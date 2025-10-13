"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики - 13.10.2025 Украина.ру
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики - 13.10.2025 Украина.ру
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы выступать посредником между Россией и Западом. Для того, чтобы быть посредником между сторонами, нужно обладать властью и авторитетом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Ранее Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что именно они саботировали попытки ЕС решить украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году.Отвечая на вопрос о том, может ли Меркель предложить себя в качестве посредника между РФ и Европой, Краснов сказал, что в английском языке есть два слова для обозначения власти: power и authority, проще говоря — сила и авторитет."Но, и в том, и в другом случае власть — это возможность заставить людей совершать какие-то действия, не прибегая к непосредственном воздействию, не выкручивая рук. Заставить повиноваться словами, за которыми стоит либо сила, либо авторитет", — уточнил он.По мнению эксперта, для того, чтобы быть посредником между сторонами, занявшими непримиримые позиции, нужно обладать хоть какой-то властью, причём, над обеими сторонами — если не силой, то авторитетом."И что же, бабушка Меркель располагает какой-то силой? Нет. Авторитетом? Издевательские ответы на её реплику со стороны "прибалтийских тигров" в полной мере демонстрируют, что и авторитета там не осталось", — констатировал Краснов.По его словам, ни на какое посредничество Меркель не претендует. "Просто политики-пенсионеры, даже очень умные, зарабатывают как могут — кто-то пиццу рекламирует, кто интервью раздаёт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
Новости
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики

04:30 13.10.2025
 
© AP / Markus SchreiberАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP / Markus Schreiber
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы выступать посредником между Россией и Западом. Для того, чтобы быть посредником между сторонами, нужно обладать властью и авторитетом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Ранее Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что именно они саботировали попытки ЕС решить украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году.
Отвечая на вопрос о том, может ли Меркель предложить себя в качестве посредника между РФ и Европой, Краснов сказал, что в английском языке есть два слова для обозначения власти: power и authority, проще говоря — сила и авторитет.
"Но, и в том, и в другом случае власть — это возможность заставить людей совершать какие-то действия, не прибегая к непосредственном воздействию, не выкручивая рук. Заставить повиноваться словами, за которыми стоит либо сила, либо авторитет", — уточнил он.
По мнению эксперта, для того, чтобы быть посредником между сторонами, занявшими непримиримые позиции, нужно обладать хоть какой-то властью, причём, над обеими сторонами — если не силой, то авторитетом.
"И что же, бабушка Меркель располагает какой-то силой? Нет. Авторитетом? Издевательские ответы на её реплику со стороны "прибалтийских тигров" в полной мере демонстрируют, что и авторитета там не осталось", — констатировал Краснов.
По его словам, ни на какое посредничество Меркель не претендует. "Просто политики-пенсионеры, даже очень умные, зарабатывают как могут — кто-то пиццу рекламирует, кто интервью раздаёт", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 04:10
"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГАнгела Меркель вряд ли станет приемлемым посредником для России, поскольку ее признания о целях Минских соглашений подорвали доверие, однако контакт с экс-канцлером возможен как диалог с представителем определенных сил в ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Лента новостейМолния