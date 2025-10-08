https://ukraina.ru/20251008/v-nikolaevskoy-oblasti-sotrudnik-ispravitelnoy-kolonii-podrabatyval-narkokurerom-1069823337.html
В Николаевской области сотрудник исправительной колонии подрабатывал наркокурьером
Сотрудник украинской Казанковской исправительной колонии в Николаевской области попался на доставке наркотиков осужденным. Об этом 8 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
Ликвидирован канал наркоторговли в ГУ "Казанковской исправительной колонии № 93" в Николаевской области. Инспектор этого учреждения подозревается в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ."Связь" с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии. По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправки указывали своего смотрящего. Получив посылку, курьер проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу", - рассказали в ГБР.Форма расчёта ведомством не уточняется. По информации ведомства, 3 октября правоохранители помешали очередным поставкам наркотиков, обнаружив посылку с наркотическими веществами при осмотре вещей внутренним контролем колонии. Коррумпированный инспектор ИК взят под стражу. Место его содержания не раскрывается. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Ликвидирован канал наркоторговли в ГУ "Казанковской исправительной колонии № 93" в Николаевской области. Инспектор этого учреждения подозревается в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ.
"Связь" с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии. По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправки указывали своего смотрящего. Получив посылку, курьер проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу", - рассказали в ГБР.
Форма расчёта ведомством не уточняется.
По информации ведомства, 3 октября правоохранители помешали очередным поставкам наркотиков, обнаружив посылку с наркотическими веществами при осмотре вещей внутренним контролем колонии. Коррумпированный инспектор ИК взят под стражу. Место его содержания не раскрывается.
