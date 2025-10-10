https://ukraina.ru/20251010/rabota-po-uregulirovaniyu-uspekhi-vs-rf-kollaps-posle-ataki-khronika-sobytiy-na-1300-6-oktyabrya-1069915162.html

Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 6 октября

Путин разъяснил, как РФ строит работу по украинскому урегулированию. ВС РФ уничтожают противника и технику. Власти Украины жалуются на "существенные повреждения" после атаки россиян

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе объяснил, что страна строит работу по украинскому урегулированию на основе положений, которые обсуждались на саммите на Аляске."Безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия в целом положительно оценивает результаты саммита.Переговоры Путина и президента США Дональда Трампа прошли на Аляске в августе. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заверил журналиста "России 1" Павла Зарубина, что Москва исполнена оптимизма с точки зрения духа Анкориджа по вопросу урегулирования конфликта.При этом он отметил, что с точки зрения поведения киевского режима Москва констатирует "пока не очень хорошее развитие событий".Киев не отвечает ни на проекты меморандума, ни на предложение РФ по трем рабочим группам, пояснил официальный представитель Кремля.По его словам, отсутствие реакции от Киева по предложению Москвы не позволяет начать "домашнюю работу" для организации встречи на высшем уровне.Песков подчеркнул, что киевский режим не отдает себе отчета в том, что с каждым днем его переговорные позиции ухудшаются."Киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцев, которую (они - ред.) заняли. Такую труднообъяснимую, оголтелую позицию, на фоне этого милитаристскую", - посетовал пресс-секретарь Путина.Он также указал, что Россия будет надеяться, что президент США Дональд Трамп сохранит политическую волю на мирное урегулирование ситуации на Украине.В то же время депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев считает, что переговоры по деэскалации конфликта на Украине должны проходить с участием США, Китая и Индии."Нужно выводить ситуацию на путь дипломатии и за счет переговоров... Нужно обращаться к странам-лидерам мира для предупреждения непоправимого. Инициировать дипломатические контакты с КНР и Индией, которые сейчас являются лидерами стран глобального Юга... Нужно вести переговоры с нашими союзниками... Прилагать усилия для возвращения администрации США к роли посредника в переговорах, по прекращению огня на Украине... Если для этого нужно будет поддержать чью-то кандидатуру на Нобелевскую премию мира, думаю и парламент, и вся Украина, в конце концов, за это охотно проголосуют", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.Успехи ВС РФДиверсионно-разведывательные группы российских войск прорвались в Константиновку, которая имеет ключевой для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе характер, сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской весны".Отмечается, что российским войскам удалось прорваться к городу в результате боев в районе Александро-Шультино.В свою очередь Министерство обороны России информировало, что расчеты БПЛА "Герань-2" сожгли пункт временной дислокации 48-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Лозовое на Купянском направлении.А экипажи ВКС России разнесли пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА противника в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка Харьковской области.По данным министерства, российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинской военной промышленности и обеспечивавшим их работу объектам энергетики Украины, а также по железнодорожной и морской инфраструктуре, используемой для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале показал демонстрирующие это кадры с Красноармейского направления. "На видео картина разгрома — остовы бронетехники и горящие "коробки" противника, более 25 единиц тяжелой техники на маленьком участке дороги на Димитров (Мирноград)", — написал военкор.По его словам, украинское командование превратило бои на данном участке фронта в "мясорубку" для бойцов ВСУ. Поддубный сравнил отправку Киевом сил на Красноармейское направление с бросанием дров в костер.Коллапс на УкраинеВ ночь на 10 октября российская армия нанесла серию ударов по критической инфраструктуре Украины. В результате свет пропал как в столице страны, так и в ряде других городов.Вкратце, Киев атаковали ракеты и БПЛА. В результате серии ударов большая часть столицы – левый и правый берега – остались без света. Под прицелом оказалась ТЭЦ-6. Также есть проблемы с водоснабжением.Были нанесены удары по Кременчугской ГЭС и Криворожской ТЭС, в Запорожье повреждена газовая инфраструктура.Всего в Запорожье зафиксировано семь ударов БПЛА, также замечены ФАБы и ракеты. Возникли повреждения газовых объектов. Также перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС. Перебои со светом начались и в Кривом Роге. В Днепропетровске, Сумах и Сумской области возникли перебои со светом.По Днепропетровску впервые ударил гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе X-38. Под ударом оказался Чечеловский район.ВС РФ нанесли поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Минобороны РФ отметило, что эти действия ВС РФ были ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России."Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заверили в министерстве.Владимир Зеленский пожаловался, что российские войска в ходе ударов запустили более 450 дронов и 30 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины.Зеленский добавил, что ожидает от западных партнеров жесткой реакции на российскую атаку.Премьер страны Юлия Свириденко подтвердила, что на Украине фиксируют существенные повреждения энергетической инфраструктуры.В Киеве из-за проблем с электроснабжением произошел транспортный коллапс. Метро работает с перебоями, цены на такси резко подскочили, доехать на правый берег стоит от тысячи гривен (24 доллара – ред.), в метро и наземном транспорте давка.Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, информировал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Владимир Когут."Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут.Украинские СМИ со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК пишут об отключениях света в Днепропетровской области. По их данным, в части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети.Энергокомпания "Сумыоблэнерго" сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Вовлечение Молдавии в войну, провалы ВСУ, перспективы переговоров. Хроника событий на утро 10 октября на сайте Украина.ру.

