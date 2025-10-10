Чета Трампов благодарит Путина, украинцы сидят без света, ВС РФ идут вперед. Итоги 10 октября - 10.10.2025 Украина.ру
Чета Трампов благодарит Путина, украинцы сидят без света, ВС РФ идут вперед. Итоги 10 октября
Чета Трампов благодарит Путина, украинцы сидят без света, ВС РФ идут вперед. Итоги 10 октября - 10.10.2025 Украина.ру
Чета Трампов благодарит Путина, украинцы сидят без света, ВС РФ идут вперед. Итоги 10 октября
Дональд Трамп и его жена Мелания поблагодарили президента России Владимира Путина, в украинских регионах вводятся графики отключения электричества, ВС РФ продолжают свое продвижение
Чета Трампов благодарит ПутинаПрезидент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за его слова о Нобелевской премии. Слова благодарности он написал в своём посте в Truth Social, приложив цитаты и видео выступления российского лидера, который отметил, что Трамп реально работает над достижением мира, несмотря на сложности.Ранее российский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что авторитет Нобелевского комитета утрачен, так как он "не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не делал". При этом президент России не стал говорить, достоин ли американский лидер награды.Кроме того, жена президента США Мелания Трамп заявила, что получила ответ от президента России Владимира Путина на своё письмо, посвящённое украинским детям. Кроме того, она подчеркнула наличие "открытого канала коммуникации" с российским лидером и прямую работу своего представителя с его командой и добавила, что Россия демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию об украинских детях.Украина сидит без светаАварийные отключения электроэнергии охватили сразу десять регионов Украины, включая Киев – об этом сообщили в "Укрэнерго". На текущий момент без света остаются часть жителей Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областей.Помимо этого, графики отключений электричества начали действовать в Кировоградской области – об этом сообщает "Кировоградоблэнерго". Известно, что трудности с поставкой электроэнергии зафиксированы и в Ровенской области – как сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники на местах, даже в Ровно, областном центре, не работают светофоры и остановилось движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения. Помимо этого, о подготовке к аварийным отключениям электричества во Львовской области заявило "Львовоблэнерго".Министерство цифрового развития Украины призвало население "подготовиться к блэкаутам" и опубликовало инструкцию, как оставаться на связи во время отключений электричества.В свою очередь, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что если украинцы "начинают кого-то обвинять внутри страны в отключениях света после обстрелов — Россия достигла своей цели".Что происходит на фронтеПодразделения группировки войск "Восток" ВС РФ широким фронтом продвинулись в Запорожской области, передовые подразделения заняли позиции по реке Янчур – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Также известно, что подразделения 29-й армии ВС РФ прорвали обороны ВСУ в районе населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области и начали бои за село – об этом сообщил телеграм-канал "Воин DV". Ресурс также сообщает, что украинские войска активно контратакуют, однако успеха не имеют.Кроме того, "Воин DV" также сообщает, что подразделения 36-й армии продвигаются в районе Вербового, взяв под контроль район обороны до 1,5 км в глубину и до 1 км по фронту.Также известно, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ начали развивать наступление от села Филия в сторону крупного поселка Новопавловка в Днепропетровской области – об этом сообщило информационное агентство "Anna News".На Константиновском направлении подразделения ВС РФ полностью зачистили плацдарм на южном берегу Клебан-Быкского водохранилища, который несколько недель удерживали украинские подразделения, не имевшие возможность отойти – об этом сообщил телеграм-канал "Новости СВО и мира".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в поселке Ямполь, взяв под контроль всю северную часть населенного пункта и подойдя вплотную к зданию поселкового совета – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Данную информацию также подтверждает телеграм-канал "Оперативный простор", который также сообщает о продвижении российских войск в сторону Красного Лимана.Также телеграм-канал сообщает, что подразделения 20-й армии ВС РФ продолжают продвигаться в сторону населенных пунктов Александровка и Коровий Яр, а ВКС России авиаударом уничтожили базу иностранных наемников и Сил Спецопераций Украины в населенном пункте Старый Караван.На Харьковском направлении ВС РФ продвинулись широким фронтом в городской застройке Волчанска – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".ВКС России нанесли удар планирующей авиабомбой по целям в Днепропетровске – об этом сообщают украинские телеграм-каналы, которые также отмечают, что это уже второй случай удара подобным боеприпасом по целям в городе за минувшие сутки.Кроме того, ВКС России нанесли серию ударов беспилотниками "Герань" в Черниговской области, в районе городов Нежин и Борзна – об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
19:48 10.10.2025
 
Дональд Трамп и его жена Мелания поблагодарили президента России Владимира Путина, в украинских регионах вводятся графики отключения электричества, ВС РФ продолжают свое продвижение
Чета Трампов благодарит Путина
Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за его слова о Нобелевской премии. Слова благодарности он написал в своём посте в Truth Social, приложив цитаты и видео выступления российского лидера, который отметил, что Трамп реально работает над достижением мира, несмотря на сложности.
