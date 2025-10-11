"Бородатая женщина! Она крутит оппонентами как куклами!" — политолог о Майе Санду и выборах в Молдавии - 11.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251011/borodataya-zhenschina-ona-krutit-opponentami-kak-kuklami--politolog-o-maye-sandu-i-vyborakh-v-moldavii-1069797403.html
"Бородатая женщина! Она крутит оппонентами как куклами!" — политолог о Майе Санду и выборах в Молдавии
"Бородатая женщина! Она крутит оппонентами как куклами!" — политолог о Майе Санду и выборах в Молдавии - 11.10.2025 Украина.ру
"Бородатая женщина! Она крутит оппонентами как куклами!" — политолог о Майе Санду и выборах в Молдавии
Политическая ситуация в Молдавии является частным случаем общего процесса, где лидеры, вмонтированные в западные схемы, получают карт-бланш на любые действия против своих оппонентов и народа. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя прошедшие парламентские выборы в Молдавии, Выдрин заявил, что эта тема является логическим продолжением предыдущего разговора. ""Солнечная Молдавия" — лишь частный случай, как и Украина, общего процесса", — подтвердил он.Политолог напомнил, что когда-то сравнивал президента Майю Санду с куклой Барби. "Сейчас же она для меня больше ассоциируется с Карабасом-Барабасом. Бородатая женщина! Это она крутит оппонентами как куклами", — заявил Выдрин. По его мнению, такая метаморфоза стала возможной благодаря примеру Владимира Зеленского.Он добавил, что в таких условиях бессмысленно искать политтехнологические тонкости, поскольку действия таких лидеров аналогичны работе не зубного врача, а палача. "Не стоит требовать правильного пломбирования от тех, кто рубит головы…", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, чем закончатся угрозы Запада в адрес России — в материале "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
Политическая ситуация в Молдавии является частным случаем общего процесса, где лидеры, вмонтированные в западные схемы, получают карт-бланш на любые действия против своих оппонентов и народа. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя прошедшие парламентские выборы в Молдавии, Выдрин заявил, что эта тема является логическим продолжением предыдущего разговора. ""Солнечная Молдавия" — лишь частный случай, как и Украина, общего процесса", — подтвердил он.
Политолог напомнил, что когда-то сравнивал президента Майю Санду с куклой Барби. "Сейчас же она для меня больше ассоциируется с Карабасом-Барабасом. Бородатая женщина! Это она крутит оппонентами как куклами", — заявил Выдрин.
По его мнению, такая метаморфоза стала возможной благодаря примеру Владимира Зеленского.

"Потому, что у нее перед глазами пример Зеленского. Пример того, как тебе партнеры прощают любые личные и общественные "блудняки", если ты вмонтирован в их схемы", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в таких условиях бессмысленно искать политтехнологические тонкости, поскольку действия таких лидеров аналогичны работе не зубного врача, а палача. "Не стоит требовать правильного пломбирования от тех, кто рубит головы…", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, чем закончатся угрозы Запада в адрес России — в материале "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
