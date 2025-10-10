ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/gbr-rasskazala-kak-upravdelami-sekretariata-kievskogo-gorsoveta-otkosil-ot-mobilizatsii-1069925127.html
ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации
ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации - 10.10.2025 Украина.ру
ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации
В окружении киевского градоначальника снова обнаружили коррупционеров - они помогли товарищу избежать отправки в зону СВО и проливать кровь за режим Зеленского. Информацию об этом опубликовало Государственное бюро расследований Украины.
2025-10-10T13:42
2025-10-10T13:42
новости
украина
гбр
киевсовет
новости украины
украина ру новости сегодня
сво
всу
потери всу
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069923051_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_5ae548216055b2bfa2ee76ec39b2de72.jpg
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Киевского градоначальника – секретаря Киевского городского совета. Фигурант в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами секретариата Киевского горсовета, которого мобилизовали в ряды ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд. Бывший секретарь городского совета направил письмо Киевской городской военно-гражданской администрации с ходатайством отправить мобилизованного управляющего делами секретариата на прохождение службы в Киевском городском совете. При этом в горсовете отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими. "Таким образом, работник Киевсовета с помощью бывшего секретаря фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял, да еще и незаконно получал зарплату в Киевсовете", - рассказали в ГБР.Ущерб государству от деятельности фигуранта превысил 690 тыс. гривен (1,4 млн.руб.). Факт правонарушения обоснован документами, собранными в ходе досудебного расследования, заключением судебно-экономической экспертизы, а также аудиторским исследованием, проведенным специалистом Государственной аудиторской службы Украины.Бывшему секретарю Киевсовета инкриминируется уголовное преступление - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и пособничество в составе группы лиц в содействии самовольному уходу с военной службы в условиях военного положения.Производство по Управляющему делами секретариата Киевского горсовета уже находится в суде. Он обвиняется в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, добавили в бюро. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
киев: последние новости
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069923051_14:0:929:686_1920x0_80_0_0_d02e8655d91455e68eaf3f23d7d888c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, гбр, киевсовет, новости украины, украина ру новости сегодня, сво, всу, потери всу, коррупция, антикоррупционеры, криминал, мобилизация на украине, мобилизация 2025, суд, киев, киев: последние новости, ситуация на украине, ситуация в киеве, уклонисты
Новости, Украина, ГБР, Киевсовет, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, СВО, ВСУ, потери ВСУ, коррупция, антикоррупционеры, криминал, мобилизация на Украине, мобилизация 2025, Суд, Киев, Киев: последние новости, ситуация на Украине, ситуация в Киеве, уклонисты

ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации

13:42 10.10.2025
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
В окружении киевского градоначальника снова обнаружили коррупционеров - они помогли товарищу избежать отправки в зону СВО и проливать кровь за режим Зеленского. Информацию об этом опубликовало Государственное бюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Киевского градоначальника – секретаря Киевского городского совета.
Фигурант в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами секретариата Киевского горсовета, которого мобилизовали в ряды ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд.
Бывший секретарь городского совета направил письмо Киевской городской военно-гражданской администрации с ходатайством отправить мобилизованного управляющего делами секретариата на прохождение службы в Киевском городском совете. При этом в горсовете отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими.
"Таким образом, работник Киевсовета с помощью бывшего секретаря фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял, да еще и незаконно получал зарплату в Киевсовете", - рассказали в ГБР.
Ущерб государству от деятельности фигуранта превысил 690 тыс. гривен (1,4 млн.руб.).
Факт правонарушения обоснован документами, собранными в ходе досудебного расследования, заключением судебно-экономической экспертизы, а также аудиторским исследованием, проведенным специалистом Государственной аудиторской службы Украины.
Бывшему секретарю Киевсовета инкриминируется уголовное преступление - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и пособничество в составе группы лиц в содействии самовольному уходу с военной службы в условиях военного положения.
Производство по Управляющему делами секретариата Киевского горсовета уже находится в суде. Он обвиняется в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, добавили в бюро.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГБРКиевсоветНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняСВОВСУпотери ВСУкоррупцияантикоррупционерыкриминалмобилизация на Украинемобилизация 2025СудКиевКиев: последние новостиситуация на Украинеситуация в Киевеуклонисты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Энергетический коллапс. Последствия удара российских ВКС по Украине
14:16Трампу больше не надо притворяться миротворцем: вместо Нобелевской премии можно получить Шевченковскую
14:06Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги
13:52Одесситов оформляли "белобилетниками" за $12-16 тыс
13:42ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации
13:09Министр строительства и ЖКХ РФ провёл совещание о водоснабжении ДНР
13:00Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
13:00Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 6 октября
12:50Режим прекращения огня в Газе вступил в силу в полдень, сообщила армия Израиля
12:28Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира
12:15В Киеве перебои не только со светом, ЕС не может достичь соглашения по замороженным активам: главное
12:06В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию
11:59Туннель был метров 700: командир расчета БПЛА рассказал о "находке" на Константиновском направлении
11:48Россия подходит к украинскому урегулированию на основе принципов, обсужденных на Аляске - Путин
11:43Продвижение ВС РФ, пауза в переговорном процессе и "пропаганда российского империализма". Главные события
11:36Последствия ночных ударов: Винница без света и воды, Киев без почты
11:21Последствия обстрелов ВСУ: погибли два мирных жителя Херсонской области
11:01ВС РФ разбивает позиции ВСУ в приграничных районах
10:57"Защищают центральную часть от вражеских групп": что происходит на Купянском направлении
10:54Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения
Лента новостейМолния