"Самоубийственный идиотизм, который меняет всё": о нападении ВСУ на танкерный флот России — Садулаев

Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев в эфире Украина.ру поделился своим мнением о ситуации на фронте, об оснащённости ВС РФ в различных сферах и о перспективах достижения мира

Также он проанализировал эскалацию на море и спрогнозировал варианты развития СВО во время зимней кампании: 00:35 – О ситуации на поле боя и оснащённости ВС России в различных сферах; 10:50 – Об автоматизированной системе снабжения; 12:31 – Ситуация с личным составом; 17:15 – Скоро ли будет мир? 18:32 – Прогноз на зимнюю кампанию; 20:44 – Удержание городов со стороны ВСУ; 23:20 – Европейское пиратство и эскалация на море.

