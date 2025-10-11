"Дерись — а мы в сторонке постоим": Прокопенко расшифровал истинный посыл Трампа Украине - 11.10.2025 Украина.ру
"Дерись — а мы в сторонке постоим": Прокопенко расшифровал истинный посыл Трампа Украине
Многие резкие заявления Дональда Трампа по Украине носят противоречивый характер и часто вырваны из контекста. Их главный посыл — отказ Вашингтона от прямой финансовой и военной поддержки Киева, что перекладывает это бремя на Европу. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя риторику Трампа, Прокопенко отметил, что президент США — "плодовитый оратор". "Но зачастую многие его слова просто выдернуты из контекста", — считает эксперт. В качестве примера он привел заявление Трампа по "Томагавкам": "Он, похоже, сам не понял, что сказал: "мне кажется", "может быть", "я подумаю", "я спрошу", и так далее".Что касается слов Трампа о "победе" Украины, то здесь, по мнению Прокопенко, можно выкристаллизовать очень простую мысль, адресованную Владимиру Зеленскому: "Не хочешь идти на переговоры и уступки, что ж, дерись — а мы постоим, посмотрим в сторонке, как ты достигнешь границ 1991 года".Таким образом, считает Прокопенко, Трамп заявляет о выходе из активной поддержки Украины. "Это не означает, что он отказывается о помощи Киеву — как США поставляли, так и будут поставлять разведданные ВСУ. Но прямого участия, в том числе финансового, уже не будет. Все это перекладывается на плечи Европы, о чем уже не раз было сказано", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Зависят ли поставки "Томагавков" на Украину от поддержки Чехии — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
Многие резкие заявления Дональда Трампа по Украине носят противоречивый характер и часто вырваны из контекста. Их главный посыл — отказ Вашингтона от прямой финансовой и военной поддержки Киева, что перекладывает это бремя на Европу. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя риторику Трампа, Прокопенко отметил, что президент США — "плодовитый оратор". "Но зачастую многие его слова просто выдернуты из контекста", — считает эксперт.
В качестве примера он привел заявление Трампа по "Томагавкам": "Он, похоже, сам не понял, что сказал: "мне кажется", "может быть", "я подумаю", "я спрошу", и так далее".
Что касается слов Трампа о "победе" Украины, то здесь, по мнению Прокопенко, можно выкристаллизовать очень простую мысль, адресованную Владимиру Зеленскому: "Не хочешь идти на переговоры и уступки, что ж, дерись — а мы постоим, посмотрим в сторонке, как ты достигнешь границ 1991 года".
Таким образом, считает Прокопенко, Трамп заявляет о выходе из активной поддержки Украины.
"Это не означает, что он отказывается о помощи Киеву — как США поставляли, так и будут поставлять разведданные ВСУ. Но прямого участия, в том числе финансового, уже не будет. Все это перекладывается на плечи Европы, о чем уже не раз было сказано", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Зависят ли поставки "Томагавков" на Украину от поддержки Чехии — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
