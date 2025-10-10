https://ukraina.ru/20251010/trampu-bolshe-ne-nado-pritvoryatsya-mirotvortsem-vmesto-nobelevskoy-premii-mozhno-poluchit-1069923227.html

Трампу больше не надо притворяться миротворцем: вместо Нобелевской премии можно получить Шевченковскую

Нобелевскую награду мира 10 октября присудили не американскому президенту, который завершил уже с десяток войн. Она досталась оппозиционеру из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Неизвестный политик обошёл могущественного и тщеславного лидера США. Это сигнал о том, что Трампу всё-таки не удалось победить глобалистское лобби.

Ведь, как известно, Нобелевская премия остаётся одной из самых политизированных в мире, в том числе премия за мир. Эксперты в своих соцсетях поделились первыми впечатлениями.Политолог Вадим ТрухачёвНобелевскую премию мира в Осло присудили оппозиционерке из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Мол, за неустанную борьбу за права человека...Полное ощущение, что Норвежский Нобелевский комитет превратил в клоунаду премию мира, а Шведский — премию по литературе. Обе награды всё время вручают людям одного лишь леволиберального толка и "угнетаемым". Дают по разнарядке. Не нравится Орбан — дают премию по литературе его противнику Ласло Краснахоркаи. Не нравится Мадуро — дают его противнице. Не нравится Лукашенко — одаривают Алексиевич.Представляется, что Нобель в гробу переворачивается, видя, в какое убожество превратили его премию.Украинский политик Макс БужанскийКак я и предполагал, Нобелевскую премию мира, которую реально заслужил Трамп — и за Ближний Восток, и за Кавказ, и за Индию с Пакистаном, — вручили хрен знает кому. А именно некоей Марии Корине Мачадо, лидеру оппозиции в Венесуэле, о существовании которой никто не подозревал ещё час назад.На самом деле, в этом есть технология: отдать премию, заслуженную Трампом, — это вызвать скандал. Отдали ноунейму, с которым невозможно скандалить. И да, это ведь премия мира, а не премия борьбы за демократию.Но таковы они, либеральные ценности и стандарты, поэтому делай добро и бросай его в воду.Украинский политолог Кость БондаренкоУ Трампа остаётся шанс получить вместо Нобелевской Шевченковскую премию, если будет следовать советам и указаниям Зеленского.Американист Малек ДудаковНобелевская премия мира для Трампа — незакрытый гештальт, который тянется на протяжении многих лет. Это проявление давнего конфликта с Обамой, из-за которого Трамп, в общем-то, и пошёл в большую политику. Однако было очевидно, что премию в этом году Трампу не вручат.Попытки Белого дома грозить Норвегии тарифами закончились ничем, хотя норвежские рыбаки и понесли убытки. Союзники Трампа — правые из Партии прогресса — проиграли на выборах. Находящиеся же у власти левые относятся к Трампу скверно.Однако в конечном счёте нашли своеобразный компромисс. Нобелевскую премию вручили неформальному лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Она сейчас прячется от власти в венесуэльских джунглях. Её соратник Эдмундо Гонсалес после участия в прошлогодних выборах сбежал из страны и проживает в Испании. Другой оппозиционер, Хуан Гуайдо, которого долгое время США признавали президентом Венесуэлы, нынче обитает во Флориде.На текущий момент Госдепартамент признаёт венесуэльским лидером Гонсалеса, но шансов прийти к власти у последнего нет никаких. Белый дом теперь проводит психологическую операцию в Карибском море, надеясь вызвать раскол в венесуэльской власти. Впрочем, пока проявляется эффект сплочения вокруг флага — даже венесуэльская оппозиция критикует военные планы США.Вручение премии Мачадо может быть сигналом для Трампа — мол, европейцы будут готовы поддержать попытки США устроить смену режима в Каракасе. Однако ситуация всё равно сильно отличается от событий 2019 года, когда на стороне США против Венесуэлы выступила почти вся Латинская Америка. Сейчас же там у власти в большинстве стран левые, и они в бойкоте Венесуэлы участвовать не будут.Публицист Алексей ПилькоНобелевский комитет поступил по отношению к Дональду Трампу оскорбительно и присудил ежегодную премию мира оппозиционному венесуэльскому политику — Марии Корине Мачадо. Теперь Трамп может разве что попытаться привести к власти в Венесуэле женщину, которая лишила его премии. Хотя есть ещё возможность попробовать в следующем году.Чего только не делал президент США, чтобы получить Нобелевку. Даже успел добиться очередного перемирия между Израилем и ХАМАС в Газе. Но стать в один ряд с Бараком Обамой (который, судя по всему, получил премию мира только за то, что выиграл президентские выборы) ему не удалось. Нобелевский комитет на поводу у Трампа не пошёл, хотя сама премия мира уже прилично девальвирована.Вполне возможно, что Трамп добьётся своего чуть позже.Политолог Максим ЖаровТрамп не получил Нобелевскую премию мира. Вместо него эту премию отдали лидеру управляемой из США венесуэльской "оппозиции" Марии Корине Мачадо.Скорее всего, на это решение повлияли оскорбительные реплики Трампа в адрес Обамы ("получил премию ни за что") и организованные "глобальным Лондоном" вбросы, что Трамп якобы введёт против Норвегии повышенные пошлины, если не получит премию мира. Вот поэтому с помощью Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо Трампу и придали "ускорение", чтобы быстрее решился на вторжение США в Венесуэлу и свержение Мадуро.На таком фоне сегодняшняя запоздалая поддержка Трамповой премии со стороны Кремля выглядит ещё более странно.Общественный деятель Александр СкубченкоТрамп пролетает, как "Кинжал" над Киевом: Нобелевская премия мира уходит оппозиции в Венесуэлу. Всё, можно больше не притворяться миротворцем.Читайте также: Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира

