В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"

В Риме закрылось литературное кафе Antico Caffe Greco, пишет издание Corriere della Sera

2025-10-10T14:37

Выселению исторического заведения предшествовал многолетний судебный спор между руководством кафе и владельцами здания, в котором оно находилось. Он начался в 2017 году, когда истек срок аренды помещения. Руководство заведения хотело его продлить, но получило отказ от собственника здания, который попыталось оспорить в суде. Процесс оспаривания занял 8 лет.На сайте кафе сказано, что оно начало работать в 1760 году, и с тех пор не меняло локацию. В разное время Antico Caffe Greco посещали английский поэт Джордж Гордон Байрон, философ Артур Шопенгауэр, писатель Марк Твен. Русские писатели тоже бывали в заведении. Здесь писал "Мертвые души" Николай Гоголь, кафе посещали Федор Тютчев и Иван Тургенев.Руководство здания, где было расположено кафе, объявило, что на его месте будет открыто новое заведение, но не уточнило, какое именно.Тот, кто читал Гоголя, вполне способен очертить мелком круг и защититься от всякой нечисти. Подробнее — в материале Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы".

