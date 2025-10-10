https://ukraina.ru/20251010/v-rime-zakrylos-znamenitoe-kafe-kotorye-poseschali-pisateli-i-filosofy-mirovogo-urovnya---1069933351.html
Юрий Милославский о том, как в Риме закрылось знаменитое кафе для писателей и философов мирового уровня
Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera.
О том, какие последствия несет его закрытие для мировой культуры, изданию Украина.ру рассказал писатель, журналист и историк литературы Юрий Милославский.
15:38 10.10.2025 (обновлено: 15:55 10.10.2025)
Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera.