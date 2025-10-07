https://ukraina.ru/20251007/tramp-kellog-tomagavki-i-shatdaun-v-odnom-flakone-prezident-ssha-zaputalsya-v-svoey-strategii-po-1069757101.html

Трамп, Келлог, Томагавки и шатдаун в одном флаконе. Президент США запутался в своей стратегии по Украине

Настал момент, когда внутриполитические проблемы США сдерживают эскалацию украинского конфликта

Всем интересно, какое решение принято. Если оно вообще принятоВечером 6 октября президент США Дональд Трамп объявил журналистам в Белом доме, что практически принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине. Какое именно, не уточнил, но добавил, что хочет сначала задать Киеву несколько вопросов, в частности, что ВСУ собираются делать с ними, куда направлять.Ответы напрашиваются сами собой: что можно делать с крылатыми ракетами? Применять на поле боя. Куда направлять? А куда их может направить воюющая страна? В сторону своего противника, очевидно, т.е. по территории РФ.В свете этого парадоксально звучит следующая реплика, произнесённая Трампом: "Я не стремлюсь увидеть эскалацию".Но ведь оружие – это не тот инструмент, который приблизит мирное урегулирование. Это то же самое, как пытаться тушить огонь всё большим количеством бензина. И таким образом украинский конфликт постепенно переходит в статус "войны Трампа", от чего сам он старательно открещивается. Американский лидер с самого начала своего второго срока правления твердил исключительно о дипломатическом решении кризиса, даже останавливал оказание военной помощи и передачу разведданных, имеющих важное значение для ВСУ, а теперь всерьёз рассматривает возможность ещё большего вооружения украинской армии.Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, кто оказал влияние на позицию Трампа по украинскому вопросу - главным инициатором возможной передачи американских дальнобойных ракет Tomahawk стал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, курирующий диалог с Киевом."Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (украинцам — ред.). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие, - заявил полковник армии в отставке в эфире YouTube-канала Deep Dive, отметив, что все остальные члены администрации смотрят на положение дел на Украине объективно и не желают эскалации. - Кто смотрит на это объективно, не видит никаких доказательств поражения".В момент продвижения миротворческих инициатив Белого дома Келлога, известного поддержкой силового сценария, в процессе украинского урегулирования отодвинули на второй план, но на фоне появившихся недавно разговоров о грядущей отставке спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, отвечающего за диалог с Москвой, он вновь появился в информационном пространстве.А ведь Келлог сыграл ключевую роль в кампании ястребов-республиканцев, которые на протяжении нескольких месяцев прорабатывали стратегию по изменению мнения Трампа по украинскому кризису. Тонкая работа спецпосланника, как рассказал одни из конгрессменов британскому изданию The Telegraph, подтолкнула президента к занятию более жёсткой линии в отношении России. В июле во время визита в Киев Келлог вместо того, чтобы обсуждать с Банковой возможные пути выхода из конфликта, особенно в свете готовности России провести третий раунд переговоров в Стамбуле, посещал цеха по сборке украинских беспилотников и разговаривал с Владимиром Зеленским об укреплении системы ПВО Украины, совместном производстве и закупках оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкциях против России и её партнёров.В чём заключается стратегия ТрампаЗаявление Трампа по Tomahawk звучит максимально обтекаемо и неочевидно: может, да, а, может, нет, я уже всё решил, хотя и не хотелось бы."Так или иначе, медийно-политическая волна уже "прокачана" через общественное сознание и через самого Трампа. Следом вибрации затронут Конгресс. Это отработанная тактика мейнстрима. А у самого Трампа нет стратегии ни по Украине, ни по взаимоотношениям с Россией. Он просто... хочет выглядеть круто", - объясняет американист Дмитрий Дробницкий.Трамп уже не знает, как бы приблизить скорее конец этой войны, которую он обещал остановить (наверно, уже много раз пожалел, что вообще заикнулся об этом во время предвыборной кампании и в инаугурационной речи). Лишать Киев военной помощи пробовал – боевые действия не остановились, теперь пытается оказывать давление на российскую сторону, психологическое прежде всего.Так будут ли поставки – вот в чём вопрос. Украине американские власти не сообщили, как рассказывают источники портала Axios, более того, по их же словам, в последние недели представители Белого дома выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать применение Киевом ракет после того, как их купят и оплатят государства-члены НАТО."