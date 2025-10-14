Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/soldat-vsu-otpravili-rabotat-na-kladbische-i-remontirovat-ego-dom--1070067765.html
Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом
Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом - 14.10.2025 Украина.ру
Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом
Очередной резонансный случай коррумпированности в силовых структурах обнаружило Государственное бюро расследований Украины. Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.
2025-10-14T10:04
2025-10-14T10:10
новости
украина
львовская область
винницкая область
гбр
вооруженные силы украины
украина.ру
западная украина
коррупция
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070064934_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_fc68b8ddf6800f3338d53fcb733e876d.jpg
Сотрудники ГБР разоблачили заместителя командира одной из воинских частей во Львовской области. Он отправлял военнослужащих выполнять частные работы — вместо службы они клали брусчатку, делали ремонт в его доме и даже устанавливали памятники на могилах. "По данным следствия, заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военных, фактически работавших на предпринимателя, - рассказали в ГБР. - В течение марта - сентября 2025 эти военные, получая денежное довольствие в части, укладывали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области". Работы выполнялись по заказу территориальных общин - с ними у предпринимателя были заключены договоры. Сумма причиненного ущерба государственному бюджету из-за отсутствия военных на службе устанавливается. Уже установлено, что во время своего отпуска замкомандира привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области. Также они устанавливали памятники на могилах его родителей. "Кроме того, по предварительной информации, должностное лицо препятствовало выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военнослужащих в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части", - отметили в ГБР.Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он также отстранен от должности. Ранее на эту тему: Командир ВСУ в зоне СВО отправил бойцов крутить шаурму для его семьи Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
львовская область
винницкая область
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070064934_28:0:1172:858_1920x0_80_0_0_41ede2b3482806682ffeb3b3e4b1a3a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, львовская область, винницкая область, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, западная украина, коррупция, ситуация на украине, криминал, сво, новости сво сейчас, всу
Новости, Украина, Львовская область, Винницкая область, ГБР, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Западная Украина, коррупция, ситуация на Украине, криминал, СВО, новости СВО сейчас, ВСУ

Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом

10:04 14.10.2025 (обновлено: 10:10 14.10.2025)
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Очередной резонансный случай коррумпированности в силовых структурах обнаружило Государственное бюро расследований Украины. Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.
Сотрудники ГБР разоблачили заместителя командира одной из воинских частей во Львовской области. Он отправлял военнослужащих выполнять частные работы — вместо службы они клали брусчатку, делали ремонт в его доме и даже устанавливали памятники на могилах.
"По данным следствия, заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военных, фактически работавших на предпринимателя, - рассказали в ГБР. - В течение марта - сентября 2025 эти военные, получая денежное довольствие в части, укладывали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области".
Работы выполнялись по заказу территориальных общин - с ними у предпринимателя были заключены договоры. Сумма причиненного ущерба государственному бюджету из-за отсутствия военных на службе устанавливается.
Уже установлено, что во время своего отпуска замкомандира привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области. Также они устанавливали памятники на могилах его родителей.
"Кроме того, по предварительной информации, должностное лицо препятствовало выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военнослужащих в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части", - отметили в ГБР.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он также отстранен от должности.
Ранее на эту тему: Командир ВСУ в зоне СВО отправил бойцов крутить шаурму для его семьи
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛьвовская областьВинницкая областьГБРВооруженные силы УкраиныУкраина.руЗападная Украинакоррупцияситуация на УкраинекриминалСВОновости СВО сейчасВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
10:31Энергетические войны: Китай наращивает запасы нефти, Турция меняет российский газ на американский
10:27Зачем в Варшаве заговорили, что "Польша в состоянии войны с Россией"
10:09Ходорковский* с пособниками снова обвиняется в тяжких преступлениях
10:08Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы
10:04Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом
09:52Украинцы обратились к Зеленскому: петиция о лишении гражданства Труханова набрала необходимые голоса
09:51"Падение в неорабство". Эксперты Украины обнаружили, что простой народ Украины нещадно обманывают
09:49ВС РФ ведут бои за Дроновку, продвигаются в районе Шахово: изменения линии фронта
09:41Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину
09:30Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине
09:29В Киевской области разоблачили силовика, покровительствовавшего производителям наркотиков
09:00В Сибири задержали курируемого с Украины наркопроизводителя - ФСБ
09:00Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября
08:30Последствия ночных ударов ВС РФ в Кировоградской области
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Лента новостейМолния