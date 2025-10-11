https://ukraina.ru/20251011/razgovor-zelenskogo-i-trampa-ugroza-rossii-ili-kitayu-itogi-11-oktyabrya-1069980895.html

Разговор Зеленского и Трампа: угроза России или Китаю? Итоги 11 октября

Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом

О разговоре с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил днём 11 октября в своём телеграм-канале."Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил президента США Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удастся остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены", — заявил Зеленский.Он также проинформировал об ударах ВС РФ по объектам топливно-энергетической инфраструктуры."Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договорённости, которые мы готовим касательно этого. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", — указал Зеленский.Он заявил, что можно обеспечить переговоры с Россией "благодаря силе"."Благодарю, господин президент!" — подытожил Зеленский.Ряд изданий уже сообщил, что именно было предметом разговора Зеленского и Трампа.Так, по информации издания Axios в разговоре шла речь о передаче Украине ракет Tomahawk."Трамп разговаривал в субботу с <...> Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной ракет большой дальности Tomahawk. <...> Источники не сообщили, было ли принято какое-либо окончательное решение", — отмечалось в публикации.Один из собеседников портала отметил, что звонок длился около 30 минут.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на источники сообщил другую информацию."Наш источник сообщает, что в телефонном разговоре с Трампом, Зеленский намекнул Трампу, что скоро он будет доволен Украиной (намекая, что украинские силовики готовят атаку на энергетическую-газовую-топливную инфраструктуру России, которая идет в Китай и помогает Пекину покупать эти ресурсы в 2 раза дешевле, чем их конкуренты). Зеленский ещё просил США ввести санкции в адрес России (Трамп сказал подумает). Также Зе просил системы ПВО и боеприпасы к ним, Трамп сказал "ок", но если ЕС оплатит", — писали авторы канала.Примечательно, что 11 октября стало известно о приведении Вооружённых сил Белоруссии в боевую готовность."В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооружёнными Силами – президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки. Ряд подразделений Вооружённых сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", — сообщило Минобороны РБ утром в субботу.Также отмечалось, что проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Белоруссии.Ранее на этой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Украина намерена их использовать.В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.Издание Responsible Statecraft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk.Президент России Владимир Путин назвал разговоры об это оружии "понтажом". При этом он отметил, что ответом Москвы станет усилении отечественной ПВО."Наш ответ - это усиление системы ПВО Российской Федерации", — заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Душанбе.Путин также подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.Российский политолог Юрий Баранчик в своей статье для проекта "Друид" указал, что поведение Трампа является классическим примером психологического давления."Его последнее заявление, приуроченное ко Дню рождения российского президента, выглядит неслучайным жестом, призванным оказать максимальный эффект. Хотя подобные игры с точки зрения общечеловеческой морали воспринимаются негативно, следует признать, что в политике подобные методы нередки. Возникает вопрос: стоит ли ограничиваться ответной риторикой, или пора перейти к более весомым действиям?" — писал Баранчик.Он указал, что Россия чётко обозначила свои "красные линии", и развёртывание носителей ядерного оружия далеко за их пределами является неприемлемым."Заявления о том, что ракеты подобного класса не изменят ситуацию на фронте, верны лишь отчасти. Напротив, их применение расширит линию фронта на всю европейскую часть России, создав угрозу нанесения "неприемлемого ущерба". Сложившаяся ситуация ставит страну перед сложным выбором: активные действия сейчас либо вынужденная, но ещё более опасная конфронтация в будущем, на менее выгодных условиях", — указал эксперт.По словам Баранчика, западные аналитики, судя по всему, уверены, что Россия не станет наносить удары за пределы Украины даже перед лицом прямой угрозы."Вероятно, для деэскалации потребуется наглядно продемонстрировать свои возможности и готовность их применить, чтобы охладить пыл инициаторов конфликта, погрязших в собственных внутренних кризисах", — отметил эксперт.Также Баранчик указал, что на этом фоне военное соглашение с Кубой, подписанное в марте 2025 года и внесённое на ратификацию в Госдуму 2 октября, "выглядит своевременным и оправданным ответом"."Это решение позволяет нейтрализовать несколько угроз одновременно: оно является прямым ответом на угрозы с поставками "Томагавков" и служит сдерживающим фактором для рисков, связанных с Венесуэлой. Не исключено, что в ближайшее время может быть оформлено аналогичное соглашение и с Боливарианской Республикой", — писал эксперт.Баранчик также отметил, что многие эксперты недооценивают технические возможности развёртывания ракет Tomahawk, ссылаясь на отсутствие у Украины подходящих кораблей для размещения этих ракет."Эта проблема решаема. Речь идёт о наземных мобильных комплексах, таких как MRC Typhon (2-3 батареи стоит на вооружении США), способных запускать не только "Томагавки", но и сверхзвуковые ракеты SM-6 с дальностью до 460 км. Более того, для ВМС США разработан контейнерный комплекс MK70 MOD1, маскирующийся под стандартный 40-футовый морской контейнер. Количество произведённых единиц неизвестно, а для его перевозки и применения достаточно обычного грузовика. Учитывая успешный опыт адаптации ВСУ советских самолётов под ракеты Storm Shadow, интеграция подобной системы не представляет значительной технической сложности", — подчеркнул эксперт.Он также указал, как Украина может использовать эти ракеты без опаски подставиться под ответный удар ВС РФ."Циничным, но вероятным сценарием может быть следующий: грузовик с таким контейнером заезжает на территорию Украины со стороны Польши. Ему даже не нужна подготовленная позиция – достаточно пересечь границу буквально на длину фуры, произвести пуск и уехать в обратном направлении. Это делает угрозу максимально гибкой и трудно отслеживаемой. Поэтому военный ответ на возможную угрозу поставок "Томагавков" на Украину, несомненно, надо готовить", — призвал эксперт.По его словам, это ответ, вероятно, должен заключаться в масштабировании украинского конфликта и выход его за пределы Украины, "чтобы нести непосредственную угрозу кукловодам украинской хунты"."Но пока его не будет – как сказал сегодня Владимир Путин, если США поставят "Томагавки", то мы ограничимся усилением ПВО, т.е. усилим оборону, и скоро представим новое оружие. Скорее всего, это связано с тем, что мы абсолютно уверены, что поставок "Томагавков" на Украину со стороны США не будет, и не хотим ввязываться в нагнетание и истерию", — подытожил эксперт.Тем временем Украина продолжает атаковать мирное население. Днём 11 октября ВСУ нанесли удар по населённым пунктам ДНР. При обстреле Горловки тяжелейшее ранение получил хирург одной из городских больниц."Травматическая ампутация руки и ноги. Человек все десять лет не отходил от операционного стола", — рассказал глава города Иван Приходько.Ударили ВСУ и по центру Донецка.Кроме того, украинские военные усилили обстрелы Белгородской области. В результате погиб водитель грузового автомобиля, ещё два мирных жителя получили ранения.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Все лгут, воевать некому, солдаты не могут вылезти из нор". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

Егор Леев

Егор Леев

Егор Леев

