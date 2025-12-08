"Крупнейшие дипломаты ЕС в панике" - Дмитриев ответил Сикорскому - 08.12.2025 Украина.ру
"Крупнейшие дипломаты ЕС в панике" - Дмитриев ответил Сикорскому
Евросоюз не в состоянии решить свои внутренние проблемы, его официальные лица разбрасываются безответственными обвинениями. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Поводом стало очередной скандальный публичный выпад главы МИД Польши Радослава Сикорского, который обвинил главу РФПИ и американского бизнесмена Илона Маска в желании разделить Европу, чтобы "доминировать над нами и эксплуатировать нас". Сикорский назвал Дмитриева и Маска "олигархами"."Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!" — ответил на это Дмитриев.Ранее и Маск, и Дмитриев неоднократно критиковали политиков ЕС за неспособность решить проблемы межгосударственного объединения. В частности, инноватор из США обвинял евробюрократию в уничтожении демократии и даже сравнивал Евросоюз с III Рейхом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ охотится на велосипедистов, Пентагон поддержит режим Зеленского. Главное к этому часу
Украина.ру
08:58 08.12.2025 (обновлено: 09:22 08.12.2025)
 
Евросоюз не в состоянии решить свои внутренние проблемы, его официальные лица разбрасываются безответственными обвинениями. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Поводом стало очередной скандальный публичный выпад главы МИД Польши Радослава Сикорского, который обвинил главу РФПИ и американского бизнесмена Илона Маска в желании разделить Европу, чтобы "доминировать над нами и эксплуатировать нас". Сикорский назвал Дмитриева и Маска "олигархами".
"Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!" — ответил на это Дмитриев.
Ранее и Маск, и Дмитриев неоднократно критиковали политиков ЕС за неспособность решить проблемы межгосударственного объединения. В частности, инноватор из США обвинял евробюрократию в уничтожении демократии и даже сравнивал Евросоюз с III Рейхом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ охотится на велосипедистов, Пентагон поддержит режим Зеленского. Главное к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
