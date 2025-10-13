https://ukraina.ru/20251013/bombit-rossiyskuyu-energosistemu-i-byt-gotovym-otomstit-ukraine-za-byloe-kakaya-ona-voyna-trampa-1070042381.html

Бомбить российскую энергосистему и быть готовым отомстить Украине за былое: какая она, война Трампа

Нынешний американский лидер постоянно хвалится, что он не такой, как его предшественники, развязавшие войну на Украине, но в реальности всё оказалось иначе - он сам подпитывает продолжение конфликта, который так уверенно обещал завершить в сжатые сроки

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070043573_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_c6199e21430d1244382a18cb564733ab.jpg

Воодушевлённый прорывом на ближневосточном направлении президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете 13 августа, объявил, что теперь планирует сосредоточиться на решении украинского конфликта, который, как считал, решить проще, чем достичь мира между Израилем и ХАМАС."Стив [Уиткофф, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку], Джаред [Кушнер, зять президента], генерал Пит [Хегсет, глава Пентагона] и Марко [Рубио, госсекретарь]. Нам нужно разобраться с Россией. Сначала займёмся этим. Если не возражаешь, Стив, давай сосредоточимся сначала на России, ладно? Мы с этим справимся", - заявил он.На словесные угрозы США Россия дала реальный ответ, который взбудоражил ЗападНесколькими днями ранее, играя со своей старшей внучкой Кай в гольф, Трамп как бы между прочим прокомментировал ситуацию вокруг украинского кризиса, выразив надежду, что ему удастся привести к миру Москву и Киев. Однако позже, общаясь с журналистами, вновь прибег к угрозам, пытаясь приблизить завершение вооружённого противостояния."Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует. Но мы всё равно будем действовать. А если он не урегулирует, для него это плохо кончится", - заявил американский лидер.За два дня он говорил по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским дважды. И речь шла вовсе не о том, как бы приблизиться к компромиссному соглашению, на какие уступки готовы пойти стороны. Наоборот, они обсуждали, какие именно виды вооружений нужны ВСУ, в частности возможность передачи ракет Tomahawk (способных нести как обычные, так и ядерные боеголовки), при помощи которых украинские военные смогли бы наносить удары вглубь территории РФ, в том числе по Москве. Американский президент по-прежнему юлит: может, дадим, а, может, и нет, понаблюдаю за развитием ситуации, посмотрю, как будет действовать эта сторона после моих слов, а как – другая.Желая войти в историю как миротворец, Трампу, конечно, нужно смягчить риторику, и он предупредил Зеленского, что не передаст Tomahawk ВСУ до обсуждения этого вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным."Возможно, придётся поговорить с Россией о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk полетели в их сторону? Не думаю. По правде говоря, я сказал об этом Зеленскому, потому что Tomahawk — это новый шаг агрессии. Возможно, я скажу: "Слушай, если эта война не будет улажена, я пошлю им Tomahawk. Это невероятное оружие, созданное для нападений. И, честно говоря, России это не нужно. Им это не нужно. Да, я могу сказать им, что, если война не уладится, мы вполне можем поступить так", - заявил Трамп.Пока это больше похоже на словесные угрозы, рассчитанные на то, чтобы побудить Россию свернуть масштабы операций ВС РФ на поле боя и перейти к обсуждениям за столом переговоров. Вот только этому мешает нежелание Киева идти навстречу и вообще завершить вооружённый конфликт.В то время как американский лидер рассыпался словесными угрозами, российский лидер сделал заявление о самых что ни на есть реальных вещах: у России в ближайшее время появится новейший тип вооружений, его испытания проходят в настоящее время и проходят успешно. Военные эксперты высказывают предположение, что речь идёт о крылатой ракете "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, способной нести ядерную боевую часть.Если это действительно "Буревестник", то у Запада от него средств защиты нет. Тем самым будет оказано мощное воздействие на Соединённые Штаты и НАТО, поскольку дальность полёта этой ракеты превышает 20 000 км, более того, она позволяет наносить молниеносные удары по стратегическим целям, имеет сложное планирование траектории, способна уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, подчёркивает обозреватель Центрального телевидения Китая (CCTV) Вэй Дунсюй."Упоминание президента Путина о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка: этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет", - заявил он.Вот это уже точно война ТрампаТрамп – мастер выступать с громкими заявлениями и при этом снимать с себя ответственность.Президент сразу делает оговорку, что США самим нужно оружие, поэтому всем подряд его не раздают – таким образом он может ответить на любые упрёки в контексте украинского конфликта, а также продемонстрировать, что руководствуется прежде всего национальными интересами и заботится об обороноспособности собственной страны, а не какой-то другой, расположенной за тысячи километров.Кроме того, в беседе с журналистами на борту своего самолёта по пути в Израиль он в очередной раз повторил, что кризиса на Украине в нынешнем виде не произошло бы, если бы у власти был он, точнее так – просто хотя бы "приличный президент, даже не великий, как я". 47-й президент США переложил всю вину на своих предшественников-демократов Барака Обаму и Джо Байдена."Как вы знаете, мы не отправляем оружие [Украине] напрямую. Мы посылаем его в НАТО, и НАТО платит — это большая разница между Байденом и Трампом, потому что Байден дал им $350 млрд, а мы — нет. Мы им ничего не дали, но мы оказали им уважение и кое-что ещё, если честно. Итак, мы говорили [с Зеленским] об оружии: оружие отправляется в НАТО, а НАТО затем присылает нам чек. Они платят нам за информацию, и им потребуется больше оружия, и мы рассматриваем возможность это сделать", - добавил Трамп.На этом "кое-что ещё" хочется остановиться отдельно. Как выяснила газета Financial Times, США на протяжении нескольких месяцев оказывают содействие украинским войскам: переданные американской стороной разведданные позволяют ВСУ атаковать российские энергетические объекты. Вашингтон официально своего участия в боевых действиях не признаёт."Разведданные США помогают Киеву планировать маршруты, высоту полёта и сроки ударов, позволяя украинским беспилотникам дальнего действия уклоняться от российских средств ПВО. Вашингтон принимает активное участие на всех этапах планирования. Американский чиновник сообщил, что Украина выбирает цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставляет разведданные об уязвимостях. США также определяют приоритетные цели для украинцев. Один из участников операции назвал беспилотники Киева "инструментом" Вашингтона для того, чтобы подорвать российскую экономику и подтолкнуть Путина к мирному урегулированию", - уточняется в статье.Поворотным моментом стал телефонный разговор Трампа и Зеленского в июле, когда президент США спросил, сможет ли Украина ударить по Москве, если Вашингтон предоставит оружие дальнего действия. Позже Белый дом утверждал, что глава государства "всего лишь задал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие”, однако, по словам двух источников, Трамп дал понять, что поддерживает стратегию, "призванную сделать русским больно" и принудить Кремль к переговорам".Всё это резко контрастирует с тем Трампом начала второго президентского срока, который полностью остановил выделение военной помощи Украине и передачу разведданных с целью подтолкнуть её к мирным переговорам с Москвой."Вскоре после июльского звонка в Киев начали поступать разведывательные данные США с новым уровнем конкретики. Эта информация позволила Киеву составить более точную карту российской противовоздушной обороны и наметить новые маршруты для ударов. В августе и сентябре интенсивность ударов Украины по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам резко возросла", - добавляет Financial Times.Таким образом, участие американских специалистов в гипотетических запусках Tomahawk не выглядит чем-то невозможным – они уже по полной программе включены в процесс осуществления атак ВСУ по российской территории, детальные разведданные тоже, как мы видим, поступают стабильно. Вопрос теперь заключается в том, решатся ли власти Соединённых Штатов передать Tomahawk в распоряжение украинских военных."Если начать массово поставлять Украине Tomahawk, их начнут и сбивать массово, и весь мир увидит, что миф об американском "супероружии" - просто чушь. Уверен, рано или поздно Tomahawk или какой-то аналог у Украины появится, но произойдёт это тогда, когда Соединённые Штаты решат, что цель оправдывает средства, и других вариантов [для спасения Киева от неизбежного поражения] просто не остаётся", - считает директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов.Украинагейт никто не забывалОднако подключение Вашингтона к войне ВСУ вовсе не означает, что американская администрация встала полностью на сторону Киева. Совсем нет. Возможно, Трамп что-то и забывает, но только не то, что из-за Украины на первом президентском сроке ему пришлось пережить позорную процедуру импичмента. Он, как и обещал, начал мстить своим обидчикам тех времён: спецслужбы уже ведут активную работу с причастными к Рашагейту, а теперь очередь дошла и до истории с Украинагейтом, которая и стала основанием для попытки его досрочного отстранения от власти в 2019 году."Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, в том числе Конгресс, начнут расследование по этому делу! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Именно после заявления Адама Шиффа, бывшего председателем комитета Палаты представителей по разведке, о якобы имевшем место давлении президента-республиканца на Зеленского с требованием провести расследование коррупционных связей Джо Байдена и его сына Хантера и запустили процедуру импичмента в отношении Трампа в нижней палате Конгресса.Так что обиды Трамп помнит, об этом Банковой и лично Зеленскому забывать не стоит.Тем не менее, совсем скоро чиновники двух стран проведут переговоры лицом к лицу. Премьер-министр Украины Юлия Свириденкои секретарь СНБО Рустем Умеров летят в Штаты, чтобы обсудить с американскими визави укрепление ПВО и ударных возможностей Украины, устойчивость энергетической системы к зиме и санкции.Читайте также: После Аляски. Почему в диалоге России и США не удалось избежать эскалации - мнения экспертов

