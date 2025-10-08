https://ukraina.ru/20251008/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-vsu-postarayutsya-sdat-seversk-v-donbasse-chtoby-uderzhat-krasnyy-1069824805.html

Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.

Ситуация на фронте складывается в пользу российских войск благодаря тому, что украинцы решили в ущерб другим направлениям сдерживать нашу активность под Красноармейском и Добропольем.Незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли очень тяжелые бои. Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону.Во многом это происходит потому, что основным противником группировки "Восток" являются бригады территориальной обороны, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски.Группировка "Днепр" после периода долгого спокойствия летом проснулась и продвигается в сложной местности. Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают. Насколько хватит у ВСУ запаса прочности? Это сложный вопрос, на который никто не сможет дать честный ответ. По крайней мере, из людей, не обладающих доступом к разведданным.Освобождение Северска откроет нам новые возможности в плане контроля над дорожной сетью, сосредоточения техники и личного состава. Но я уверен, что ВСУ не будут проявлять рвение в удержании Северска.Во-первых, Северск находится в низине, во-вторых, это не слишком большой город. Основные линии обороны ВСУ находятся за Северском. Если бы не политическая воля, ВСУ были бы рады оставить Северский выступ и спрямить линию фронта, а сэкономленные силы перебросить под Красный Лиман или на другое направление, которое они считают критическим.Уверен, что украинское командование с безопасных внутриаппаратных позиций сдавать Северский выступ. Во-первых, он окажется в полуокружении, хорошие дороги уже перерезаны. Этот город не стал сакральной точкой на карте, которую политизировало украинское руководство. Под шумок другого военного поражения Северск можно и сдать. То есть параллельно с падением очередной "фортеци" Северск противник оставит под нашим давлением.

