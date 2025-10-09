https://ukraina.ru/20251009/operatsii-takogo-masshtaba-ne-provodili-s-nachala-svo-knutov-pro-okruzhenie-slavyanska-i-kramatorska-1069821306.html

"Операции такого масштаба не проводили с начала СВО": Кнутов про окружение Славянска и Краматорска

"Операции такого масштаба не проводили с начала СВО": Кнутов про окружение Славянска и Краматорска - 09.10.2025 Украина.ру

"Операции такого масштаба не проводили с начала СВО": Кнутов про окружение Славянска и Краматорска

На фронте началась масштабная операция по окружению двух ключевых украинских группировок, которая по своему размаху не имеет аналогов с начала специальной военной операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Анализируя карту боевых действий, Кнутов указал на освобождение Фёдоровки, Кузьминовки и Малого Северска как на ключевые точки наступления ВС РФ. По его словам, это позволяет говорить о формировании двух котлов."Если посмотреть на карту Донбасса, то увидим две поразительные вещи. Во-первых, Покровско-Мирноградская агломерация уже почти взята в полукольцо... Второй котел вокруг Славянска и Краматорска сейчас формируется, поэтому в районе Доброполья идут тяжелейшие бои", — заявил эксперт. Он добавил, что противник понимает: расширение прорыва у Доброполья позволит охватить Славянско-Краматорскую агломерацию с юго-запада.Отвечая на реплику журналиста о грандиозности операции, Кнутов подтвердил, что подобных масштабов не было с начала СВО. "Пятьдесят километров с востока Славянско-Краматорской агломерации — это сплошные укрепления высшего уровня. Это система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании", — объяснил он причину выбранной тактики. "Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".

