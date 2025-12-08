Российские "Герани" ночью "навестили" Украину - 08.12.2025 Украина.ру
Российские "Герани" ночью "навестили" Украину
Российские "Герани" ночью "навестили" Украину - 08.12.2025 Украина.ру
Российские "Герани" ночью "навестили" Украину
В ночь на понедельник телеграм-канал Украина.ру писал о российских "Геранях", кружащих над Днепропетровской и Харьковской областями Украины
2025-12-08T07:21
2025-12-08T07:23
Местные паблики информировали о серии взрывов в Харьковской области.Кроме того, взрывы ночью раздавались в Днепропетровске и городе Ахтырка Сумской области. Также гремело в Фастове Киевской области и в Чернигове.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучали и в Полтавской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях Украины.Ночью мы писали, что ВС РФ наносят удары по целям на Украине, взрывы гремят в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье. Ввоздушном пространстве Украины непрерывно находится уже более 30 БПЛА "Герань".О других успехах россиян - в материале РФ "на высокой скорости" продолжает получать контроль над территорией Украины — The Telegraph на сайте Украина.ру.
Российские "Герани" ночью "навестили" Украину

07:21 08.12.2025 (обновлено: 07:23 08.12.2025)
 
В ночь на понедельник телеграм-канал Украина.ру писал о российских "Геранях", кружащих над Днепропетровской и Харьковской областями Украины
Местные паблики информировали о серии взрывов в Харьковской области.
Кроме того, взрывы ночью раздавались в Днепропетровске и городе Ахтырка Сумской области. Также гремело в Фастове Киевской области и в Чернигове.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучали и в Полтавской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях Украины.
Ночью мы писали, что ВС РФ наносят удары по целям на Украине, взрывы гремят в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье. Ввоздушном пространстве Украины непрерывно находится уже более 30 БПЛА "Герань".
О других успехах россиян - в материале РФ "на высокой скорости" продолжает получать контроль над территорией Украины — The Telegraph на сайте Украина.ру.
