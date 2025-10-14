https://ukraina.ru/20251014/ivan-lizan-o-namerenii-evrosoyuza-ukrast-rossiyskie-aktivy---1070068131.html

Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы

Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы - 14.10.2025 Украина.ру

Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы

В понедельник, 13 октября, ряд СМИ сообщил, что Евросоюз намерен выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Украина.ру, 14.10.2025

В понедельник, 13 октября, ряд СМИ сообщил, что Евросоюз намерен выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. О том, насколько реалистичны планы евробюрократов, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.

