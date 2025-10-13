https://ukraina.ru/20251013/skr-rasskazal-ob-obstrelakh-dnr-za-minuvshuyu-nedelyu-1070011468.html

СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки

СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки - 13.10.2025

СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки

Российские следователи продолжают фиксировать военные преступления киевского режима. Об этом 13 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

За минувшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные обстрелы территории ДНР, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). 🟥 В Никитовском районе Горловки, при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок. 🟥 Кроме того, Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы Горловки, подверглись неоднократным атакам ударных БПЛА-камикадзе. 🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили: жилое домостроение, объект гражданской инфраструктуры, городской автобус и автомобили.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

