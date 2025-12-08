https://ukraina.ru/20251208/samoubiystvennyy-idiotizm-kotoryy-menyaet-vs-o-napadenii-vsu-na-tankernyy-flot-rossii--sadulaev-1072781720.html
"Самоубийственный идиотизм, который меняет всё": о нападении ВСУ на танкерный флот России — Садулаев
Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев в эфире Украина.ру поделился своим мнением о ситуации на фронте, об оснащённости ВС РФ в различных сферах и о перспективах достижения мира
Также он проанализировал эскалацию на море и спрогнозировал варианты развития СВО во время зимней кампании: 00:35 – О ситуации на поле боя и оснащённости ВС России в различных сферах; 10:50 – Об автоматизированной системе снабжения; 12:31 – Ситуация с личным составом; 17:15 – Скоро ли будет мир? 18:32 – Прогноз на зимнюю кампанию; 20:44 – Удержание городов со стороны ВСУ; 23:20 – Европейское пиратство и эскалация на море.
00:35 – О ситуации на поле боя и оснащённости ВС России в различных сферах;
10:50 – Об автоматизированной системе снабжения;
12:31 – Ситуация с личным составом;
17:15 – Скоро ли будет мир?
18:32 – Прогноз на зимнюю кампанию;
20:44 – Удержание городов со стороны ВСУ;
23:20 – Европейское пиратство и эскалация на море.