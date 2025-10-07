Командир ВСУ в зоне СВО отправил бойцов крутить шаурму для его семьи - 07.10.2025 Украина.ру
Командир ВСУ в зоне СВО отправил бойцов крутить шаурму для его семьи
Должностное лицо одной из воинских частей ВСУ на подконтрольной киевскому режиму части Донбасса предстанет перед судом за направление бойцов работать на его семью. Судить будут также и бойцов, сообщает Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
2025-10-07T11:54
2025-10-07T11:54
"По материалам ГБР будут судить военного чиновника, отправившего бойцов крутить шаурму вместо службы", - сказано в официальном сообщении.Досудебное расследование в отношении чиновника одной из воинских частей Донбасса выяснило, что он "отправил подчиненных работать на его семью". "В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области", - рассказали в ведомстве.В течение почти двух лет заместитель начальника подразделения вынуждал двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Бойцы построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, принадлежавший жене офицера. "Женщина фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности и контролировала заработок. Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное довольствие, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях. Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 4 млн гривен", - уточнили в ГБР.Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. "Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, выполнявших незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины)", - отмечено в официальном сообщении.Накануне Офицер ВСУ рассказал о расценках выкупа мобилизованных: видео Больше новостей дня представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Должностное лицо одной из воинских частей ВСУ на подконтрольной киевскому режиму части Донбасса предстанет перед судом за направление бойцов работать на его семью. Судить будут также и бойцов, сообщает Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
"По материалам ГБР будут судить военного чиновника, отправившего бойцов крутить шаурму вместо службы", - сказано в официальном сообщении.
Досудебное расследование в отношении чиновника одной из воинских частей Донбасса выяснило, что он "отправил подчиненных работать на его семью".
"В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области", - рассказали в ведомстве.
В течение почти двух лет заместитель начальника подразделения вынуждал двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Бойцы построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, принадлежавший жене офицера.
"Женщина фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности и контролировала заработок. Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное довольствие, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях. Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 4 млн гривен", - уточнили в ГБР.
Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
"Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, выполнявших незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины)", - отмечено в официальном сообщении.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
