ГБР рассказала, как управделами секретариата Киевского горсовета "откосил" от мобилизации

В окружении киевского градоначальника снова обнаружили коррупционеров - они помогли товарищу избежать отправки в зону СВО и проливать кровь за режим Зеленского. Информацию об этом опубликовало Государственное бюро расследований Украины.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Киевского градоначальника – секретаря Киевского городского совета. Фигурант в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами секретариата Киевского горсовета, которого мобилизовали в ряды ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд. Бывший секретарь городского совета направил письмо Киевской городской военно-гражданской администрации с ходатайством отправить мобилизованного управляющего делами секретариата на прохождение службы в Киевском городском совете. При этом в горсовете отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими. "Таким образом, работник Киевсовета с помощью бывшего секретаря фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял, да еще и незаконно получал зарплату в Киевсовете", - рассказали в ГБР.Ущерб государству от деятельности фигуранта превысил 690 тыс. гривен (1,4 млн.руб.). Факт правонарушения обоснован документами, собранными в ходе досудебного расследования, заключением судебно-экономической экспертизы, а также аудиторским исследованием, проведенным специалистом Государственной аудиторской службы Украины.Бывшему секретарю Киевсовета инкриминируется уголовное преступление - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и пособничество в составе группы лиц в содействии самовольному уходу с военной службы в условиях военного положения.Производство по Управляющему делами секретариата Киевского горсовета уже находится в суде. Он обвиняется в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, добавили в бюро. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

