Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Лобовой штурм укреплений ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации был бы сопряжен с серьезными потерями, поэтому российское командование избрало стратегию окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов объяснил, почему российские войска не идут на прямое столкновение с глубоко эшелонированной обороной противника. Он подробно описал характер укреплений, созданных ВСУ.
"Пятьдесят километров с востока Славянско-Краматорской агломерации — это сплошные укрепления высшего уровня. Это взводные опорные пункты, система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании", — заявил эксперт.
Он добавил, что атаковать такие позиции с помощью дронов также недостаточно эффективно. "Я уже не говорю про дроны, которыми бесполезно такие укрытия атаковать", — отметил военный историк.
По словам Кнутова, в сложившихся условиях существует только одна верная тактика, исключающая лобовые атаки. "Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
8 октября, 06:10Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать ВолчанскСтратегическое наступление группировки "Север" на Волчанск развивается по жесткому сценарию — российские войска методично выбивают ВСУ из промзон и лесов, лишая противника последних опорных пунктов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Подписывайся на