Ранее российский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что авторитет Нобелевского комитета утрачен, так как он "не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не делал". При этом президент России не стал говорить, достоин ли американский лидер награды.
Я не знаю, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира, но он много делает для решения сложных кризисов.
Владимир Путин
Президент России
Кроме того, жена президента США Мелания Трамп заявила, что получила ответ от президента России Владимира Путина на своё письмо, посвящённое украинским детям. Кроме того, она подчеркнула наличие "открытого канала коммуникации" с российским лидером и прямую работу своего представителя с его командой и добавила, что Россия демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию об украинских детях.
Украина сидит без света
Аварийные отключения электроэнергии охватили сразу десять регионов Украины, включая Киев – об этом сообщили в "Укрэнерго". На текущий момент без света остаются часть жителей Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областей.
Помимо этого, графики отключений электричества начали действовать в Кировоградской области – об этом сообщает "Кировоградоблэнерго". Известно, что трудности с поставкой электроэнергии зафиксированы и в Ровенской области – как сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники на местах, даже в Ровно, областном центре, не работают светофоры и остановилось движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения. Помимо этого, о подготовке к аварийным отключениям электричества во Львовской области заявило "Львовоблэнерго".
Министерство цифрового развития Украины призвало население "подготовиться к блэкаутам" и опубликовало инструкцию, как оставаться на связи во время отключений электричества.
В свою очередь, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что если украинцы "начинают кого-то обвинять внутри страны в отключениях света после обстрелов — Россия достигла своей цели".
Что происходит на фронте
Подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ широким фронтом продвинулись в Запорожской области, передовые подразделения заняли позиции по реке Янчур – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Также известно, что подразделения 29-й армии ВС РФ прорвали обороны ВСУ в районе населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области и начали бои за село – об этом сообщил телеграм-канал "Воин DV". Ресурс также сообщает, что украинские войска активно контратакуют, однако успеха не имеют.
Кроме того, "Воин DV" также сообщает, что подразделения 36-й армии продвигаются в районе Вербового, взяв под контроль район обороны до 1,5 км в глубину и до 1 км по фронту.
Также известно, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ начали развивать наступление от села Филия в сторону крупного поселка Новопавловка в Днепропетровской области – об этом сообщило информационное агентство "Anna News".
На Константиновском направлении подразделения ВС РФ полностью зачистили плацдарм на южном берегу Клебан-Быкского водохранилища, который несколько недель удерживали украинские подразделения, не имевшие возможность отойти – об этом сообщил телеграм-канал "Новости СВО и мира".
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в поселке Ямполь, взяв под контроль всю северную часть населенного пункта и подойдя вплотную к зданию поселкового совета – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Данную информацию также подтверждает телеграм-канал "Оперативный простор", который также сообщает о продвижении российских войск в сторону Красного Лимана.
Также телеграм-канал сообщает, что подразделения 20-й армии ВС РФ продолжают продвигаться в сторону населенных пунктов Александровка и Коровий Яр, а ВКС России авиаударом уничтожили базу иностранных наемников и Сил Спецопераций Украины в населенном пункте Старый Караван.
На Харьковском направлении ВС РФ продвинулись широким фронтом в городской застройке Волчанска – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".
ВКС России нанесли удар планирующей авиабомбой по целям в Днепропетровске – об этом сообщают украинские телеграм-каналы, которые также отмечают, что это уже второй случай удара подобным боеприпасом по целям в городе за минувшие сутки.
Кроме того, ВКС России нанесли серию ударов беспилотниками "Герань" в Черниговской области, в районе городов Нежин и Борзна – об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
