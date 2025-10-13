https://ukraina.ru/20251013/etot-spektakl-postavlen-ne-budet--ekspert-raskryl-risknut-li-ssha-peredat-ukraine-tomagavki-1069865167.html

"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"

Американская администрация отказалась от идеи передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине, считая такой шаг нецелесообразным и провокационным по отношению к России, способным привести к прямой эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Сидоров заявил, что вопрос о передаче "Томагавков", активно обсуждавшийся ранее, в Вашингтоне больше не актуален. "Этот вопрос уже отошел на второй план. [Вице-президент США Джей Ди] Вэнс сделал этот вброс 28 сентября, на этой неделе в американской администрации об этом уже не рассуждают", — констатировал эксперт.По словам Сидорова, Пентагон рассматривает эти ракеты как ключевой компонент своего арсенала. ""Томагавк" — это главная ударная ракета у американцев. Отдавать ее на Украину они считают нецелесообразным", — подчеркнул собеседник издания.Эксперт предположил, что в случае необходимости США могут предложить Киеву альтернативные виды вооружений. ""Томагавк" американцы могут заменить другими видами вооружений, той же "Барракудой", или еще чем-то. Тем, что менее на слуху", — сказал Сидоров.Основной причиной отказа от передачи ракет является их двойное назначение и высочайший порог провокации. ""Томагавк", хотя и в основном ракета морского базирования, может быть и в ядерном исполнении. Поэтому Россию "Томагавками" американцы провоцировать не будут. Так что этот спектакль поставлен не будет", — резюмировал Андрей Сидоров.Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

