"Спасайтесь кто как может" - украинская власть кинула народ. И два ночных звонка Зеленского Трампу

О чём говорят на Украине? Что обсуждают блогеры, политики и обычные люди? Основная тема - это, конечно, приближающаяся холодная зима.

2025-10-14T14:30

2025-10-14T14:30

2025-10-14T15:33

"Изолят" в КиевеУкраина стремительно погружается в темноту и холод.И если без света, или скорее, со светом, но с перебоями электричества ещё как-то можно прожить, то в холоде жить невозможно.Украинский сегмент интернета (не обязательно, кстати, украиноязычный, даже наоборот) заполнен рассказами про то, как согреться в холоде.Миллионы просмотров!И украинский язык отодвигается в сторону. Покричали "слава! слава!" и пошли по домам, готовиться к зиме. Видео почти все - на русском. Но это так, маленькая, но характерная деталь.Вот женщина из Киева рассказывает, как надо стелить строительный изоляционный материал, мягкий, покрытый фольгой, которого она купила пять метров. Она называет его "изолят".Разрезала пополам. 2,5 метра под простыню (фольгой вверх), 2,5 метра в пододеяльник, к одеялу (фольгой вниз).И вы будете спать в тепле! Ну, конечно, в свитере, в куртке, штанах, капюшон на голову.Вот мужчина показывает, как сделать постоянный обогревательный прибор из обычной банки из-под кофе. Дырочки по всему периметру, в банку - ветошь, спирт и закрыть крышкой. Через дырочки будет струиться тепло.Предупреждает: водку не наливайте, горит очень плохо, лучше заранее запасайтесь медицинским спиртом.Сюжет, как самому сделать буржуйку. Сюжет, как нагревать квартиру нагревателем из камней.И так далее.Все ждут "чёрную зиму".Украинский газУкраина может полностью потерять собственную газодобычу. Западные издания пишут о том, что после ударов России Украина потеряла до 60 процентов своей газодобычи.Зеленский заявляет:"Всё это защитить будет сложно. Мы готовим резервы, чтобы у людей были газ и свет. Будем бороться и наращивать собственное производство шаг за шагом".Какие резервы? Какое производство? Как это будет выглядеть?Удары России по газодобыче Украины начались после ударов Украины по НПЗ на территории России.Зачем это нужно было Зеленскому? Он наращивал градус эскалации. Для возможных переговоров, для усиления своей позиции перед разговором с Трампом.Как будут жить люди на Украине - это верхушку киевского режима на самом деле не интересует. Наоборот. Может быть, получится вытрясти еще больше денег из западных "партнёров". Пустить слезу. Добавить трагизма в голос. Этими приемами Зеленский владеет в совершенстве.Окончательного коллапса энергосистемы и теплосистемы, скорее всего, не наступит. Но перебои могут быть очень существенные, и конечно, в первую очередь, в крупных городах.Все мэры городов Украины предупреждают про тяжёлую зиму.Но... сваливают все проблемы на население.Темнота без водыПервой встрепенулась известная депутат Рады Марьяна Безуглая:"Зима будет тяжёлая, а блэкаут будет. Киев, возможно, "посадят" полностью. Полностью - это темнота без воды и канализации посредине зимы"."Россия при желании может уничтожить любой объект критической инфраструктуры на Украине, независимо от его защиты. Вопрос только в количестве ракет и дронов.""Уезжайте этой зимой за город. Особенно Киев!"Хороший совет. Но во-первых, родственники в селе есть далеко не у всех. А во-вторых, кто сказал, что в сёлах будет электричество и отопление? Разве что кто топит дровами.Таких, кстати, на Украине на удивление много. Дело в том, что люди стали массово покупать котлы "на дровах" лет ещё 15 назад. Подорожал газ. Потом ещё и ещё раз. И стало совершенно невыгодно топить газом.А про дрова на Украине всегда можно было "договориться" с местным лесником. Да и даже легальные две машины дров выходили дешевле, чем газ.Кто бы мог подумать, но сейчас это спасёт, конечно, многих.Львов, Днепропетровск: топите самиЗа Марьяной тут же выступил Садовый, мэр Львова.Он сообщил, что отопление включат на несколько недель позже, и призвал народ: "топите сами".За ним - мэр Днепропетровска "вешатель" Филатов: "включить отопление надо "как можно позже." И каждый житель "должен позаботиться, как переживёт зиму."В общем, спасайтесь сами, как можете, дорогие сограждане.А мэры городов Украины в своих особняках с генераторами и автономными системами отопления и канализации точно переживут. Вы за них не переживайте!