Материал Axios вовсе кажется чем-то из области постановки информационных помех. Будто бы ВСУ вообще имеют хоть какую-то техническую возможность использовать такое сложное оружие самостоятельно — на любом из этапов его применения: от выбора цели до запуска и корректировки", - подчёркивает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Без разведданных, переданных американцами, военные ВСУ совершать атаки по территории РФ не могут, собственных средств для запуска Tomahawk у украинцев тоже нет, а осуществлять их можно тремя способами: с кораблей, подводных лодок или наземных пусковых установок Typhon. Что касается последних, у самих США установки всего три, две из них - на Филиппинах и Гавайях – предназначены для сдерживания Китая, так что ВСУ их точно передавать не будут. Самим нужнее, как говорится. Так что, даже если Трамп одобрит поставку ракет Украине, технических средств для запуска просто-напросто нет (сейчас, по крайней мере). И делая заявление о принятом решении, американский президент это прекрасно знал.Впрочем, не факт, что до обсуждения поставок Tomahawk дело вообще дойдёт в ближайшее время, поскольку вести эти обсуждения некому. Из-за наступившего шатдауна все обсуждения военной помощи Украине приостановлены. Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон 30 сентября на переговоры о передаче США технологий по производству беспилотников, не смогла встретиться с представителями Белого дома, Пентагона и Госдепартамента, поскольку они, как и остальные федеральные чиновники, отправлены в неоплачиваемый отпуск."Гонцы Зеленского вынуждены были "поцеловать двери". Когда следующий заезд — непонятно. Как непонятно и к кому. Ведь если шатдаун приблизится к предыдущему рекорду (кстати, установленному при первом сроке Трампа, когда зимой 2018—2019 годов финансовая заморозка затянулась на 35 дней), то в кабинетах, куда так мечтают попасть посланцы киевского режима, их могут встретить уже совсем другие люди — лояльные Трампу, а не демократам и их украинскому проекту", - отмечает Богданов.По той же причине, из-за остановки работы правительства США, возможны задержки поставок американского оружия, о чём Киев уже предупреждён."По разным подсчётам, на данный момент общий объём замороженных поставок составляет от $1 млрд до $4 млрд, включая ракеты Patriot, NASAMS, HIMARS, ATACMS. Пока Киев получает их по европейской линии, но и у НАТО запасы не бездонные", - добавляет Богданов.Так что, чем дольше будет длиться нынешний шатдаун – а демократы с республиканцами никак не могут преодолеть разногласия по спорным аспектам бюджета – тем дольше на паузе будет военная помощь США Украине, даже никаких планирований, не говоря о подписании новых сделок.Однако расслабляться и рассчитывать, что в считанные дни, недели, месяцы украинской фронт обрушится, не стоит. Наоборот, нужно быть готовыми, что Tomahawk тем или иным образом поступят на вооружение ВСУ. Когда-то некоторым казалось невозможным, что танки западного производства окажутся в распоряжении украинских военных, а теперь ВС РФ собирают их на поле боя в качестве трофеев и пользуются ими сами."Я думаю, что всё-таки господин Трамп понимает меру ответственности, к чему это может привести. И, скорее всего, всё-таки Tomahawk не попадут на Украину. Это будет такая тягомотина. Надо спорить, доказывать, требовать каких-то гарантий. Гарантий не будет. Но, если это произойдёт, конечно, не дай Бог, ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина", - предупредил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Но российское руководство исходит из того, что Трамп всё же сохраняет политическую волю к урегулированию конфликта на Украине посредством мирных переговоров.В конечном итоге на сегодняшний день мы имеет президента США, жаждущего скорейшего завершения конфликта, но не имеющего в наличии инструментов, которые могли бы приблизить этот момент. Он пытается подтолкнуть противостоящие стороны самостоятельно сделать шаг в направлении сделки, в том числе запугивая своими будущими действиями по оказанию поддержки или, наоборот, применению карательных мер: попросту Трамп считает, что Россия испугается перспективы усиления санкций (хотя куда ещё больше?) или появления у ВСУ более дальнобойного вооружения и приостановит свои войска, а Украину, по его логике, должен подтолкнуть к прекращению атак риск полного лишения оружия, денег и разведданных. Однако это так не работает, и Трамп оказался в замешательстве: а что же делать дальше?Печалит 47-го президента США и тот факт, что обладателя Нобелевской премии мира объявят уже 10 октября, а украинский конфликт он до сих пор не остановил. Хотя, когда это мешало комитету вручать награду американским лидерам, причастным к боевым действиям в той или иной точке планеты?Подробнее читайте в статье Нобелевская загвоздка из фарисейства и лжи. Товарищ Ле давно мистеру Трампу – не пример

