Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала - 10.10.2025
Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала
Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала
Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала
В резолюциях Европарламента можно прописывать все, что угодно, но никакой реальной ценности эти документы не несут.Поэтому можно, как это делают европейские парламентарии, играть в виртуальную войну, объявлять ее и направлять на Россию кары небесные, но к реальности, в том числе вокруг украинского конфликта, это не имеет никакого отношения.
2025-10-10T06:30
2025-10-10T06:30
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов.Европарламент призвал Запад разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничений. Кроме того, европарламентарии призвали страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.- Артем Павлович, учитывая рекомендательный характер резолюций Европарламента, последуют ли этим советам лидеры европейских государств?- Даже если подобные решения будут приняты, последнее, на что будут опираться руководители государств Европейского союза, это резолюция Европарламента. Эти резолюции в последнее время выполнены в эмоциональном ключе, и сделано это сознательно, поскольку в Европарламенте понимают, что эти резолюции законодательной силы не имеют.Депутаты, которые эти резолюции утверждают, понимают, что никакой ответственности они не несут. Однако у них появляется возможность выставить себя в качестве главных защитников Евросоюза, как они это понимают, и получить политический капитал.- Все же могут ли такой приказ отдать в Польше и странах Прибалтики, где активно звучат призывы к противостоянию с Россией?- Как показывает практика, на кнопку пока никто не нажимает ни в Таллине, ни в Риге. Несмотря на антироссийскую риторику эти страны вынуждены ориентироваться на внутриблоковую дисциплину, на то, что их решения, которые могут привести к эскалации, будут сначала обсуждаться на уровне руководства НАТО и ЕС. И совершенно необязательно эти действия могут привести к тому результату, который они ожидают. Они могут столкнуться с критикой более крупных партнеров, прежде всего США, которые могут не оценить такое провокационное поведение прибалтийских государств.- Еще одна резолюция Европарламента это призыв разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничения. Очень сильно похоже на призыв к войне. Какие виды оружия здесь имеются в виду, ведь дальнобойные ракеты TaurusГермания Киеву пока не поставила?- Опять же надо иметь в виду, что в резолюциях Европарламента можно прописывать все, что угодно, но никакой реальной ценности эти документы не несут.Поэтому можно, как это делают европейские парламентарии, играть в виртуальную войну, объявлять ее и направлять на Россию кары небесные, но к реальности, в том числе вокруг украинского конфликта, это не имеет никакого отношения.- Недавно Ангела Меркель заявила, что вину за начало активных боевых действий на Украине в 2022 году несут прибалтийские государства и Польша. Означают ли ее слова, что некоторая часть европейских элит готова свалить вину на лимитрофов и зондирует почву для нормализации отношений с Россией?- В этом случае Меркель, если брать общий контекст ее заявления, не столько указывала на государства Прибалтики и Польши, как на страны, которые выступали против ее инициативы перезапуска диалога с Россией в конце 2021 года, сколько на политические силы внутри ЕС, которые так же эту позицию разделяли. В том числе и в ФРГ.Скорее, это было заявление, направленное внутрь страны, сигнал канцлеру Мерцу, который сейчас полностью разделяет позицию Прибалтики и Польши в отношении того, как надо себя вести по поводу украинского конфликта. Как следует вести диалог с Россией, то есть вести его через помощь Украине.Отсылка на позицию Прибалтики и Польши удобная и универсальная. Все понимают, какую позицию эти государства занимают в отношении России. Свалить на них всю вину было репутационно безопасно для Меркель, хотя адресат ее заявлений другой.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ цепляются за Купянск, борются с дезертирством и контратакуют под Сумами
Украина.ру
Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала

06:30 10.10.2025
 
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В резолюциях Европарламента можно прописывать все, что угодно, но никакой реальной ценности эти документы не несут.Поэтому можно, как это делают европейские парламентарии, играть в виртуальную войну, объявлять ее и направлять на Россию кары небесные, но к реальности, в том числе вокруг украинского конфликта, это не имеет никакого отношения.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов.
Европарламент призвал Запад разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничений. Кроме того, европарламентарии призвали страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.
- Артем Павлович, учитывая рекомендательный характер резолюций Европарламента, последуют ли этим советам лидеры европейских государств?
- Даже если подобные решения будут приняты, последнее, на что будут опираться руководители государств Европейского союза, это резолюция Европарламента.
Эти резолюции в последнее время выполнены в эмоциональном ключе, и сделано это сознательно, поскольку в Европарламенте понимают, что эти резолюции законодательной силы не имеют.
Депутаты, которые эти резолюции утверждают, понимают, что никакой ответственности они не несут. Однако у них появляется возможность выставить себя в качестве главных защитников Евросоюза, как они это понимают, и получить политический капитал.
- Все же могут ли такой приказ отдать в Польше и странах Прибалтики, где активно звучат призывы к противостоянию с Россией?
- Как показывает практика, на кнопку пока никто не нажимает ни в Таллине, ни в Риге. Несмотря на антироссийскую риторику эти страны вынуждены ориентироваться на внутриблоковую дисциплину, на то, что их решения, которые могут привести к эскалации, будут сначала обсуждаться на уровне руководства НАТО и ЕС.
И совершенно необязательно эти действия могут привести к тому результату, который они ожидают. Они могут столкнуться с критикой более крупных партнеров, прежде всего США, которые могут не оценить такое провокационное поведение прибалтийских государств.
- Еще одна резолюция Европарламента это призыв разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничения. Очень сильно похоже на призыв к войне. Какие виды оружия здесь имеются в виду, ведь дальнобойные ракеты TaurusГермания Киеву пока не поставила?
- Опять же надо иметь в виду, что в резолюциях Европарламента можно прописывать все, что угодно, но никакой реальной ценности эти документы не несут.
Поэтому можно, как это делают европейские парламентарии, играть в виртуальную войну, объявлять ее и направлять на Россию кары небесные, но к реальности, в том числе вокруг украинского конфликта, это не имеет никакого отношения.
- Недавно Ангела Меркель заявила, что вину за начало активных боевых действий на Украине в 2022 году несут прибалтийские государства и Польша. Означают ли ее слова, что некоторая часть европейских элит готова свалить вину на лимитрофов и зондирует почву для нормализации отношений с Россией?
- В этом случае Меркель, если брать общий контекст ее заявления, не столько указывала на государства Прибалтики и Польши, как на страны, которые выступали против ее инициативы перезапуска диалога с Россией в конце 2021 года, сколько на политические силы внутри ЕС, которые так же эту позицию разделяли. В том числе и в ФРГ.
Скорее, это было заявление, направленное внутрь страны, сигнал канцлеру Мерцу, который сейчас полностью разделяет позицию Прибалтики и Польши в отношении того, как надо себя вести по поводу украинского конфликта. Как следует вести диалог с Россией, то есть вести его через помощь Украине.
Отсылка на позицию Прибалтики и Польши удобная и универсальная. Все понимают, какую позицию эти государства занимают в отношении России. Свалить на них всю вину было репутационно безопасно для Меркель, хотя адресат ее заявлений другой.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ цепляются за Купянск, борются с дезертирством и контратакуют под Сумами
