Одесситов оформляли "белобилетниками" за $12-16 тыс
Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование коррупционной схемы в Одесской области по оформлению непригодности к военной службе. Об этом ГБР сообщило 10 октября.
Одессит привлек к схеме помощи не желающих умирать за Зеленского сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и двух знакомых безработных. "Гражданские соучастники искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов США сняться с военного учета, а должностные лица подделывали данные для освобождения от службы. Схемой успели воспользоваться 10 человек", - рассказали в ГБР.Участников сделки задержали при получении второй части взятки. Все участники схемы пошли на сотрудничество со следствием и признали вину.Ранее в новостях: ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации Больше новостей дня представлено в обзоре Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 6 октября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование коррупционной схемы в Одесской области по оформлению непригодности к военной службе. Об этом ГБР сообщило 10 октября.
Одессит привлек к схеме помощи не желающих умирать за Зеленского сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и двух знакомых безработных.
"Гражданские соучастники искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов США сняться с военного учета, а должностные лица подделывали данные для освобождения от службы. Схемой успели воспользоваться 10 человек", - рассказали в ГБР.
Участников сделки задержали при получении второй части взятки. Все участники схемы пошли на сотрудничество со следствием и признали вину.
Ранее в новостях: ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации
Больше новостей дня представлено в обзоре Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 6 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
