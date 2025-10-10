https://ukraina.ru/20251010/v-rime-zakryli-kafe-gde-gogol-pisal-mertvye-dushi-1069929587.html
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души" - 10.10.2025 Украина.ру
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"
В Риме закрылось литературное кафе Antico Caffe Greco, пишет издание Corriere della Sera
2025-10-10T14:37
2025-10-10T14:37
2025-10-10T15:24
новости
рим
николай васильевич гоголь
федор тютчев
кафе
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/27/1023872779_0:325:1703:1283_1920x0_80_0_0_df59d72480ddd224738dbd7a7d196af1.jpg
Выселению исторического заведения предшествовал многолетний судебный спор между руководством кафе и владельцами здания, в котором оно находилось. Он начался в 2017 году, когда истек срок аренды помещения. Руководство заведения хотело его продлить, но получило отказ от собственника здания, который попыталось оспорить в суде. Процесс оспаривания занял 8 лет.На сайте кафе сказано, что оно начало работать в 1760 году, и с тех пор не меняло локацию. В разное время Antico Caffe Greco посещали английский поэт Джордж Гордон Байрон, философ Артур Шопенгауэр, писатель Марк Твен. Русские писатели тоже бывали в заведении. Здесь писал "Мертвые души" Николай Гоголь, кафе посещали Федор Тютчев и Иван Тургенев.Руководство здания, где было расположено кафе, объявило, что на его месте будет открыто новое заведение, но не уточнило, какое именно.Тот, кто читал Гоголя, вполне способен очертить мелком круг и защититься от всякой нечисти. Подробнее — в материале Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы".
рим
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/27/1023872779_0:166:1703:1443_1920x0_80_0_0_d82628de49b0239f7cb077bef31b33e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рим, николай васильевич гоголь, федор тютчев, кафе, суд
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"
14:37 10.10.2025 (обновлено: 15:24 10.10.2025)
В Риме закрылось литературное кафе Antico Caffe Greco, пишет издание Corriere della Sera
Выселению исторического заведения предшествовал многолетний судебный спор между руководством кафе и владельцами здания, в котором оно находилось.
Он начался в 2017 году, когда истек срок аренды помещения. Руководство заведения хотело его продлить, но получило отказ от собственника здания, который попыталось оспорить в суде. Процесс оспаривания занял 8 лет.
На сайте кафе сказано, что оно начало работать в 1760 году, и с тех пор не меняло локацию.
В разное время Antico Caffe Greco посещали английский поэт Джордж Гордон Байрон, философ Артур Шопенгауэр, писатель Марк Твен.
Русские писатели тоже бывали в заведении. Здесь писал "Мертвые души" Николай Гоголь, кафе посещали Федор Тютчев и Иван Тургенев.
Руководство здания, где было расположено кафе, объявило, что на его месте будет открыто новое заведение, но не уточнило, какое именно.
Тот, кто читал Гоголя, вполне способен очертить мелком круг и защититься от всякой нечисти. Подробнее — в материале Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы".