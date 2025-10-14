https://ukraina.ru/20251014/rossiyskiy-kreyser-pozdravil-flot-ssha-makron-otkazalsya-ukhodit-khronika-sobytiy-na-utro-14-oktyabrya-1070063299.html

Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали богатейшей страной в мире после введения импортных пошлин. Глава Белого дома также анонсировал разговор с Владимиром Зеленским и назвал "нового" игрока в переговорах Москвы и Киева. Эммануэль Макрон отказался покидать свой пост. Американский музей принял российский крейсер за свой

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над шестью областями РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 17 из них были сбиты над Белгородской областью, 12 над Воронежской, по три аппарата уничтожены над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря. Кроме того, по два БПЛА нейтрализованы над Тамбовской областью и Крымом, один беспилотник уничтожен над Курской областью.Радикальные меры: Трамп ввел 100%-ные пошлины и объявил США богатейшей странойПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали богатейшей страной в мире после введения импортных пошлин. По словам главы Белого дома, его страна теперь получает "сотни миллиардов долларов" благодаря тарифной политике. Ранее он объявил о планах ввести 100%-ные пошлины на весь импорт из Китая, обвинив Пекин в монополизации рынка металлов."Китай держит мир в заложниках, создавая монополию на рынке металлов", — заявил Трамп, уточняя необходимость таких мер.Также во вторник стало известно, что американский президент намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его данным, на выходных между США и Китаем состоялся содержательный диалог. "Мы существенно снизили напряженность", — отметил он. Бессент добавил, что 100-процентные пошлины в отношении Китая вступят в силу не ранее 1 ноября. Пользователи Сети углядели в его словах намек на то, что еще есть время договориться и их отменить.Кроме того, Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в пятницу в Белом доме. Президент США также отметил, что важную роль в завершении войны на Украине мог бы сыграть президент Турции Реджеп Эрдоган, поскольку его уважают и в Москве, и в Киеве. "Эрдогана уважает Россия. Я не могу рассказать вам об Украине, но его уважают обе страны. И он мой друг. Почему? Я умею ладить с крутыми ребятами. Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными. Я не знаю, как по-другому можно делать. Но Эрдоган прекрасно ко мне относится. Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что у них часто случается, они звонят мне, чтобы я поговорил с ним. И я сразу разбираюсь в проблеме", — пояснил Трамп.Политический кризис во Франции: Макрон объявил войну "сварливым партиям"Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем решении не уходить в отставку, несмотря на угрозу распада уже четвертого по счету правительства меньшинства за последние 16 месяцев. Об этом сообщает The Times.Макрон возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на "сварливые партии" и амбиции политиков, стремящихся к президентской власти. Французский президент охарактеризовал текущую ситуацию как "самый глубокий политический кризис во Франции со времен 1950-х годов". Решение текущих внутренних проблем теперь предстоит найти его союзнику Себастьену Лекорню, который в пятницу был переназначен на пост премьер-министра. На нового главу правительства ляжет задача формирования устойчивой коалиции в условиях отсутствия явного парламентского большинства.Своих не узнали: в соцсетях американский флот поздравляют снимками чужих кораблейВ понедельник, 13 октября, прошло празднование 250-летия Военно-морских сил США. Национальный музей истории "морских котиков" ВМС США в своём официальном аккаунте опубликовал поздравительный пост, который сопровождался фотографией российского ракетного крейсера "Варяг"."Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности", — говорилось в публикации. После того, как пользователи, включая ветеранов флота и журналистов, заметили ошибку, пост был удалён.Журналист The Wall Street Journal Дейв Браун, успевший сделать скриншот, обратил внимание, что это был не единственный подобный случай. Он опубликовал в своём аккаунте ещё около десятка постов от различных официальных лиц и организаций, где американский флот поздравляли с помощью изображений российских кораблей. Также использовались изображения, сгенерированные нейросетью.В комментариях под этими публикациями пользователи иронично отмечают, что авторы, судя по всему, не имеют базового представления о том, как выглядят корабли собственного флота.Фронтовая сводка В Минобороны РФ сообщили, что бойцы российских войск без единого выстрела захватили автомобиль ВСУ с ценной документацией и трех пленных. Полученные сведения способствовали полному освобождению одного из населенных пунктов.Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Лысовкой и Новопавловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).В то же время в российских силовых структурах проинформировали, что штурмовая группа ВСУ уничтожена в районе поселка Варачино в Сумской области.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Покровска и у шахтоуправления близ Удачного. Подразделениями ВС РФ освобождены населенные пункты Казацкое и северные кварталы Мирнограда. Продолжается штурм Родинского, а в районах Никаноровки и Панковки российские войска закрепились на достигнутых позициях.На Угледарском направлении отмечаются тяжелые бои в центре Полтавки и севернее Малиновки. Российские подразделения продвигаются в направлении Успеновки, одновременно закрепившись в Алексеевке и севернее Вербового.На Константиновском участке силы ВС РФ ведут штурмовые действия на юго-восточных окраинах города. Боестолкновения продолжаются в районе Иванополья и Предтечино, одновременно оказывается давление на оборону противника со стороны Александро-Шультино.На Краснолиманском направлении успешно освобождена Боровская Андреевка. Отмечено продвижение российских подразделений между Дерилово и Дробышево, а также достигнуты тактические успехи в районе Ставков.Тем временем Харьков столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении и водоснабжении после очередных прилетов, о чем свидетельствуют кадры, демонстрирующие моменты отключения света в различных районах города. Подробности в публикации Энергетический коллапс в Харькове: массовые отключения света и воды после новых ударов.

