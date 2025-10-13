https://ukraina.ru/20251013/ni-na-kakoe-posrednichestvo-merkel-ne-pretenduet-krasnov-pro-ee-obvineniya-v-adres-polshi-i-1069945262.html
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики - 13.10.2025 Украина.ру
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы выступать посредником между Россией и Западом. Для того, чтобы быть посредником между сторонами, нужно обладать властью и авторитетом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-10-13T04:30
2025-10-13T04:30
2025-10-13T04:30
новости
россия
запад
польша
меркель
краснов
украина.ру
ес
власть
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/70/1033107059_0:0:5045:2839_1920x0_80_0_0_b215ec6f668a38ae868c2457a6d27d84.jpg
Ранее Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что именно они саботировали попытки ЕС решить украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году.Отвечая на вопрос о том, может ли Меркель предложить себя в качестве посредника между РФ и Европой, Краснов сказал, что в английском языке есть два слова для обозначения власти: power и authority, проще говоря — сила и авторитет."Но, и в том, и в другом случае власть — это возможность заставить людей совершать какие-то действия, не прибегая к непосредственном воздействию, не выкручивая рук. Заставить повиноваться словами, за которыми стоит либо сила, либо авторитет", — уточнил он.По мнению эксперта, для того, чтобы быть посредником между сторонами, занявшими непримиримые позиции, нужно обладать хоть какой-то властью, причём, над обеими сторонами — если не силой, то авторитетом."И что же, бабушка Меркель располагает какой-то силой? Нет. Авторитетом? Издевательские ответы на её реплику со стороны "прибалтийских тигров" в полной мере демонстрируют, что и авторитета там не осталось", — констатировал Краснов.По его словам, ни на какое посредничество Меркель не претендует. "Просто политики-пенсионеры, даже очень умные, зарабатывают как могут — кто-то пиццу рекламирует, кто интервью раздаёт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/my-merkel-ne-doveryaem-no-davayte-s-ney-peregovorim-sidorov-o-posrednichestve-eks-kantslera-frg-1069869304.html
россия
запад
польша
германия
прибалтика
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/70/1033107059_244:0:5045:3601_1920x0_80_0_0_8d93a8b935b8c37d602de9c2036ee339.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, польша, меркель, краснов, украина.ру, ес, власть, германия, прибалтика, европа, посредник, главные новости, политик
Новости, Россия, Запад, Польша, Меркель, Краснов, Украина.ру, ЕС, власть, Германия, Прибалтика, Европа, посредник, Главные новости, политик
"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы выступать посредником между Россией и Западом. Для того, чтобы быть посредником между сторонами, нужно обладать властью и авторитетом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Ранее Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что именно они саботировали попытки ЕС решить украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году.
Отвечая на вопрос о том, может ли Меркель предложить себя в качестве посредника между РФ и Европой, Краснов сказал, что в английском языке есть два слова для обозначения власти: power и authority, проще говоря — сила и авторитет.
"Но, и в том, и в другом случае власть — это возможность заставить людей совершать какие-то действия, не прибегая к непосредственном воздействию, не выкручивая рук. Заставить повиноваться словами, за которыми стоит либо сила, либо авторитет", — уточнил он.
По мнению эксперта, для того, чтобы быть посредником между сторонами, занявшими непримиримые позиции, нужно обладать хоть какой-то властью, причём, над обеими сторонами — если не силой, то авторитетом.
"И что же, бабушка Меркель располагает какой-то силой? Нет. Авторитетом? Издевательские ответы на её реплику со стороны "прибалтийских тигров" в полной мере демонстрируют, что и авторитета там не осталось", — констатировал Краснов.
По его словам, ни на какое посредничество Меркель не претендует. "Просто политики-пенсионеры, даже очень умные, зарабатывают как могут — кто-то пиццу рекламирует, кто интервью раздаёт", — резюмировал собеседник издания.