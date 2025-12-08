Силы ПВО ночью уничтожили почти 70 вражеских дронов над Россией - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/sily-pvo-nochyu-unichtozhili-pochti-70-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1072782040.html
Силы ПВО ночью уничтожили почти 70 вражеских дронов над Россией
Силы ПВО ночью уничтожили почти 70 вражеских дронов над Россией - 08.12.2025 Украина.ру
Силы ПВО ночью уничтожили почти 70 вражеских дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 67 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны, передает 8 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-08T07:48
2025-12-08T07:48
новости
россия
брянская область
ленинградская область
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 24 сбили над территорией Брянской области, 12 – над Саратовской, 11 над Ростовской, девять над Волгоградской, по два над Курской, Ленинградской, Тульской областями и над Московским регионом, по одному – над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил уничтожение дронов в Лужском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также отметил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.То же написали в своих телеграм-каналах губернаторы Смоленской и Воронежской областей.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА сбили в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах региона.Никто из людей не пострадал, однако в Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП было обесточено село Маньково-Калитвенское, а также хутора Гусев и Марьяны.Кроме того, в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома, добавил губернатор.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
ленинградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, ленинградская область, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны
Новости, Россия, Брянская область, Ленинградская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны

Силы ПВО ночью уничтожили почти 70 вражеских дронов над Россией

07:48 08.12.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 67 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны, передает 8 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 сбили над территорией Брянской области, 12 – над Саратовской, 11 над Ростовской, девять над Волгоградской, по два над Курской, Ленинградской, Тульской областями и над Московским регионом, по одному – над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил уничтожение дронов в Лужском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также отметил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
То же написали в своих телеграм-каналах губернаторы Смоленской и Воронежской областей.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА сбили в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах региона.
Никто из людей не пострадал, однако в Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП было обесточено село Маньково-Калитвенское, а также хутора Гусев и Марьяны.

"В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток", - заверил он.

Кроме того, в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома, добавил губернатор.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБрянская областьЛенинградская областьВооруженные силы УкраиныУкраина.руМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Никто не хотел защищать. Почему распался СССР
07:48Силы ПВО ночью уничтожили почти 70 вражеских дронов над Россией
07:45"Самоубийственный идиотизм, который меняет всё": о нападении ВСУ на танкерный флот России — Садулаев
07:21Российские "Герани" ночью "навестили" Украину
07:00Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США
06:00Широким фронтом на Славянск и Краматорск: Алексей Рамм о новом сценарии освобождения Донбасса
05:45"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге
05:30"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС
05:20"Когда фронт обвалится, Зеленский уже будет на Виргинских островах". Эксперты о грядущем
05:15"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
05:10Виктория Виктора. 2.
05:00Украина за неделю. Накануне непростых решений
04:45Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку
04:30Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска
04:28РФ "на высокой скорости" продолжает получать контроль над территорией Украины — The Telegraph
04:15"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ
04:03Польшу исключили из обсуждения по завершению войны Украины с Россией — Polsat
03:37"Беспилотники, ДТП и водичка "под шубой": чем сегодня живет Донбасс
03:35"Не трогай — это на Новый год": украинские каналы сообщают о дефиците ракет для ЗРК
03:16"Я немного разочарован": Трамп прокомментировал ситуацию с мирным планом
Лента новостейМолния