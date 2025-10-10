Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа - 10.10.2025 Украина.ру
Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа
Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа - 10.10.2025
Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа
Через 53 года после истории, ставшей основанием для импичмента 37-го президента Ричарда Никсона, в Соединённых Штатах вновь в центре внимания прослушка политических оппонентов
Из множества данных обещаний одно президенту США Дональду Трампу выполнять особенно приятно – привлекать к ответственности своих внутриполитических врагов.На днях ФБР выступило с разоблачениями бывшего спецпрокурора Джека Смита, который вёл расследования против нынешнего главы государства. Как выяснилось, в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года он вместе со своей командой отслеживал личные переписки и прослушивал звонки законодателей-республиканцев с целью выявить сговор соратников Трампа и в дальнейшем уличить их в попытке захвата власти.Доступ к телефонным данным чиновников они получили, когда у власти был демократ Джо Байден. Агенты группы под названием "Арктический мороз", основанной в апреле 2022 года, проводили предварительный анализ сообщений законодателей, проверяли, по каким номерам они звонили, откуда совершён звонок и где получен. В поле зрения попали сенаторы Джош Хоули, Синтия Ламмис, Рон Джонсон, Марша Блэкберн, Билл Хагерти, Дэн Салливан, Томми Тубервил и даже сторонник расширения полномочий разведсообщества по слежке за американцами Линдси Грэм* (хотя его сторонником Трампа назвать сложно), а также конгрессмен Майк Келли."Я узнал об этом недавно. Джек Смит был мерзким, плохим парнем, ужасным человеком, который всегда заходил слишком далеко. Он был жестоким и ужасным прокурором и теперь расплачивается за это. &lt;…&gt; Это действительно ужасно. Они пытались уничтожить Республиканскую партию и попались!!!" - заявил Трамп, комментируя эту новость.При этом источники телеканала NBC утверждают, что отслеживание звонков было законным, поскольку установлено, исходя из полученных сведений о том, что Трамп и его соратники якобы звонили сенаторам-республиканцам с призывом отсрочить признание результатов проигранных ими президентских выборов-2020.Обнародование информации об осуществляемой слежке повлекло за собой кадровые чистки в ведомстве. Мало того, что ликвидировано подразделение ФБР, которое занималось делом о штурме Капитолия, так ещё и уволили троих спецагентов, которые были задействованы в расследовании Смита. И далеко не факт, что на этом всё."Прозрачность важна, а подотчётность критически важна. В связи с последними данными о необоснованной слежке за членами Конгресса со стороны предыдущего руководства ФБР мы уже предприняли следующие действия: уволили сотрудников &lt;...&gt; и начали расследование, в рамках которого будут приняты дополнительные меры по привлечению к ответственности", - предупредил директор ФБР Кэш Пател.Трамп мечтал уволить Смита "в течение двух секунд" по возвращении в Белый дом и неоднократно критиковал его во время последней избирательной кампании, называл коррумпированным человеком, но такого удовольствия спецпрокурор ему не доставил - спустя считанные дни после победы Трампа на выборах Смит рассказал нескольким собеседникам о намерении опередить избранного президента, в отставку он подал накануне инаугурации 47-го президента.Если бы республиканец выборы проиграл, то вполне мог бы провести остаток жизни в тюрьме, а так Смиту пришлось обратиться в суд с ходатайством о закрытии дел в отношении Трампа, поскольку американское законодательство не позволяет привлекать к уголовной ответственности действующего президента независимо от тяжести обвинений и доказательной базы. Хотя ещё 1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет: его не могут судить за действия, совершённые в период правления. В итоге суд в Вашингтоне, как и просил Смит, прекратил уголовное дело против Трампа без возможности обжалования."Нынешний скандал о шпионаже может стать одним из самых больших в американской истории. Уотергейт и рядом не стоял", - считает американист Малек Дудаков.Чистки прошли и в другом ведомстве – в Пентагоне. Как сообщила газета TheWashington Post со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы, по итогам проведённой среди почти 300 человек проверки на предмет критики высказываний недавно застреленного Чарли Кирка, который внёс большой вклад в переизбрание Трампа на второй срок благодаря мобилизации молодёжного электората, к 30 сотрудникам применили меры дисциплинарного характера, двух гражданских лиц уволили, с тремя военнослужащими могут прекратить контракт за прозвучавшую критику активиста, который был другом главы Пентагона Пита Хегсета. К слову, за членами движения Turning Point USA, которое возглавлял Кирк, прежняя команда ФСБ тоже следила.