, их размещение в контейнерах, архитектура наземного управления огнём, процедуры наведения на цель и возможные пусковые платформы. Эти рабочие встречи станут основой для более широкого раунда встреч в Вашингтоне на этой неделе", - отмечает онлайн-издание Army Recognition.Американист Дмитрий Дробницкий считает, что это и есть тема для медийной подсветки предстоящий встречи Трампа и Зеленского, но в реальности оперативно Киеву передать эту новую мобильную установку для запуска четырёх ракет Tomahawk в наземном исполнении или предназначенного для корпуса морской пехоты США комплекса дальнего запуска (если запасы таковых имеются) не удастся."Однако "пока суть да дело", контракт отправится в Oshkosh Defense, а на Украину отправятся ракеты Taurus, AGM-158 JASSM и/или что-то ещё в том же роде, причём, видимо, тоже не напрямую, а в стиле, обозначенном Трампом: производитель продаёт кому-то, а тот "делает то, что почитает нужным". Во всяком случае, медийно-политическое давление на администрацию Белого Дома осуществляется именно в этом направлении", - пишет он в своём Telegram-канале.Трамп, который просто хочет положить конец украинскому кризису, причём так, как это принято делать в цивилизованном мире, - за столом переговоров, постоянно подвергается давлению за свои миротворческие инициативы как внутри Штатов, так и со стороны европейских коллег, особенно после переговоров с Путиным на Аляске.Так что заявления американского президента о возможных поставках Tomahawk могут указывать на смену стратегии США в сторону усиления давления на стороны конфликта либо дистанцирования от более воинственной линии во избежание дальнейшей эскалации, предполагает итальянское издание L'AntiDiplomatico. В то же время, как отмечает автор статьи, США и Россия продолжают вести тихую дипломатию по украинской теме.По сведениям источников издания Financial Times, Трамп и Зеленский на встрече 17 октября обсудят тему возобновления мирных переговоров. К тому же секретарь СНБО, бывший министр обороны страны Рустем Умеров, возглавлявший делегацию Украины на последних консультацией с Россией в Стамбуле, тоже прибыл в Вашингтон. Насколько это правдоподобно, сейчас сказать сложно. С одной стороны, американская сторона уже вовлечена в вооружённое противостояние, с другой, попытки силовой манипуляции в адрес России не сработали, так, может, действительно пора переходить к дипломатическим методам?"[Продолжение диалога Москвы и Киева] во многом зависит от позиции США. Мы знаем, что после Анкориджа было оказано давление на Трампа тем же Макроном и прочими политическими деятелями как внутри Соединённых Штатов, так и извне. Эта позиция стран НАТО приводит к возможности президента Украины Владимира Зеленского лавировать", - отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.Впрочем, выводы все, как и советует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будем делать уже после переговоров делегаций и лидеров США и Украины.О том, как американские специалисты вот уже несколько месяцев координируют удары ВСУ по энергетическим объектам РФ, хотя Вашингтон официально этого не признаёт, читайте в статье Бомбить российскую энергосистему и быть готовым отомстить Украине за былое: какая она, война Трампа

