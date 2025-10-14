Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/ivan-lizan-o-namerenii-evrosoyuza-ukrast-rossiyskie-aktivy---1070068131.html
Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы
Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы - 14.10.2025 Украина.ру
Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы
В понедельник, 13 октября, ряд СМИ сообщил, что Евросоюз намерен выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Украина.ру, 14.10.2025
2025-10-14T10:08
2025-10-14T10:08
видео
украина
иван лизан
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070068011_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21d0fe6cd53261c8dd9c411a74af8759.jpg
В понедельник, 13 октября, ряд СМИ сообщил, что Евросоюз намерен выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. О том, насколько реалистичны планы евробюрократов, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070068011_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bade81b991497e739dfc1a52982da7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, иван лизан, ес, украина.ру, видео
Видео, Украина, Иван Лизан, ЕС, Украина.ру

Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы

10:08 14.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В понедельник, 13 октября, ряд СМИ сообщил, что Евросоюз намерен выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года.
О том, насколько реалистичны планы евробюрократов, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаИван ЛизанЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
10:31Энергетические войны: Китай наращивает запасы нефти, Турция меняет российский газ на американский
10:27Зачем в Варшаве заговорили, что "Польша в состоянии войны с Россией"
10:09Ходорковский* с пособниками снова обвиняется в тяжких преступлениях
10:08Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы
10:04Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом
09:52Украинцы обратились к Зеленскому: петиция о лишении гражданства Труханова набрала необходимые голоса
09:51"Падение в неорабство". Эксперты Украины обнаружили, что простой народ Украины нещадно обманывают
09:49ВС РФ ведут бои за Дроновку, продвигаются в районе Шахово: изменения линии фронта
09:41Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину
09:30Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине
09:29В Киевской области разоблачили силовика, покровительствовавшего производителям наркотиков
09:00В Сибири задержали курируемого с Украины наркопроизводителя - ФСБ
09:00Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября
08:30Последствия ночных ударов ВС РФ в Кировоградской области
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Лента новостейМолния