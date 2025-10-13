"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина - 13.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251013/dlya-nego-eto-plokho-konchitsya-vasiliy-koltashov-ob-ugrozakh-trampa-v-adres-vladimira-putina---1070030314.html
"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина
"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина
"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина
В воскресенье, 12 октября, президент США Дональд Трамп пригрозил передать ракеты "Томагавк" Украине "в том случае, если Москва не пойдет на урегулирование конфликта".
О том, насколько серьезна угроза американского лидера изданию Украина.ру рассказал экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия — Колташов" Василий Колташов.
"Для него это плохо кончится": Василий Колташов об угрозах Трампа в адрес Владимира Путина

14:12 13.10.2025 (обновлено: 15:24 13.10.2025)
 
В воскресенье, 12 октября, президент США Дональд Трамп пригрозил передать ракеты "Томагавк" Украине "в том случае, если Москва не пойдет на урегулирование конфликта".
О том, насколько серьезна угроза американского лидера изданию Украина.ру рассказал экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия — Колташов" Василий Колташов.
