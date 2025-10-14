https://ukraina.ru/20251014/podrostok-otpravitsya-v-koloniyu-posle-podzhoga-po-ukazaniyu-litsa-predstavlyayuschego-interesy-ukrainy-1070090660.html
Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины"
Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины" - 14.10.2025 Украина.ру
Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины"
В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу о поджоге на железной дороге. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2025-10-14T16:48
2025-10-14T16:48
2025-10-14T17:05
новости
россия
украина
следственный комитет
ск рф
тцк
приговор
подростки
поджог
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg
Приговор вынесен в отношении несовершеннолетнего жителя Кировской области, который в составе организованной группы совершил поджог на железной дороге. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. "Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года фигурант, действуя в составе организованной группы, по указанию лица, представляющего интересы Украины, совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино. Преступные действия привели к сбою в работе электрооборудования станции", - рассказали в следственном ведомстве.Суд приговорил подростка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается. "Обращаем внимание, что спецслужбы иных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности", - сказано в официальном сообщении.Сотрудники СК России напомнили, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее на эту тему: Севастополец готовил подрыв ж/д моста и завербовал знакомого Больше новостей дня представлено в обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b26ad17a4180818a4773d7932b8ff664.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, следственный комитет, ск рф, тцк, приговор, подростки, поджог, ржд, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, криминал
Новости, Россия, Украина, Следственный комитет, СК РФ, ТЦК, приговор, подростки, поджог, РЖД, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, криминал
Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины"
16:48 14.10.2025 (обновлено: 17:05 14.10.2025)
В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу о поджоге на железной дороге. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Приговор вынесен в отношении несовершеннолетнего жителя Кировской области, который в составе организованной группы совершил поджог на железной дороге. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
"Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года фигурант, действуя в составе организованной группы, по указанию лица, представляющего интересы Украины, совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино. Преступные действия привели к сбою в работе электрооборудования станции", - рассказали в следственном ведомстве.
Суд приговорил подростка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается.
"Обращаем внимание, что спецслужбы иных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности", - сказано в официальном сообщении.
Сотрудники СК России напомнили, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.