Формируются два котла: Юрий Кнутов про начало охвата Славянско-Краматорской агломерации

На Добропольском участке разворачиваются ожесточенные бои, от исхода которых зависит возможность окружения одной из самых больших группировок ВСУ в Славянске и Краматорске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Кнутов, описывая формирование второго крупного котла, указал на Добропольский выступ как на ключевой плацдарм. Он отметил, что, несмотря на необычную форму выступа, его стратегическое значение очевидно.Он добавил, что наступление ведется по сходящимся направлениям, создавая угрозу полного окружения для украинских сил. "Купянск и Северск позволяют нам двигаться с востока на эту агломерацию. Таким образом начинают формироваться два котла", — заявил Кнутов.Именно поэтому, по словам эксперта, противник бросает сюда значительные силы. "Противник понимает, что если расширить прорыв у Доброполья, то с юго-запада удастся охватить Славянско-Краматорскую агломерацию", — указал Кнутов."Это взводные опорные пункты, система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании. Я уже не говорю про дроны, которыми бесполезно такие укрытия атаковать. Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.О том, насколько могут быть опасны ракеты "Томагавк" — в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

