https://ukraina.ru/20251009/tomagavki-dlya-ukrainy-tramp-medlit-k-tranzitu-gotovy-niderlandy-1069814243.html

"Томагавки" для Украины: Трамп медлит, к транзиту готовы Нидерланды

"Томагавки" для Украины: Трамп медлит, к транзиту готовы Нидерланды - 09.10.2025 Украина.ру

"Томагавки" для Украины: Трамп медлит, к транзиту готовы Нидерланды

Администрация США рассматривает возможность поставок ракет Tomahawk на Украину. Таким образом американский президент Дональд Трамп рассчитывает оказать давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом. Об этом 8 октября сообщили анонимные источники испанской газеты El Mundo, близкие к Белому дому

2025-10-09T10:29

2025-10-09T10:29

2025-10-09T11:32

эксклюзив

украина

нидерланды

сша

дональд трамп

сергей рябков

вооруженные силы украины

минобороны

владимир путин

ввс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg

Трамп собирается передать сначала небольшое количество "Томагавков", чтобы посмотреть на развитие ситуации. Если переговоры не состоятся, поставки могут быть "более масштабными".Причем накануне сам Трамп заявил, что "практически принял решение" по поставкам, но хотел бы понять, как ВСУ будут применять американские крылатые ракеты.Британские журналисты трактуют неопределенность Трампа как планы Украины шантажировать Россию. Аудиторию "убаюкивают", утверждая, что "Томагавки" производят медленно, быстро передать их не смогут, без американских разведданных их применение бессмысленно. Но так ли это? Доверия Европе нет, и Россия уже проходила подобное, когда европейские политики наигранно обсуждали будущую милитаризацию Украины, а в ВСУ уже было новое вооружение.Тогда вопрос в том, как "Томагавки" попадут на Украину.Виток эскалацииВ России однозначно считают, что появление на Украине относительно новых для ВСУ западных вооружений ухудшат отношения Москвы и Вашингтона, а также подольют масла в огонь украинского конфликта.Серьезным эскалационным шагом, качественным изменением обстановки назвал вариант с поставками на Украину "Томагавков" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако на поле боя это ничего не изменит, и российские войска в любом случае продолжат добиваться всех поставленных целей."К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа (встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. - Ред.) в пользу договоренности усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинцев, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал он журналистам. - "Это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо".Без программного обеспечения, пусковых установок и обслуживающего квалифицированного персонала сами по себе ракеты "Томагавк" - это болванки, считает Рябков. Гипотетическое применение возможно только с задействованием американских военнослужащих. Российские дипломаты призывают американскую администрацию в связи с этим трезво, здраво и ответственно подойти ко всей этой ситуации."Но еще раз, никакой нервозности с нашей стороны нет. Ресурсы позволяют двигаться дальше в том направлении, которое определено верховным главнокомандующим", - сказал Рябков.Поставки через Нидерланды?Сергей Рябков не просто так упомянул европейцев. Одна из самых обсуждаемых новостей в отечественных околовоенных телеграм-каналах - вероятное участие в поставках американских ракет Нидерландов.Заявления Трампа совпали с визитом в Киев премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.И несмотря на то, что он объявил о запуске совместного производства дронов, тут же вспомнилась история с весенним запросом Амстердама на 175 "Томагавков" морского базирования. В апреле 2025 года Нидерланды получили одобрение Госдепа США на закупку около 200 крылатых ракет, а также около 10 пусковых установок за 2,19 млрд долларов. Согласно новым правилам поставок на Украину, Амстердам сможет передать их Киеву уже без участия Штатов.Точное количество "Томагавков", которые купят Нидерланды, "будет известно осенью", предупреждали местные журналисты, ссылаясь на представителей Минобороны страны. Эти ракеты нужны Амстердаму якобы для "обретения стратегического потенциала". Но масштаб его, надо признать, будет во много раз превосходить само государство. Нидерланды могут стать пятой страной в мире с "Томагавками" после США, Великобритании, Австралии и Японии. Спрашивается: и зачем? Вот, сейчас осень, и Трамп то принимает, то не принимает, то "скорее принял" какое-то решение.Подготовка обществаВесной 2025 года голландские СМИ начали рассказывать жителям Нидерландов о том, что "Томагавками" ВМС страны могут из Балтийского моря достать до Санкт-Петербурга или Москвы. Для чего это нужно Амстердаму - неизвестно.Только новость о закупке "Томагавков" активировала обсуждения четырех подчеркнуто важных военно-политических вопросов: роль этих ракет в боевых действиях, эффективность против российских средств ПВО, наличие европейских аналогов и возможность нести ядерный заряд.