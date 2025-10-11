"Бородатая женщина! Она крутит оппонентами как куклами!" — политолог о Майе Санду и выборах в Молдавии
© AP / Rafiq Maqbool
Политическая ситуация в Молдавии является частным случаем общего процесса, где лидеры, вмонтированные в западные схемы, получают карт-бланш на любые действия против своих оппонентов и народа. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя прошедшие парламентские выборы в Молдавии, Выдрин заявил, что эта тема является логическим продолжением предыдущего разговора. ""Солнечная Молдавия" — лишь частный случай, как и Украина, общего процесса", — подтвердил он.
Политолог напомнил, что когда-то сравнивал президента Майю Санду с куклой Барби. "Сейчас же она для меня больше ассоциируется с Карабасом-Барабасом. Бородатая женщина! Это она крутит оппонентами как куклами", — заявил Выдрин.
По его мнению, такая метаморфоза стала возможной благодаря примеру Владимира Зеленского.
"Потому, что у нее перед глазами пример Зеленского. Пример того, как тебе партнеры прощают любые личные и общественные "блудняки", если ты вмонтирован в их схемы", — пояснил эксперт.
Он добавил, что в таких условиях бессмысленно искать политтехнологические тонкости, поскольку действия таких лидеров аналогичны работе не зубного врача, а палача. "Не стоит требовать правильного пломбирования от тех, кто рубит головы…", — резюмировал собеседник издания.
