Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины"

В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу о поджоге на железной дороге. Об этом сообщает Следственный комитет России.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg

Приговор вынесен в отношении несовершеннолетнего жителя Кировской области, который в составе организованной группы совершил поджог на железной дороге. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. "Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года фигурант, действуя в составе организованной группы, по указанию лица, представляющего интересы Украины, совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино. Преступные действия привели к сбою в работе электрооборудования станции", - рассказали в следственном ведомстве.Суд приговорил подростка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается. "Обращаем внимание, что спецслужбы иных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности", - сказано в официальном сообщении.Сотрудники СК России напомнили, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее на эту тему: Севастополец готовил подрыв ж/д моста и завербовал знакомого Больше новостей дня представлено в обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

