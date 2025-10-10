https://ukraina.ru/20251010/artem-sokolov-deputaty-evroparlamenta-obyavili-rossii-virtualnuyu-voynu-radi-politicheskogo-kapitala-1069882099.html

Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала

В резолюциях Европарламента можно прописывать все, что угодно, но никакой реальной ценности эти документы не несут.Поэтому можно, как это делают европейские парламентарии, играть в виртуальную войну, объявлять ее и направлять на Россию кары небесные, но к реальности, в том числе вокруг украинского конфликта, это не имеет никакого отношения.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов.Европарламент призвал Запад разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничений. Кроме того, европарламентарии призвали страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.- Артем Павлович, учитывая рекомендательный характер резолюций Европарламента, последуют ли этим советам лидеры европейских государств?- Даже если подобные решения будут приняты, последнее, на что будут опираться руководители государств Европейского союза, это резолюция Европарламента. Эти резолюции в последнее время выполнены в эмоциональном ключе, и сделано это сознательно, поскольку в Европарламенте понимают, что эти резолюции законодательной силы не имеют.Депутаты, которые эти резолюции утверждают, понимают, что никакой ответственности они не несут. Однако у них появляется возможность выставить себя в качестве главных защитников Евросоюза, как они это понимают, и получить политический капитал.- Все же могут ли такой приказ отдать в Польше и странах Прибалтики, где активно звучат призывы к противостоянию с Россией?- Как показывает практика, на кнопку пока никто не нажимает ни в Таллине, ни в Риге. Несмотря на антироссийскую риторику эти страны вынуждены ориентироваться на внутриблоковую дисциплину, на то, что их решения, которые могут привести к эскалации, будут сначала обсуждаться на уровне руководства НАТО и ЕС. И совершенно необязательно эти действия могут привести к тому результату, который они ожидают. Они могут столкнуться с критикой более крупных партнеров, прежде всего США, которые могут не оценить такое провокационное поведение прибалтийских государств.- Еще одна резолюция Европарламента это призыв разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничения. Очень сильно похоже на призыв к войне. Какие виды оружия здесь имеются в виду, ведь дальнобойные ракеты TaurusГермания Киеву пока не поставила?- Опять же надо иметь в виду, что в резолюциях Европарламента можно прописывать все, что угодно, но никакой реальной ценности эти документы не несут.Поэтому можно, как это делают европейские парламентарии, играть в виртуальную войну, объявлять ее и направлять на Россию кары небесные, но к реальности, в том числе вокруг украинского конфликта, это не имеет никакого отношения.- Недавно Ангела Меркель заявила, что вину за начало активных боевых действий на Украине в 2022 году несут прибалтийские государства и Польша. Означают ли ее слова, что некоторая часть европейских элит готова свалить вину на лимитрофов и зондирует почву для нормализации отношений с Россией?- В этом случае Меркель, если брать общий контекст ее заявления, не столько указывала на государства Прибалтики и Польши, как на страны, которые выступали против ее инициативы перезапуска диалога с Россией в конце 2021 года, сколько на политические силы внутри ЕС, которые так же эту позицию разделяли. В том числе и в ФРГ.Скорее, это было заявление, направленное внутрь страны, сигнал канцлеру Мерцу, который сейчас полностью разделяет позицию Прибалтики и Польши в отношении того, как надо себя вести по поводу украинского конфликта. Как следует вести диалог с Россией, то есть вести его через помощь Украине.Отсылка на позицию Прибалтики и Польши удобная и универсальная. Все понимают, какую позицию эти государства занимают в отношении России. Свалить на них всю вину было репутационно безопасно для Меркель, хотя адресат ее заявлений другой.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ цепляются за Купянск, борются с дезертирством и контратакуют под Сумами

