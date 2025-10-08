Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-vsu-postarayutsya-sdat-seversk-v-donbasse-chtoby-uderzhat-krasnyy-1069824805.html
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман - 08.10.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
2025-10-08T18:24
2025-10-08T19:15
эксклюзив
сво
северск
красный лиман
купянск
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_c0cd5d5c1234d122a00b4158918a916d.jpg
Ситуация на фронте складывается в пользу российских войск благодаря тому, что украинцы решили в ущерб другим направлениям сдерживать нашу активность под Красноармейском и Добропольем.Незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли очень тяжелые бои. Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону.Во многом это происходит потому, что основным противником группировки "Восток" являются бригады территориальной обороны, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски.Группировка "Днепр" после периода долгого спокойствия летом проснулась и продвигается в сложной местности. Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают. Насколько хватит у ВСУ запаса прочности? Это сложный вопрос, на который никто не сможет дать честный ответ. По крайней мере, из людей, не обладающих доступом к разведданным.Освобождение Северска откроет нам новые возможности в плане контроля над дорожной сетью, сосредоточения техники и личного состава. Но я уверен, что ВСУ не будут проявлять рвение в удержании Северска.Во-первых, Северск находится в низине, во-вторых, это не слишком большой город. Основные линии обороны ВСУ находятся за Северском. Если бы не политическая воля, ВСУ были бы рады оставить Северский выступ и спрямить линию фронта, а сэкономленные силы перебросить под Красный Лиман или на другое направление, которое они считают критическим.Уверен, что украинское командование с безопасных внутриаппаратных позиций сдавать Северский выступ. Во-первых, он окажется в полуокружении, хорошие дороги уже перерезаны. Этот город не стал сакральной точкой на карте, которую политизировало украинское руководство. Под шумок другого военного поражения Северск можно и сдать. То есть параллельно с падением очередной "фортеци" Северск противник оставит под нашим давлением.
https://ukraina.ru/20251007/yuriy-knutov-rossiya-nachinaet-masshtabnuyu-operatsiyu-v-donbasse-poka-nato-gotovitsya-k-vvodu-voysk-na-1069719297.html
северск
красный лиман
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_4588dd3f582bdfe2780a6082ce8dae2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, северск, красный лиман, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Северск, Красный Лиман, Купянск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман

18:24 08.10.2025 (обновлено: 19:15 08.10.2025)
 
© Украина.руВладимир Носков (СВО)
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
Ситуация на фронте складывается в пользу российских войск благодаря тому, что украинцы решили в ущерб другим направлениям сдерживать нашу активность под Красноармейском и Добропольем.
Незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли очень тяжелые бои. Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону.
Во многом это происходит потому, что основным противником группировки "Восток" являются бригады территориальной обороны, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски.
Группировка "Днепр" после периода долгого спокойствия летом проснулась и продвигается в сложной местности. Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают. Насколько хватит у ВСУ запаса прочности? Это сложный вопрос, на который никто не сможет дать честный ответ. По крайней мере, из людей, не обладающих доступом к разведданным.
Освобождение Северска откроет нам новые возможности в плане контроля над дорожной сетью, сосредоточения техники и личного состава. Но я уверен, что ВСУ не будут проявлять рвение в удержании Северска.
Во-первых, Северск находится в низине, во-вторых, это не слишком большой город. Основные линии обороны ВСУ находятся за Северском. Если бы не политическая воля, ВСУ были бы рады оставить Северский выступ и спрямить линию фронта, а сэкономленные силы перебросить под Красный Лиман или на другое направление, которое они считают критическим.
Уверен, что украинское командование с безопасных внутриаппаратных позиций сдавать Северский выступ. Во-первых, он окажется в полуокружении, хорошие дороги уже перерезаны. Этот город не стал сакральной точкой на карте, которую политизировало украинское руководство. Под шумок другого военного поражения Северск можно и сдать. То есть параллельно с падением очередной "фортеци" Северск противник оставит под нашим давлением.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская область
Юрий Кнутов интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Вчера, 07:30
Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на УкраинуРуководители западных стран в курсе, что Россия не имеет никакого отношения к провокациям с дронами в воздушном пространстве Европы. Но эта ситуация используется как инцидент в Гляйвице, который привел к началу Второй мировой войны.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОСеверскКрасный ЛиманКупянскВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Киевский ТЦК призывает защищать людоловов
18:57Начинается государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
18:47В Почаевской лавре неизвестные пытались захватить Экономический корпус обители
18:47На северном охвате Красноармейска наши бойцы закрепились в селе Родинское, сообщает Анатолий Радов
18:42В Почаевской лавре СБУ и полиция проводят обыски, сообщает УПЦ
18:29Запад наплодил бездарных форумов по Украине, ЕС снова взялся за российскую нефть. Новости к 18.30
18:24Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман
18:22Херсонский областной суд вынес приговор наёмнику из страны ОДКБ, воевавшему против России
18:10В Николаевской области сотрудник исправительной колонии подрабатывал наркокурьером
17:54ВС РФ атаковали второй объект ДТЭК за сутки
17:49Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам
17:30Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР
17:24Макрон подвел Украину. Что ждет Францию в ближайшие дни
17:24Стало известно, что горит в Сумах в результате ударов ВС РФ
17:14Российские штурмовики вошли в Золотой Колодезь
17:09Не оправдал ожиданий Порошенко*: почему Байден просил ЦРУ засекретить информацию о визите в Киев
16:50На Краснолиманском направлении продолжаются бои за Ямполь
16:47Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России
16:46Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв
16:34В Раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Лента новостейМолния