А кстати, что с генераторами? Почему не закупили их для городов? Это большой вопрос. Почему вообще ничего не закупили и никак не подготовились к "черной зиме"?Народ начинает роптать. Куда же потратили власти все эти полученные ими баснословные миллиарды?А тем временем Зеленский предупреждает: Украина будет вынуждена импортировать электричество. Что интересно, около 40 процентов электроэнергии Украина традиционно получает из Венгрии.Не далее как в августе Зеленский бил по нефтепроводу "Дружба" и пытался оставить Венгрию без поставок нефти. Дальновидный стратег!Кроме того, как пишет "Блумберг", Украина до конца марта должна будет закупить 4,4 миллиарда кубометров газа на сумму 2 миллиарда долларов. Это 20 процентов годового потребления Украины.Зеленский, правда, требует 50 миллиардов долларов. Непонятно, из чего складывается эта сумма, но до простого народа, конечно, мало что дойдёт.Киев: "Антикомплименты"А вот с мэра Киева тот же Зеленский спрашивает очень строго. Он сказал, что недоволен уровнем защиты ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6 в Киеве."Мы не можем использовать ракеты "Пэтриот" против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас на всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты против тех людей, которые вообще не способны что-то сделать".Нападение Зеленского на Кличко объясняется просто: это борьба за власть. Зеленский давно мечтает убрать ставленника немецкого капитала во главе украинской столицы. Вот и ещё один повод появился "оторваться" на Кличко.Да, к мэру у киевлян много вопросов.Почему, например, генераторов в Киев в достаточном количестве не купил мэр, который проживает всё больше в Германии и является гражданином этой страны?И защиту ТЭЦ он тоже мог бы организовать. Но разве это не задача также самого Зеленского и Кабмина?И второй вопрос: можно ли организовать такую "защиту" в принципе?Как пишут украинские телеграм каналы, никто в правительстве не готовился к "черной зиме".Им было некогда. Они продавали Украину.Но вот, наконец! В октябре этого года правительство Свириденко утвердило план: везде создать антикризисные штабы.И что от этого? Стратегия, что делать в "чёрную зиму", у правительства Зеленского отсутствует.Поэтому и кричат люди, которые ночуют в Киеве в метро:"Зе, спускайся до нас!"Два ночных разговора Зеленского с ТрампомНу а Свириденко, новая глава правительства Украины и Умеров, новый глава СНБО, срочно полетели в США.Договариваться якобы о том, как Украине проходить "черную зиму". И естественно, деньги, вооружение просить. Всё, как всегда. Продадут, наверное, что-то опять. Но что? Украина уже продана и перепродана несколько раз.А Зеленский провёл два загадочных ночных разговора с Трампом. Суть разговоров не сообщается.О чем же говорили?О "Томагавках"?Об этом тоже. Но, скорее всего, маленький вертлявый комик собирается предать "дедушку Джо".Речь идет об импичменте Трампа, который ему попытались объявить еще на первом сроке, в 2019 году.Это тема, которая Трампа очень интересует.Ему нужны аргументы против его заклятых врагов - "демов".В 2019 демократы обвинили Трампа в том, что он "давил на Зеленского", требуя от него компромат на Байдена, на Хантера Байдена и пресловутую "Бурисму", где Хантер исправно получал десятки тысяч долларов в месяц.Там была долгая история, в которой было и предательство Зеленского, и предательство офицеров спецслужб, работавших в Белом доме. И самое главное - импичмент, который провалился, но нервы Трампу сильно потрепал.И вот теперь, сразу после двух разговоров с Зеленским, Трамп публикует пост о необходимости наконец расследовать "украинский импичмент". Пришло время.Зеленский запросто предаст теперь и Байдена! Он тоже уже летит в Вашингтон. Как сообщается, встреча Зеленского и Трампа произойдёт в ближайшую пятницу.А мы, похоже, увидим, новый раунд "украиногейта".Опять украинские деятели едут и летят чем-то "поторговать" в США. Новая "ресурсная сделка"? Или всё-таки торговля компроматом?Кстати, одно не исключает другого.Но только в домах киевлян и жителей всей Украины от этого точно не станет теплее.Подробнее о разговоре президента США Трампа и главы украинского режима Зеленского - в статье Разговор Зеленского и Трампа: угроза России или Китаю? Итоги 11 октября.

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

