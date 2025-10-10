https://ukraina.ru/20251010/okruzhat-izolirovat-i-izmatyvat-knutov-pro-taktiku-unichtozheniya-vsu-v-slavyanske-i-kramatorske-1069853891.html

Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске

Лобовой штурм укреплений ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации был бы сопряжен с серьезными потерями, поэтому российское командование избрало стратегию окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Кнутов объяснил, почему российские войска не идут на прямое столкновение с глубоко эшелонированной обороной противника. Он подробно описал характер укреплений, созданных ВСУ."Пятьдесят километров с востока Славянско-Краматорской агломерации — это сплошные укрепления высшего уровня. Это взводные опорные пункты, система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании", — заявил эксперт.Он добавил, что атаковать такие позиции с помощью дронов также недостаточно эффективно. "Я уже не говорю про дроны, которыми бесполезно такие укрытия атаковать", — отметил военный историк.По словам Кнутова, в сложившихся условиях существует только одна верная тактика, исключающая лобовые атаки. "Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".