Коми уже пошёл под судЧас расплаты настаёт и для Джеймса Коми, руководившего ФБР в самом начале первого президентского срока Трампа. Он, как и бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, уже находится под следствием по уголовному делу за возможные правонарушения при расследовании якобы имевших место связей Трампа с Россией. Разбирательство началось ещё в июле после того, как ЦРУ обнаружило нарушения в оценке разведки якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы 2016 года.На заседании в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния) 8 октября Коми официально предъявили обвинения в даче ложных показаний Конгрессу в сентябре 2020 года и воспрепятствовании правосудию по делу о Рашагейте. Если его признают виновным, бывшему директору ФБР грозит до пяти лет лишения свободы.Несколькими днями ранее телеканал CBS, ссылаясь на несколько источников, рассказал о планах ФБР устроить показательный арест бывшего главы ведомства и конвоировать его перед прессой, но заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш опроверг эту информацию.Первое заседание суда по делу Коми по существу состоится в январе 2026 года. Сам он отрицает все обвинения, адвокаты будут ходатайствовать о прекращении дела, носящего, как они утверждают, избирательный и политически мотивированный характер.Как показал опрос компании YouGov, больше половины респондентов - 51% - считают неприемлемым проведение расследований в отношении оппонентов Трампа по его указу, 30% не видят в этом проблемы, 19% затруднились с ответом. Но как всегда в Штатах среднюю температуру в социологических исследованиях определяет политическая принадлежность участников опроса: если против разбирательств среди демократов высказываются 85%, то среди республиканцев – всего 18%, а поддерживают эту кампанию 6% демократов и 60% республиканцев.*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также Час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас
https://ukraina.ru/20241031/1058509492.html
https://ukraina.ru/20250911/pulya-dlya-kirka--pulya-dlya-trampa-ubit-unikalnyy-politik-govorivshiy-amerikantsam-pravdu-ob-ukraine-1068522689.html
Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа

05:10 10.10.2025
 
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Через 53 года после истории, ставшей основанием для импичмента 37-го президента Ричарда Никсона, в Соединённых Штатах вновь в центре внимания прослушка политических оппонентов
Из множества данных обещаний одно президенту США Дональду Трампу выполнять особенно приятно – привлекать к ответственности своих внутриполитических врагов.
На днях ФБР выступило с разоблачениями бывшего спецпрокурора Джека Смита, который вёл расследования против нынешнего главы государства. Как выяснилось, в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года он вместе со своей командой отслеживал личные переписки и прослушивал звонки законодателей-республиканцев с целью выявить сговор соратников Трампа и в дальнейшем уличить их в попытке захвата власти.
Доступ к телефонным данным чиновников они получили, когда у власти был демократ Джо Байден. Агенты группы под названием "Арктический мороз", основанной в апреле 2022 года, проводили предварительный анализ сообщений законодателей, проверяли, по каким номерам они звонили, откуда совершён звонок и где получен. В поле зрения попали сенаторы Джош Хоули, Синтия Ламмис, Рон Джонсон, Марша Блэкберн, Билл Хагерти, Дэн Салливан, Томми Тубервил и даже сторонник расширения полномочий разведсообщества по слежке за американцами Линдси Грэм* (хотя его сторонником Трампа назвать сложно), а также конгрессмен Майк Келли.
"Я узнал об этом недавно. Джек Смит был мерзким, плохим парнем, ужасным человеком, который всегда заходил слишком далеко. Он был жестоким и ужасным прокурором и теперь расплачивается за это. <…> Это действительно ужасно. Они пытались уничтожить Республиканскую партию и попались!!!" - заявил Трамп, комментируя эту новость.
При этом источники телеканала NBC утверждают, что отслеживание звонков было законным, поскольку установлено, исходя из полученных сведений о том, что Трамп и его соратники якобы звонили сенаторам-республиканцам с призывом отсрочить признание результатов проигранных ими президентских выборов-2020.
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября 2024, 12:51
Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это былоКамала Харрис выступила на митинге в Вашингтоне. Локация была выбрана не случайно. Кандидат в президенты США напомнила, как четыре года назад ее соперник Дональд Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Про спровоцировал – это версия демократов, республиканцы же уверены, что события 6 января 2021 года стали следствием массовых фальсификаций на выборах
Обнародование информации об осуществляемой слежке повлекло за собой кадровые чистки в ведомстве. Мало того, что ликвидировано подразделение ФБР, которое занималось делом о штурме Капитолия, так ещё и уволили троих спецагентов, которые были задействованы в расследовании Смита. И далеко не факт, что на этом всё.
