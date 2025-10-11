https://ukraina.ru/20251011/deris--a-my-v-storonke-postoim-prokopenko-rasshifroval-istinnyy-posyl-trampa-ukraine-1069935397.html

"Дерись — а мы в сторонке постоим": Прокопенко расшифровал истинный посыл Трампа Украине

"Дерись — а мы в сторонке постоим": Прокопенко расшифровал истинный посыл Трампа Украине - 11.10.2025 Украина.ру

"Дерись — а мы в сторонке постоим": Прокопенко расшифровал истинный посыл Трампа Украине

Многие резкие заявления Дональда Трампа по Украине носят противоречивый характер и часто вырваны из контекста. Их главный посыл — отказ Вашингтона от прямой финансовой и военной поддержки Киева, что перекладывает это бремя на Европу. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-11T04:30

2025-10-11T04:30

2025-10-11T04:30

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

вооруженные силы украины

ес

игорь прокопенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/10/1034061070_91:27:822:438_1920x0_80_0_0_0958fd076574660a0ee3870fc8749a04.jpg

Комментируя риторику Трампа, Прокопенко отметил, что президент США — "плодовитый оратор". "Но зачастую многие его слова просто выдернуты из контекста", — считает эксперт. В качестве примера он привел заявление Трампа по "Томагавкам": "Он, похоже, сам не понял, что сказал: "мне кажется", "может быть", "я подумаю", "я спрошу", и так далее".Что касается слов Трампа о "победе" Украины, то здесь, по мнению Прокопенко, можно выкристаллизовать очень простую мысль, адресованную Владимиру Зеленскому: "Не хочешь идти на переговоры и уступки, что ж, дерись — а мы постоим, посмотрим в сторонке, как ты достигнешь границ 1991 года".Таким образом, считает Прокопенко, Трамп заявляет о выходе из активной поддержки Украины. "Это не означает, что он отказывается о помощи Киеву — как США поставляли, так и будут поставлять разведданные ВСУ. Но прямого участия, в том числе финансового, уже не будет. Все это перекладывается на плечи Европы, о чем уже не раз было сказано", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Зависят ли поставки "Томагавков" на Украину от поддержки Чехии — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251010/ne-ochen-to-i-khotelos-kak-trampisty-obyavili-nobelevskuyu-premiyu-shutkoy-1069930522.html

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, игорь прокопенко, "томагавк", ракеты, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, переговоры, военная помощь украине, военная помощь, военный эксперт