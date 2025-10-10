Владимир Носков: "Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала неожиданностью" - 10.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251010/vladimir-noskov-situatsiya-s-proryvom-k-zolotomu-kolodezyu-stala-neozhidannostyu-1069878532.html
Владимир Носков: "Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала неожиданностью"
Владимир Носков: "Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала неожиданностью" - 10.10.2025 Украина.ру
Владимир Носков: "Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала неожиданностью"
Прорыв к Золотому Колодезю под Добропольем, который мог привести к глубокому охвату группировки ВСУ, не получил развития из-за фактора неожиданности и отсутствия значительного усиления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
"Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала для наших штабов неожиданностью. И бригады, осуществившие этот прорыв, не получили значительного усиления", — рассказал Носков, ссылаясь на мнение рядовых военнослужащих."И полноценный прорыв с реализацией глубокого охвата и всяких других красивых стрелочек не удался из-за фактора неожиданности в том числе и для себя", — добавил эксперт.По словам Носкова, ВСУ всерьез восприняли изменения на этом участке фронта. "Мы увидели здесь концентрацию лучших сухопутных подразделений Украины, которые могут вести контрнаступательные действия именно как подразделения, а не отдельные маленькие группы или сидеть в пассивной обороне", — констатировал аналитик..Тогда, рассказал Носков, наступление на данном участке затормозилось. "Многие наши группы, которые прорвались в Золотой Колодезь, в результате украинских атак находились вне основных линий стабильного снабжения и не получали усиления", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.
украина
россия
доброполье
Украина.ру
Владимир Носков: "Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала неожиданностью"

04:20 10.10.2025
 
Прорыв к Золотому Колодезю под Добропольем, который мог привести к глубокому охвату группировки ВСУ, не получил развития из-за фактора неожиданности и отсутствия значительного усиления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
"Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала для наших штабов неожиданностью. И бригады, осуществившие этот прорыв, не получили значительного усиления", — рассказал Носков, ссылаясь на мнение рядовых военнослужащих.
"И полноценный прорыв с реализацией глубокого охвата и всяких других красивых стрелочек не удался из-за фактора неожиданности в том числе и для себя", — добавил эксперт.
По словам Носкова, ВСУ всерьез восприняли изменения на этом участке фронта. "Мы увидели здесь концентрацию лучших сухопутных подразделений Украины, которые могут вести контрнаступательные действия именно как подразделения, а не отдельные маленькие группы или сидеть в пассивной обороне", — констатировал аналитик..
Тогда, рассказал Носков, наступление на данном участке затормозилось. "Многие наши группы, которые прорвались в Золотой Колодезь, в результате украинских атак находились вне основных линий стабильного снабжения и не получали усиления", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.
Лента новостейМолния