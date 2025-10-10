В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души" - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/v-rime-zakryli-kafe-gde-gogol-pisal-mertvye-dushi-1069929587.html
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души" - 10.10.2025 Украина.ру
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"
В Риме закрылось литературное кафе Antico Caffe Greco, пишет издание Corriere della Sera
2025-10-10T14:37
2025-10-10T15:24
новости
рим
николай васильевич гоголь
федор тютчев
кафе
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/27/1023872779_0:325:1703:1283_1920x0_80_0_0_df59d72480ddd224738dbd7a7d196af1.jpg
Выселению исторического заведения предшествовал многолетний судебный спор между руководством кафе и владельцами здания, в котором оно находилось. Он начался в 2017 году, когда истек срок аренды помещения. Руководство заведения хотело его продлить, но получило отказ от собственника здания, который попыталось оспорить в суде. Процесс оспаривания занял 8 лет.На сайте кафе сказано, что оно начало работать в 1760 году, и с тех пор не меняло локацию. В разное время Antico Caffe Greco посещали английский поэт Джордж Гордон Байрон, философ Артур Шопенгауэр, писатель Марк Твен. Русские писатели тоже бывали в заведении. Здесь писал "Мертвые души" Николай Гоголь, кафе посещали Федор Тютчев и Иван Тургенев.Руководство здания, где было расположено кафе, объявило, что на его месте будет открыто новое заведение, но не уточнило, какое именно.Тот, кто читал Гоголя, вполне способен очертить мелком круг и защититься от всякой нечисти. Подробнее — в материале Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы".
рим
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/27/1023872779_0:166:1703:1443_1920x0_80_0_0_d82628de49b0239f7cb077bef31b33e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рим, николай васильевич гоголь, федор тютчев, кафе, суд
Новости, Рим, Николай Васильевич Гоголь, Федор Тютчев, кафе, Суд

В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"

14:37 10.10.2025 (обновлено: 15:24 10.10.2025)
 
© РИА Новости . Ю. Левянт / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Ю. Левянт
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Риме закрылось литературное кафе Antico Caffe Greco, пишет издание Corriere della Sera
Выселению исторического заведения предшествовал многолетний судебный спор между руководством кафе и владельцами здания, в котором оно находилось.
Он начался в 2017 году, когда истек срок аренды помещения. Руководство заведения хотело его продлить, но получило отказ от собственника здания, который попыталось оспорить в суде. Процесс оспаривания занял 8 лет.
На сайте кафе сказано, что оно начало работать в 1760 году, и с тех пор не меняло локацию.
В разное время Antico Caffe Greco посещали английский поэт Джордж Гордон Байрон, философ Артур Шопенгауэр, писатель Марк Твен.
Русские писатели тоже бывали в заведении. Здесь писал "Мертвые души" Николай Гоголь, кафе посещали Федор Тютчев и Иван Тургенев.
Руководство здания, где было расположено кафе, объявило, что на его месте будет открыто новое заведение, но не уточнило, какое именно.
Тот, кто читал Гоголя, вполне способен очертить мелком круг и защититься от всякой нечисти. Подробнее — в материале Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРимНиколай Васильевич ГогольФедор ТютчевкафеСуд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05Опубликовано видео из района Кременчугской ГЭС в Светловодске
15:58Татьяна Черновол обманула всех, заявив, что отказывается от депутатского мандата
15:48"Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил
15:43Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в Грузии
15:39НАТО сымитирует применение ядерного оружия, Казахстан хочет АЭС. Главное на этот час
15:38Юрий Милославский о том, как в Риме закрылось знаменитое кафе для писателей и философов мирового уровня
14:53Украинская разведка "пустила щупальца" в Венгрии — Орбан
14:38"Искандер" и "Герань" вывели из строя ключевые объекты энергосистемы Киева
14:37В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"
14:31У верующих Владимир-Волынской епархии УПЦ изъяты здание епархиального управления и кафедральный собор
14:20Энергетический коллапс. Последствия удара российских ВКС по Украине
14:16Трампу больше не надо притворяться миротворцем: вместо Нобелевской премии можно получить Шевченковскую
14:06Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги
13:52Одесситов оформляли "белобилетниками" за $12-16 тыс
13:42ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации
13:09Министр строительства и ЖКХ РФ провёл совещание о водоснабжении ДНР
13:00Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
13:00Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 10 октября
12:50Режим прекращения огня в Газе вступил в силу в полдень, сообщила армия Израиля
12:28Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Лента новостейМолния