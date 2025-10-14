Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины" - 14.10.2025 Украина.ру
Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины"
Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины" - 14.10.2025 Украина.ру
Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины"
В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу о поджоге на железной дороге. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2025-10-14T16:48
2025-10-14T17:05
Приговор вынесен в отношении несовершеннолетнего жителя Кировской области, который в составе организованной группы совершил поджог на железной дороге. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. "Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года фигурант, действуя в составе организованной группы, по указанию лица, представляющего интересы Украины, совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино. Преступные действия привели к сбою в работе электрооборудования станции", - рассказали в следственном ведомстве.Суд приговорил подростка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается. "Обращаем внимание, что спецслужбы иных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности", - сказано в официальном сообщении.Сотрудники СК России напомнили, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее на эту тему: Севастополец готовил подрыв ж/д моста и завербовал знакомого Больше новостей дня представлено в обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
16:48 14.10.2025 (обновлено: 17:05 14.10.2025)
 
В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу о поджоге на железной дороге. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Приговор вынесен в отношении несовершеннолетнего жителя Кировской области, который в составе организованной группы совершил поджог на железной дороге. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
"Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года фигурант, действуя в составе организованной группы, по указанию лица, представляющего интересы Украины, совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино. Преступные действия привели к сбою в работе электрооборудования станции", - рассказали в следственном ведомстве.
Суд приговорил подростка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается.
"Обращаем внимание, что спецслужбы иных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности", - сказано в официальном сообщении.
Сотрудники СК России напомнили, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее на эту тему: Севастополец готовил подрыв ж/д моста и завербовал знакомого
Больше новостей дня представлено в обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
