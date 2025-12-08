https://ukraina.ru/20251208/krupneyshie-diplomaty-es-v-panike---dmitriev-otvetil-sikorskomu-1072783158.html

Евросоюз не в состоянии решить свои внутренние проблемы, его официальные лица разбрасываются безответственными обвинениями. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

2025-12-08T08:58

2025-12-08T08:58

2025-12-08T09:22

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072511967_49:0:751:395_1920x0_80_0_0_a3ef2393549ba8619721dc6f290fa96e.jpg

Поводом стало очередной скандальный публичный выпад главы МИД Польши Радослава Сикорского, который обвинил главу РФПИ и американского бизнесмена Илона Маска в желании разделить Европу, чтобы "доминировать над нами и эксплуатировать нас". Сикорский назвал Дмитриева и Маска "олигархами"."Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!" — ответил на это Дмитриев.Ранее и Маск, и Дмитриев неоднократно критиковали политиков ЕС за неспособность решить проблемы межгосударственного объединения. В частности, инноватор из США обвинял евробюрократию в уничтожении демократии и даже сравнивал Евросоюз с III Рейхом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ охотится на велосипедистов, Пентагон поддержит режим Зеленского. Главное к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

