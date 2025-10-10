Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске - 10.10.2025 Украина.ру
Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске
Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске - 10.10.2025 Украина.ру
Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске
Лобовой штурм укреплений ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации был бы сопряжен с серьезными потерями, поэтому российское командование избрало стратегию окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-10-10T05:30
2025-10-10T05:30
Кнутов объяснил, почему российские войска не идут на прямое столкновение с глубоко эшелонированной обороной противника. Он подробно описал характер укреплений, созданных ВСУ."Пятьдесят километров с востока Славянско-Краматорской агломерации — это сплошные укрепления высшего уровня. Это взводные опорные пункты, система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании", — заявил эксперт.Он добавил, что атаковать такие позиции с помощью дронов также недостаточно эффективно. "Я уже не говорю про дроны, которыми бесполезно такие укрытия атаковать", — отметил военный историк.По словам Кнутова, в сложившихся условиях существует только одна верная тактика, исключающая лобовые атаки. "Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске

05:30 10.10.2025
 
Лобовой штурм укреплений ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации был бы сопряжен с серьезными потерями, поэтому российское командование избрало стратегию окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов объяснил, почему российские войска не идут на прямое столкновение с глубоко эшелонированной обороной противника. Он подробно описал характер укреплений, созданных ВСУ.
"Пятьдесят километров с востока Славянско-Краматорской агломерации — это сплошные укрепления высшего уровня. Это взводные опорные пункты, система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании", — заявил эксперт.
Он добавил, что атаковать такие позиции с помощью дронов также недостаточно эффективно. "Я уже не говорю про дроны, которыми бесполезно такие укрытия атаковать", — отметил военный историк.
По словам Кнутова, в сложившихся условиях существует только одна верная тактика, исключающая лобовые атаки. "Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
8 октября, 06:10
Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать Волчанск
