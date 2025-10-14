https://ukraina.ru/20251014/soldat-vsu-otpravili-rabotat-na-kladbische-i-remontirovat-ego-dom--1070067765.html

Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом

Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом - 14.10.2025 Украина.ру

Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом

Очередной резонансный случай коррумпированности в силовых структурах обнаружило Государственное бюро расследований Украины. Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.

2025-10-14T10:04

2025-10-14T10:04

2025-10-14T10:10

новости

украина

львовская область

винницкая область

гбр

вооруженные силы украины

украина.ру

западная украина

коррупция

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070064934_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_fc68b8ddf6800f3338d53fcb733e876d.jpg

Сотрудники ГБР разоблачили заместителя командира одной из воинских частей во Львовской области. Он отправлял военнослужащих выполнять частные работы — вместо службы они клали брусчатку, делали ремонт в его доме и даже устанавливали памятники на могилах. "По данным следствия, заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военных, фактически работавших на предпринимателя, - рассказали в ГБР. - В течение марта - сентября 2025 эти военные, получая денежное довольствие в части, укладывали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области". Работы выполнялись по заказу территориальных общин - с ними у предпринимателя были заключены договоры. Сумма причиненного ущерба государственному бюджету из-за отсутствия военных на службе устанавливается. Уже установлено, что во время своего отпуска замкомандира привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области. Также они устанавливали памятники на могилах его родителей. "Кроме того, по предварительной информации, должностное лицо препятствовало выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военнослужащих в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части", - отметили в ГБР.Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он также отстранен от должности. Ранее на эту тему: Командир ВСУ в зоне СВО отправил бойцов крутить шаурму для его семьи Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

львовская область

винницкая область

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, львовская область, винницкая область, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, западная украина, коррупция, ситуация на украине, криминал, сво, новости сво сейчас, всу