"Прозрачность важна, а подотчётность критически важна. В связи с последними данными о необоснованной слежке за членами Конгресса со стороны предыдущего руководства ФБР мы уже предприняли следующие действия: уволили сотрудников <...> и начали расследование, в рамках которого будут приняты дополнительные меры по привлечению к ответственности", - предупредил директор ФБР Кэш Пател.
Трамп мечтал уволить Смита "в течение двух секунд" по возвращении в Белый дом и неоднократно критиковал его во время последней избирательной кампании, называл коррумпированным человеком, но такого удовольствия спецпрокурор ему не доставил - спустя считанные дни после победы Трампа на выборах Смит рассказал нескольким собеседникам о намерении опередить избранного президента, в отставку он подал накануне инаугурации 47-го президента.
Если бы республиканец выборы проиграл, то вполне мог бы провести остаток жизни в тюрьме, а так Смиту пришлось обратиться в суд с ходатайством о закрытии дел в отношении Трампа, поскольку американское законодательство не позволяет привлекать к уголовной ответственности действующего президента независимо от тяжести обвинений и доказательной базы. Хотя ещё 1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет: его не могут судить за действия, совершённые в период правления. В итоге суд в Вашингтоне, как и просил Смит, прекратил уголовное дело против Трампа без возможности обжалования.
"Нынешний скандал о шпионаже может стать одним из самых больших в американской истории. Уотергейт и рядом не стоял", - считает американист Малек Дудаков.
Чистки прошли и в другом ведомстве – в Пентагоне. Как сообщила газета TheWashington Post со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы, по итогам проведённой среди почти 300 человек проверки на предмет критики высказываний недавно застреленного Чарли Кирка, который внёс большой вклад в переизбрание Трампа на второй срок благодаря мобилизации молодёжного электората, к 30 сотрудникам применили меры дисциплинарного характера, двух гражданских лиц уволили, с тремя военнослужащими могут прекратить контракт за прозвучавшую критику активиста, который был другом главы Пентагона Пита Хегсета. К слову, за членами движения Turning Point USA, которое возглавлял Кирк, прежняя команда ФСБ тоже следила.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2025
11 сентября, 16:14
Пуля для Кирка = пуля для Трампа. Убит уникальный политик, говоривший американцам правду об УкраинеПочему убийство активиста Чарли Кирка может иметь далеко идущие последствия для президента США Дональда Трампа и его политической идеологии в целом
Коми уже пошёл под суд
Час расплаты настаёт и для Джеймса Коми, руководившего ФБР в самом начале первого президентского срока Трампа. Он, как и бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, уже находится под следствием по уголовному делу за возможные правонарушения при расследовании якобы имевших место связей Трампа с Россией. Разбирательство началось ещё в июле после того, как ЦРУ обнаружило нарушения в оценке разведки якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы 2016 года.
На заседании в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния) 8 октября Коми официально предъявили обвинения в даче ложных показаний Конгрессу в сентябре 2020 года и воспрепятствовании правосудию по делу о Рашагейте. Если его признают виновным, бывшему директору ФБР грозит до пяти лет лишения свободы.
Несколькими днями ранее телеканал CBS, ссылаясь на несколько источников, рассказал о планах ФБР устроить показательный арест бывшего главы ведомства и конвоировать его перед прессой, но заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш опроверг эту информацию.
Первое заседание суда по делу Коми по существу состоится в январе 2026 года. Сам он отрицает все обвинения, адвокаты будут ходатайствовать о прекращении дела, носящего, как они утверждают, избирательный и политически мотивированный характер.
Как показал опрос компании YouGov, больше половины респондентов - 51% - считают неприемлемым проведение расследований в отношении оппонентов Трампа по его указу, 30% не видят в этом проблемы, 19% затруднились с ответом. Но как всегда в Штатах среднюю температуру в социологических исследованиях определяет политическая принадлежность участников опроса: если против разбирательств среди демократов высказываются 85%, то среди республиканцев – всего 18%, а поддерживают эту кампанию 6% демократов и 60% республиканцев.
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Читайте также Час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас
