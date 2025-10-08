"Технически и милитаристски непростые": экс-глава МИД Украины рассказал о поставках Tomahawk - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/tekhnicheski-i-militaristski-neprostye-eks-glava-mid-ukrainy-rasskazal-o-postavkakh-tomahawk-1069787245.html
"Технически и милитаристски непростые": экс-глава МИД Украины рассказал о поставках Tomahawk
"Технически и милитаристски непростые": экс-глава МИД Украины рассказал о поставках Tomahawk - 08.10.2025 Украина.ру
"Технически и милитаристски непростые": экс-глава МИД Украины рассказал о поставках Tomahawk
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал возможную поставку из США дальнобойных ракет Tomahawk "символической историей". Об этом он заявил в интервью Radio NV.
2025-10-08T09:27
2025-10-08T09:27
новости
украина
сша
россия
павел климкин
дональд трамп
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060031532_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_c12c91e5ded5b330444b29cfa10730f4.jpg
"Tomahawk - это, скорее, символическая история. Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. Tomahawk не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать", — сказал Климкин.По его мнению, в вопросах поставок и применения этих ракет "нужно разобраться". При этом он отметил, что передача ракет "Томагавк" может стать "политическим ударом". Ранее о принятом решении по вопросу поставок таких ракет на Украину заявил президент США Дональд Трамп. После этого он же заявил, что ему ещё не ясны связанные с этим вопросы.Тем временем стало известно, что Окружение Трампа обеспокоено ухудшением его умственных способностей - ХершВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060031532_71:0:1130:794_1920x0_80_0_0_bc4f1308952d1fc71b00593959561294.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, павел климкин, дональд трамп, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, дальнобойные ракеты, военная эскалация, международные отношения, международная политика, военная помощь украине
Новости, Украина, США, Россия, Павел Климкин, Дональд Трамп, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, дальнобойные ракеты, военная эскалация, международные отношения, Международная политика, военная помощь Украине

"Технически и милитаристски непростые": экс-глава МИД Украины рассказал о поставках Tomahawk

09:27 08.10.2025
 
Климкин
Климкин
Читать в
ДзенTelegram
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал возможную поставку из США дальнобойных ракет Tomahawk "символической историей". Об этом он заявил в интервью Radio NV.
"Tomahawk - это, скорее, символическая история. Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. Tomahawk не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать", — сказал Климкин.
По его мнению, в вопросах поставок и применения этих ракет "нужно разобраться". При этом он отметил, что передача ракет "Томагавк" может стать "политическим ударом".
Ранее о принятом решении по вопросу поставок таких ракет на Украину заявил президент США Дональд Трамп. После этого он же заявил, что ему ещё не ясны связанные с этим вопросы.
Тем временем стало известно, что Окружение Трампа обеспокоено ухудшением его умственных способностей - Херш
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияПавел КлимкинДональд ТрампУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасдальнобойные ракетывоенная эскалациямеждународные отношенияМеждународная политикавоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54ВСУ в Покровске угрожает катастрофа
09:49Успехи российских военных на Северском направлении
09:48Байден просил ЦРУ засекретить доклад о связях с Украиной и коррупции
09:31Армия России начала штурм Молодецкого на границе ДНР и Днепропетровской области
09:27"Технически и милитаристски непростые": экс-глава МИД Украины рассказал о поставках Tomahawk
09:19Свет погас, поезда встали: ВС РФ ударили по Черниговской области
08:49Главное за ночь 8 октября
08:21Окружение Трампа обеспокоено ухудшением его умственных способностей - Херш
08:13"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России
07:59ВС РФ ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области
07:43Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности
07:24ПВО ночью сбила более полусотни вражеских дронов над Россией
07:00Марат Хуснуллин об улучшении водоснабжения в ДНР: Участки магистральных водоводов меняются километрами
06:10Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать Волчанск
06:00"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения
05:50"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае"
05:40"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов
05:30"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО
05:25"Без лишней очарованности": историк Барабанов рассказал о сигналах Путина Трампу на "Валдае"
05:21Балет как поле борьбы. История о том, как Чайковский победил гопак
Лента новостейМолния