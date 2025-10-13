СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки - 13.10.2025 Украина.ру
СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки
СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки
СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки
Российские следователи продолжают фиксировать военные преступления киевского режима. Об этом 13 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-10-13T09:14
2025-10-13T09:22
За минувшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные обстрелы территории ДНР, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). 🟥 В Никитовском районе Горловки, при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок. 🟥 Кроме того, Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы Горловки, подверглись неоднократным атакам ударных БПЛА-камикадзе. 🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили: жилое домостроение, объект гражданской инфраструктуры, городской автобус и автомобили.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки

09:14 13.10.2025 (обновлено: 09:22 13.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Российские следователи продолжают фиксировать военные преступления киевского режима. Об этом 13 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
За минувшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные обстрелы территории ДНР, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).
🟥 В Никитовском районе Горловки, при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок.
🟥 Кроме того, Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы Горловки, подверглись неоднократным атакам ударных БПЛА-камикадзе.
🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили: жилое домостроение, объект гражданской инфраструктуры, городской автобус и автомобили.