И никто в Европе не выступил так, как бунтовала Германия в 1980-х против размещения американских ракет. В принципе, такой подход намекает на то, что европейские власти заключили негласный договор с обществом: мы вас не трогаем мобилизациями, взамен вы одобряете курс на наращивание ракетного потенциала. Чем не вариант? Он отлично вписывается в концепцию "воевать до последнего украинца".В поддержку этого междустрочного тезиса перед глазами европейцев сразу нарисовали что-то сине-желтое, похожее на Украину. Смотрите, объясняли голландские журналисты, как ВСУ применяют оружие для дистанционного поражения целей с больших расстояний. Дескать, и Нидерланды смогут так делать - и запускать барражирующие боеприпасы, и отказаться от более уязвимых перед ПВО бомбардировщиков, и многие другие страны тоже переходят на дальнобойные системы. Только в случае с "Томагавками" потребуется их, американцев, помощь."Недостатком американских "Томагавков" является то, что эту систему оружия сложно развернуть без американской помощи. Например, в настоящее время у голландских вооруженных сил практически нет систем наблюдения (например, спутников), которые могли бы наводить оружие на цели", - пишут голландские аналитики Стивен Дерикс и Кис Верстиг.Аналитики учитывали непредсказуемый курс администрации Трампа. Особенно нидерландских геополитикой и военных стратегов волновали денежные риски: стоит ли "Томагавк" таких баснословных денег, если можно купить у Франции ракету Missile de Croisière Naval (MdCN) дальностью до 1400 километров?Маловато будет. И возникнут сложности с пусковыми установками. "Томогавки" в этом плане интегрируются легче. Ну, и главное - "Томогавки" могут нести ядерное оружие, для чего Нидерландам потребуется сотрудничество с США.В 2024 году голландские СМИ не были настолько радикальными, и журналисты сомневались в необходимости наращивать ракетный потенциал. Тогда они могли и дать пощечину экс-канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который стал политиком только благодаря немецким антивоенным протестам, а в новой реальности выступал за милитаризацию Европы. Но посыл уже был обозначен: начинается гонка вооружений, и якобы виновата в этом Россия.Новые оправданияНеопределенность с поставками "Томагавков" на Украину царит и в нидерландских ведущих информагенствах. О правительственных закупках - тишина. Только объяснения того, почему это нужно Украине, и нужно ли вообще.Политика Трампа "слишком запутана и непредсказуема", считает руководитель программы по вопросам безопасности и обороны Института международных отношений Клингендаль Барт ван ден Берг. Он считает, что если Трамп на самом деле собирается передать Киеву крылатые ракеты, расходы на себя придется взять Европе. Причем ракета-то дорогущая - 2 млн долларов за штуку, и старая, не способная кардинально изменить ситуацию. По его версии, у Украины и так есть французско-британские "Шторм Шэдоу", которые выполняют те же функции "Томагавков"."Томагавк" — это небольшой шаг на пути к эскалации. По большому счету, он не будет иметь большого значения", - сказал он изданию NOS.Голландский эксперт считает, что и Россия, и Украина сосредоточены на стратегической, а не тактической победе, и территории якобы никому не важны. По его мнению, обе стороны заняты тем, что подрывают способность друг друга вести боевые действия. И переговоры начнутся только тогда, когда одна из сторон сдастся.Другой медийный аналитик, бывший подполковник ВВС Нидерландов Патрик Болдер уже обсуждает в эфире телеканала RTL то, как Украина будет применять "Томагавки". По его мнению, Зеленский и его генералы уже обозначили целью Крымский мост.А для тех, кто в этом сомневается, голландцы подготовили видеосюжет, объясняющий, что США не должны напрямую передавать ракеты Киеву. Это должны сделать другие западные союзники.Ну, а зачем Нидерландам свои "Томагавки" - об этом никто не спрашивает.Решения СШАС апреля по сентябрь 2025 года Госдеп США одобрил три возможных пакета закупок американских вооружений Нидерландами. Информация об этом размещена на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США. Вот, что запросил Амстердам:По "Томагавкам" - $2,19 млрдПо ракетам средней дальности класса "воздух-воздух" - $570 млнПо ракетам класса "воздух-земля" - $215 млнВо всех случаях Штаты объясняют одобрение тем, что продажа американского вооружения якобы не изменит баланс сил в регионе, и полностью соответствует "внешнеполитическим целям и задачам национальной безопасности США" за счет укрепления союзника по НАТО.

https://ukraina.ru/20241205/1059438378.html

украина

нидерланды

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, нидерланды, сша, дональд трамп, сергей рябков, вооруженные силы украины, минобороны, владимир путин, ввс, "томагавк", украина.ру, украинские сми, война на украине, новости сво сейчас, сво, украина ру новости сегодня