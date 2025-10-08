https://ukraina.ru/20251008/tekhnicheski-i-militaristski-neprostye-eks-glava-mid-ukrainy-rasskazal-o-postavkakh-tomahawk-1069787245.html

"Технически и милитаристски непростые": экс-глава МИД Украины рассказал о поставках Tomahawk

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал возможную поставку из США дальнобойных ракет Tomahawk "символической историей". Об этом он заявил в интервью Radio NV.

"Tomahawk - это, скорее, символическая история. Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. Tomahawk не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать", — сказал Климкин.По его мнению, в вопросах поставок и применения этих ракет "нужно разобраться". При этом он отметил, что передача ракет "Томагавк" может стать "политическим ударом". Ранее о принятом решении по вопросу поставок таких ракет на Украину заявил президент США Дональд Трамп. После этого он же заявил, что ему ещё не ясны связанные с этим вопросы.Тем временем стало известно, что Окружение Трампа обеспокоено ухудшением его умственных способностей - ХершВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

