Силы ПВО ночью уничтожили почти 70 вражеских дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 67 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны, передает 8 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 сбили над территорией Брянской области, 12 – над Саратовской, 11 над Ростовской, девять над Волгоградской, по два над Курской, Ленинградской, Тульской областями и над Московским регионом, по одному – над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил уничтожение дронов в Лужском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также отметил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
То же написали в своих телеграм-каналах губернаторы Смоленской и Воронежской областей.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА сбили в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах региона.
Никто из людей не пострадал, однако в Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП было обесточено село Маньково-Калитвенское, а также хутора Гусев и Марьяны.
"В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток", - заверил он.
Кроме того, в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома, добавил губернатор.