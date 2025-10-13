https://ukraina.ru/20251013/dlya-nego-eto-plokho-konchitsya-vasiliy-koltashov-ob-ugrozakh-trampa-v-adres-vladimira-putina---1070030314.html

"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина

"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина - 13.10.2025 Украина.ру

"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина

В воскресенье, 12 октября, президент США Дональд Трамп пригрозил передать ракеты "Томагавк" Украине "в том случае, если Москва не пойдет на урегулирование конфликта".

2025-10-13T14:12

2025-10-13T14:12

2025-10-13T15:24

сша

москва

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

украина

"томагавк"

видео

колташов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070029956_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f96b5764ecbe49bda12d406961753f8.jpg.webp

О том, насколько серьезна угроза американского лидера изданию Украина.ру рассказал экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия — Колташов" Василий Колташов.

https://ukraina.ru/20251013/1070004510.html

сша

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, москва, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, украина, "томагавк", видео, колташов